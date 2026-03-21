Jó az arcmemóriád, de a nevek nem ugranak be? Gratulálunk valószínűleg magas az IQ-d

Ellentmondásosnak tűnhet, de ha az emberek arca mindig beugrik, a nevük viszont egyáltalán nem, akkor az valószínűleg azt jelenti, hogy a magas IQ-val megáldott emberek közé tartozol. Nem hiszed? Akkor gyere, szakértő segítségével elmagyarázzuk, hogy miért ez a helyzet.

Hadilábon állsz a nevekkel, de az arcmemóriád hibátlan? Akkor bizony magas az IQ-d

A jó arcmemória a magas IQ egyik legegyértelműbb jele

Számos olyan jellemvonás van, ami különlegessé teszi a jó arcmemóriával rendelkező embereket. Az pedig nem véletlen, hogy ezek összecsengenek a magas IQ-val rendelkezők jellemzőivel. A szakértők szerint ez a két tulajdonság kéz a kézben jár. Mutatjuk, hogy milyen képességek birtokában lehetsz, ha inkább az arcokat jegyzed meg a nevek helyett.

1. Erős vizuális memóriával rendelkezel

Kezdjük talán a legegyértelműbb tulajdonsággal. Azok az emberek, akik ezer év után is emlékeznek mások arcára, nagyon jó képzelőerővel és erős vizuális memóriával rendelkeznek. Képesek sokáig eltárolni az érzékszerveikkel felfedezett információkat és azokat sokáig vissza tudják idézni.

„A szaglás, az ízlelés és a látás a leggyakoribb forrása az emlékeknek. Ennek fényében érthető, hogy a magas vizuális memóriával rendelkező emberek általában fejlettebb agyi képességekkel is rendelkeznek. Nem csak adatokat képesek tárolni, hanem érzéseket és információkat is a másik emberről" – árulta el Dr. Mary C. Lamia klinikai pszichológus.

2. Az összképet nézed, így nem veszel el a részletekben

Az agyad nem képes minden csepp információt végtelen ideig tárolni, mivel naponta több ezer új adattal kerül szembe. A fejlett intelligenciával rendelkező emberek azonban nem fecsérlik az időt arra, hogy minden egyes információmorzsát részletekre bontva elemezgessenek, mert akkor még kevesebb emlékük maradna róla. Ezért van az, hogy amikor új emberrel találkozol, szinte azonnal elfelejted a nevüket, viszont az arcukra, megjelenésükre és az első benyomásra biztos, hogy emlékezni fogsz. Ezt a fajta gondolkodásmódot pedig az élet számos területén kamatoztathatod.

3. Gyakran használod a kognitív képességeidet a hétköznapok során

Mivel a munka és a szociális életed teszi ki az időd nagy részét, ezért kevés hely marad az agyadban az új ismerősök neveinek. Megpróbálsz minden téren helytállni, szervezkedsz, ügyeket intézel, így a feleslegesebb információkat kiválogatja az agyad, és helyettük a vizuális memóriád lép a helyére. Emiatt ne legyél stresszes, ez csupán azt mutatja, hogy az agyadat folyamatos ingerek érik, és nincs arra szabad kapacitása, hogy holmi keresztnevekkel vagy becenevekkel bajlódjon. Az viszont biztos, hogy ha legközelebb elsétáltok egymás mellett az utcán, pontosan emlékezni fogsz rá, hogy találkoztatok már, és rendelkezel már információkkal arról, hogy mi volt a véleményed róla. Ez pedig sokkal többet nyom a latba.