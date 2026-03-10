Őrületes: a Marimar sztárja szétbotoxoltatta magát – Rá sem lehet ismerni Eduardo Capetillóra!

Eduardo Capetillo, a szőrös mellkasú Don Juan, akiért éltünk haltunk – ma már csak egy enyhén felpüffedt bőrű, szétbotoxolt középkorú férfi, aki inkább egy aranyos Juan bácsi, mint Don Jaun. De nyugi, a szőrös mellkas még mindig kikandikál az ingei alól.

Eduardo Capetillo volt Marimar kedvese.

Forrás: TV2 sajtószoba

Eduardo Capetillo, a Marimar sztárja szétbotoxoltatta az arcát A régi telenovellákért éltünk-haltunk, alig vártuk, hogy kijöjjön a kedvenc sorozatunk új része.

A ’90-es évek egyik legközkedveltebb szappanoperája a Marimar volt, melyben Eduardo Capetillo játszotta a férfi főszerepet.

Capetillo egy ideje esztétikai beavatkozások eszközével él – ma már szinte felismerhetetlen az egykori hősszerelmes.

A telenovellák aranykora – A legnagyobb klasszikusok

Volt egy időszak, amikor szinte nem is lehetett mást nézni a tévében, csak a mexikói és dél-amerikai szappanoperákat. A legkultikusabb telenovellák, mint a Vad angyal, a Rosalinda vagy az Esmeralda az egész világot megbabonázták – nem is csoda, hogy alig vártuk minden egyes nap, hogy kiderüljön az új részben, hogy most vajon mit ármánykodtak a gonosz szereplők a kedvenc hőseink ellen.

A ’90-es évek igazi nagy favoritja a Marimar volt. A törénet szerint a gyönyörű, ám szegény és együgyű lányka, aki egy tengerparti viskóban él a kiskutyájával, hirtelen beleszeret Sergio Santibáñezbe, aki természetesen egy igen tehetős családból származik. A beteljesült szerelmet pedig természetesen csak egész sor viszontagság árán érik el.

Sergio és Marimar végül egymásra találtak.

De ki is volt ez a Sergio Santibáñez?

A szőrös mellkasú, bozontos szemöldökű hódítót, vagyis Sergio Santibáñezt nem más játszotta mint Eduardo Capetillo. A mexikói énekes és színész viszont kevésbé bírja az iramot, mint egykori partnere, Thalia Sodi, aki úgy tűnik, képtelen az öregedésre, és még ötvenen felül is döbbenetesen néz ki (vagy csak jobb a plasztikai sebésze).

Eduardo Capetillo már egy ideje él a botox eszközeivel, ami egy igen feszes és természetellenes ábrázatot kölcsönzött neki. Az biztos, hogy a fiatalos bájaitól már rég búcsút vett. Sőt, lánya esküvőjén már ősz szakállat is villantott.