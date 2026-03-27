És ezért fizetnek is? 5+1 bizarr munka, ami TÉNYLEG létezik

Ha mertél nagyot álmodni, és kitartóan követted is ezeket az álmokat, a munkád örömforrás: azt csinálod nap mint nap, amit igazán szeretsz, és amiért éveken át küzdöttél. Ám ha a biztosra megyek elvet választva háttérbe szorítottad az álmaidat, és egy stabil, jól fizető karriert építettél, elégedett ugyan lehetsz, de a felszabadult, boldog nem biztos. Ugyanakkor biztosan te is ismersz olyanokat, akik szinte bárhol feltalálják magukat. Nos, gyakran éppen ők végzik az alábbi különleges munkákat. Hogy miért? Mert kockáztatnak, és sokszor nyernek. Ha pedig nem, odébbállnak.

A különleges munkák sokszor egészen jól fizetnek.

Forrás: Shutterstock

Mikor érdemes körülnézned a különleges munkák között?

Lehet, hogy ügyes húzásokkal biztosítottad a pozíciódat a munkahelyeden, de ha a kollégáid nem kedvelnek, nehezítik a munkádat, vagy azt érzed, csak idő kérdése, mikor válnak meg tőled, érdemes elgondolkodni a váltáson. Ilyen helyzetben akár a szokatlanabb, az elsőre furcsának tűnő munkák is jó lehetőséget jelenthetnek. Meglepő módon ezek az állások sokszor nemcsak izgalmasak, hanem anyagilag is kifizetődők lehetnek.

Nézzük, melyek a világ legfurcsább munkái

Van, amelyekről lehet, hogy hallottál már, sőt fel is keltette az érdeklődésedet, de a cikkünkben biztosan olyan munkáról is olvasol majd, amitől tátva marad a szád.

1. Kutyakaja-tesztelő

Nem mondunk újat azzal, hogy a legkedveltebb háziállat a kutya. Ám sajnos nem tudnak beszélni, így az egyetlen módja annak, hogy tudjuk, megfelelő-e az étkük, ha mi magunk teszteljük. Ha nem vagy finnyás, akár bele is vághatsz.

Éves kereset hozzávetőlegesen: 14,3 millió forint

A kutyakaját is tesztelni kell, mielőtt a boltokba kerül.

Forrás: Shutterstock

2. Professzionális összebújó

Tanulmányok szerint a fizikai érintés és az intimitás hatására oxitocin szabadul fel a testünkben, mely csökkenti a stresszt és növeli a boldogságérzetet. Vannak, akik ezt az intimitást nem tudják megélni a magánéletükben, ezért felkeresnek egy hivatásos ölelkezőt, akivel össze tudnak bújni. És nem, ez esetben nem szexről van szó.

Hozzávetőleges órabér: 13–26 ezer forint

3. Filmnéző

Nem viccelünk. A Netflix ugyanis tényleg fizet azért, hogy megnézd a szolgáltatón található produkciókat. Jó, jó, azért pár dolgot meg kell közben tenni, például értékelni, címkézni és kommentálni az adott műsort, de ebbe a munkába biztos nem halsz bele. A rossz hír az, hogy ez a pozíció körülbelül kihalásos alapon működik. Mondjuk, nem is csodáljuk!