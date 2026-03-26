Horrorbaleset: a saját kutyája harapta le a népszerű influenszer orrát

A Shayna Crimo nevű influenszer élete örökre megváltozott, amikor egy átmulatott este után hazaérve játszani próbált a házi kedvencével, aki nem úgy reagált, ahogyan az megszokott volt tőle.

A népszerű influenszert borzalmas baleset érte.

Forrás: tiktok/@shaynabcrimo

Shayna rengeteg rekonstrukciós műtéten esett át és a TikTok-oldalán folyamatosan tudósít a jelenlegi állapotáról.

Az élet olykor egészen elképesztő fordulatok tartogat: elég egy óvatlan pillanat és máris történhet egy olyan baleset, ami örökre megváltoztatja az ember önmagáról alkotott képét. Ott van például a brit nő története, akinek az arcát szinte felfalta egy ritka fertőzés, amit szerencsére még sikerült idejében megállítani. De hasonlóan megrázó élményt élt át az a fiatal influenszer is, aki olyan súlyos motorbalesetet szenvedett el, hogy 28 csontja eltört és évekig tartó rehabilitáció várt rá. A legmegdöbbentőbbek azonban azok az esetek, amikor egy házi kedvenc támad az emberre, tönkretéve az önbizalmát, karrierjét és mindent, amit a világról eddig gondolt.

Ilyen horrorbaleset történt a 31 éves Shayna Crimóval is, aki egy bulizós este után hazaérve egy puszival szerette volna köszönteni a kutyáját, aki azonban annyira megijedt, hogy megtámadta a nőt és végül leharapta Shayna orrát.

A borzalmas sérülés nemcsak elképesztő fizikai fájdalmat okozott, hanem az egész önképét is megingatta, arról nem is beszélve, hogy milyen hosszú rehabilitáció vette kezdetét. Négy rekonstrukciós műtét kellett ahhoz, hogy az influenszer arcát rendbe tudják hozni az orvosok: a nő fejbőréből vágtak ki pótlást és azzal vonták be a mesterségesen kiépített porcot. Emiatt Shayna szőrnövekedést tapasztalt az orrán, ami súlyosan visszavetett a lelki gyógyulását és hetekig nem mert tükörbe nézni. A nő folyamatosan dokumentálta az arca állapotát a TikTok-oldalán, ahol közel 250 ezren követik a mindennapjait.