Őrületes: a Marimar sztárja szétbotoxoltatta magát – Rá sem lehet ismerni Eduardo Capetillóra!

Eduardo Capetillo a Marimarban
TV2 sajtószoba
telenovella Eduardo Capetillo színész Marimar
Emlékszel még a Marimar szívtiprójára? Nos, az idő vasfoga őt sem kímélte! Eduardo Capetillo – csakúgy, mint más sztárok – a fel-feltünedező ráncokat esztétikai beavatkozásokkal próbálta meg eltüntetni. Az eredmény pedig távol áll attól a sármos férfitól, akibe mindannyian kicsit szerelmesek voltunk.

Eduardo Capetillo, a szőrös mellkasú Don Juan, akiért éltünk haltunk – ma már csak egy enyhén felpüffedt bőrű, szétbotoxolt középkorú férfi, aki inkább egy aranyos Juan bácsi, mint Don Jaun. De nyugi, a szőrös mellkas még mindig kikandikál az ingei alól.

Eduardo Capetillo a Marimarban
Eduardo Capetillo volt Marimar kedvese.
TV2 sajtószoba

Eduardo Capetillo, a Marimar sztárja szétbotoxoltatta az arcát

  • A régi telenovellákért éltünk-haltunk, alig vártuk, hogy kijöjjön a kedvenc sorozatunk új része.
  • A ’90-es évek egyik legközkedveltebb szappanoperája a Marimar volt, melyben Eduardo Capetillo játszotta a férfi főszerepet.
  • Capetillo egy ideje esztétikai beavatkozások eszközével él – ma már szinte felismerhetetlen az egykori hősszerelmes.

A telenovellák aranykora – A legnagyobb klasszikusok

Volt egy időszak, amikor szinte nem is lehetett mást nézni a tévében, csak a mexikói és dél-amerikai szappanoperákat. A legkultikusabb telenovellák, mint a Vad angyal, a Rosalinda vagy az Esmeralda az egész világot megbabonázták – nem is csoda, hogy alig vártuk minden egyes nap, hogy kiderüljön az új részben, hogy most vajon mit ármánykodtak a gonosz szereplők a kedvenc hőseink ellen.

A ’90-es évek igazi nagy favoritja a Marimar volt. A törénet szerint a gyönyörű, ám szegény és együgyű lányka, aki egy tengerparti viskóban él a kiskutyájával, hirtelen beleszeret Sergio Santibáñezbe, aki természetesen egy igen tehetős családból származik. A beteljesült szerelmet pedig természetesen csak egész sor viszontagság árán érik el.

Sergio és Marimar
Sergio és Marimar végül egymásra találtak.
TV2 sajtószoba

De ki is volt ez a Sergio Santibáñez?

A szőrös mellkasú, bozontos szemöldökű hódítót, vagyis Sergio Santibáñezt nem más játszotta mint Eduardo Capetillo. A mexikói énekes és színész viszont kevésbé bírja az iramot, mint egykori partnere, Thalia Sodi, aki úgy tűnik, képtelen az öregedésre, és még ötvenen felül is döbbenetesen néz ki (vagy csak jobb a plasztikai sebésze).

Eduardo Capetillo már egy ideje él a botox eszközeivel, ami egy igen feszes és természetellenes ábrázatot kölcsönzött neki. Az biztos, hogy a fiatalos bájaitól már rég búcsút vett. Sőt, lánya esküvőjén már ősz szakállat is villantott.

Eduardo Capetillo ma
Eduardo Capetillo kicsit túltolta a botoxot.
Getty Images

Ha kíváncsi vagy, arra, hogy a Marimar többi szereplője hogy néz ki ma, akkor kattints a galériáért!

A mexikói Jennifer Lopez néven is ismert Thalía nemhogy nem tűnt el, de gyakorlatilag meg sem állt. Miután Marimarként elnyerte a fél világ szívét és minden anyós rokonszenvét, zenészként újraírta a latin pop történetét. A Spotify-on ma is pörögnek a slágerei, és közben elég annyit mondani róla: Thalía 52 évesen is úgy néz ki, mint aki időnként konzultál az örök fiatalság forrásával.
1 / 4
Fernando Colunga nemcsak Marimarban, hanem a fél Televisa-univerzumban is megfordult – ő a klasszikus telenovella-hős, akinek a haja mindig tökéletes, és az inge sosem gyűrődik. Most, több mint harminc évvel a Marimar után, 58 éves, és még mindig úgy néz ki, mint aki reggelente proteines könnyeket reggelizik.
1 / 4
Eduardo Capetillo volt az, aki a sorozatban minimum háromszor elhagyta Marimart, majd visszasírta őt legalább hatszor. Nos, az életben szerencsére kevésbé hullámzó pályát futott be: házas, apuka, és úgy tűnik, a békés családi élet híve – persze, ez nem jelenti azt, hogy eltűnt volna teljesen a képernyőről. Az egykori énekes ma is aktív, sőt, feleségével, Bibi Gaytánnal közösen vágtak bele új projektekbe. Együtt vettek részt egy reality show-ban is, amelynek során meglepően normális, sőt: szerethető képet mutattak magukról. Eduardo ma már nem annyira a latin macsó vonalat hozza, hanem inkább a „jól fésült, bölcs apa” stílust – és ez is jól áll neki.
1 / 4
Ha valaki egyetlen gonosz archetípust szeretne tanítani egy színjátszó csoportban, csak annyit mondjon: Chantal Andere, Marimarban. Az ő Angelicája a szappanopera-ördög enciklopédiája volt: hideg pillantás, hangos nevetés, és persze olyan ruhák, amik csak a főgonoszokra szabottak. És most? Chantal 52 éves, és még mindig aktív a színpadon és a képernyőn is. Színház, sorozatok, tévéműsorok – mindenhol ott van.
1 / 4
A mexikói Jennifer Lopez néven is ismert Thalía nemhogy nem tűnt el, de gyakorlatilag meg sem állt. Miután Marimarként elnyerte a fél világ szívét és minden anyós rokonszenvét, zenészként újraírta a latin pop történetét. A Spotifyon ma is pörögnek a slágerei, és közben elég annyit mondani róla: Thalía 52 évesen is úgy néz ki, mint aki ismeri az örök fiatalság forrását.

