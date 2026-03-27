És ezért fizetnek is? 5+1 bizarr munka, ami TÉNYLEG létezik

Ha mertél nagyot álmodni, és kitartóan követted is ezeket az álmokat, a munkád örömforrás: azt csinálod nap mint nap, amit igazán szeretsz, és amiért éveken át küzdöttél. Ám ha a biztosra megyek elvet választva háttérbe szorítottad az álmaidat, és egy stabil, jól fizető karriert építettél, elégedett ugyan lehetsz, de a felszabadult, boldog nem biztos. Ugyanakkor biztosan te is ismersz olyanokat, akik szinte bárhol feltalálják magukat. Nos, gyakran éppen ők végzik az alábbi különleges munkákat. Hogy miért? Mert kockáztatnak, és sokszor nyernek. Ha pedig nem, odébbállnak.
Mikor érdemes körülnézned a különleges munkák között?
Lehet, hogy ügyes húzásokkal biztosítottad a pozíciódat a munkahelyeden, de ha a kollégáid nem kedvelnek, nehezítik a munkádat, vagy azt érzed, csak idő kérdése, mikor válnak meg tőled, érdemes elgondolkodni a váltáson. Ilyen helyzetben akár a szokatlanabb, az elsőre furcsának tűnő munkák is jó lehetőséget jelenthetnek. Meglepő módon ezek az állások sokszor nemcsak izgalmasak, hanem anyagilag is kifizetődők lehetnek.
Nézzük, melyek a világ legfurcsább munkái
Van, amelyekről lehet, hogy hallottál már, sőt fel is keltette az érdeklődésedet, de a cikkünkben biztosan olyan munkáról is olvasol majd, amitől tátva marad a szád.
1. Kutyakaja-tesztelő
Nem mondunk újat azzal, hogy a legkedveltebb háziállat a kutya. Ám sajnos nem tudnak beszélni, így az egyetlen módja annak, hogy tudjuk, megfelelő-e az étkük, ha mi magunk teszteljük. Ha nem vagy finnyás, akár bele is vághatsz.
- Éves kereset hozzávetőlegesen: 14,3 millió forint
2. Professzionális összebújó
Tanulmányok szerint a fizikai érintés és az intimitás hatására oxitocin szabadul fel a testünkben, mely csökkenti a stresszt és növeli a boldogságérzetet. Vannak, akik ezt az intimitást nem tudják megélni a magánéletükben, ezért felkeresnek egy hivatásos ölelkezőt, akivel össze tudnak bújni. És nem, ez esetben nem szexről van szó.
- Hozzávetőleges órabér: 13–26 ezer forint
3. Filmnéző
Nem viccelünk. A Netflix ugyanis tényleg fizet azért, hogy megnézd a szolgáltatón található produkciókat. Jó, jó, azért pár dolgot meg kell közben tenni, például értékelni, címkézni és kommentálni az adott műsort, de ebbe a munkába biztos nem halsz bele. A rossz hír az, hogy ez a pozíció körülbelül kihalásos alapon működik. Mondjuk, nem is csodáljuk!
- Hozzávetőleges órabér: változó
4. Jéghegymozgató
És ezt szó szerint értsd. Tulajdonképpen arról van szó, hogy ha egy jéghegy akadályozza a hajózási útvonalat, akkor vontatóhajókkal és darukkal áthelyezik azt, hogy ne legyen útban. Bárcsak lett volna egy ilyen a Titanicnál is!
- Hozzávetőleges órabér: 8 ezer forint
5. Hivatásos sorban álló
Megvan az érzés, amikor vasárnap délelőtt órákig kell sorban állni a közértben, és imádkozol, hogy bárcsak valaki átvenné a helyed, hogy ki tudj menekülni a földi pokolból? Hát most megteheted! Jó, valójában a munkát olyan szituációkra találták ki, amikor tényleg órákig kellene sorban állnod, például egy óriási Black Friday-eseménynél vagy egy limitált eszköz vagy divatcikk kiadásánál.
- Hozzávetőleges órabér: 8 ezer forint
+1. Kézfogó a jégpályán
Nincs kivel menned korcsolyázni, egyedül pedig nem akkora buli? Nem kell többé aggódnod: lesz, ki fogja a kezed! Aki pedig ezt a munkát választja, az karácsony környékén sok kézfogásra számíthat!
- Évi bevétel hozzávetőlegesen: 11,2 millió forint
Indokolatlannak tűnnek, de léteznek
Lehet, hogy soha nem jön szembe veled ezek közül a munkák közül egy sem, és az is elképzelhető, hogy te sem vágynál egyikre se. De most legalább már tudod, hogy vannak teljesen indokolatlannak tűnő, de egyébként létező állások is.
