5 mondat, ami egyértelműen jelzi, hogy nem kedvelnek a munkahelyeden

Az alábbi 5 mondat tipikus munkahelyi „red flag”: finom, de nagyon határozott üzent, hogy valaki nem szeretne a társaságodan lenni – és nem is törekszik együttműködésre. Az alábbi mondatok arra utalnak, hogy nem kedvelnek a munkahelyeden. Légy résen, ha ezeket hallod!
- Honnan tudhatod, hogy nem kedvelnek a munkahelyeden?
- Vannak olyan mondatok, amik árulkodók lehetnek.
- A szavak mellett a nonverbális gesztusokat is érdemes figyelned.
- Ha mérgező munkahelyen dolgozol, akkor jobb, ha váltasz.
Ismerd fel ezt az 5 mondatot, hogy megtudd, nem kedvelnek a munkahelyen
A munkahelyünkön kívül bárhol megtehetjük, hogy kerüljük azokat, akiket nem kedvelünk. De mit tegyünk, ha mi magunk vagyunk azok, akiket a többiek nem bírnak? Ahhoz azonban, hogy feltehesd magadnak a kérdést: „miért nem kedvelnek a kollégáim”, fel kell ismerned a helyzetet.
Íme az 5 mondat, amely segít, hogy észrevedd, ha nem kedvelnek a munkahelyeden.
- „Ha szerinted ez így jó, akkor csináld.”
Valójában nem tartja jó ötletnek, amit javasolsz, de nem akar veled együtt gondolkodni, és még kevésbé akarja kimondani, hogy máshogy látja. Ergo kerüli a konfliktust.
- „Ehhez nem szeretnék hozzászólni.”
Ahelyett, hogy együttműködne vagy támogatna, teljesen kivonja magát, mintha nem lenne része a csapatnak – veled legalábbis biztosan nem szeretne együtt dolgozni.
- „Majd ráérünk erről később beszélni.”
Ez gyakran a halogatás udvarias formája. A rejtett üzenet: „Nincs kedvem veled foglalkozni.”
- „Nem akarok ezen vitatkozni.”
Ez annyit tesz: nem kíváncsi a véleményedre, és inkább lezárja a beszélgetést, mielőtt valódi párbeszéd alakulhatna ki.
- „Nem kell túl komolyan venned magad.”
A legnyíltabb leértékelés. Ezzel gyakorlatilag azt jelzi, hogy nem tart megbízható vagy szakmailag értékes embernek.
Egyéb nonverbális jelek, ha nem szimpatizálnak veled a munkahelyeden
A munkahelyi népszerűtlenséget gyakran nemcsak mondatok, hanem különböző gesztusok és nonverbális jelek is jelezhetik. A kollégák testbeszéde néha többet elárul, mint a kimondott szavak: a zárt testtartás vagy a túl udvarias válaszok ellenszenvre utalhatnak. Emellett a rövid, felszínes kérdések és a beszélgetésekbe való bevonás hiánya is azt mutatja, hogy valaki nem törekszik a kapcsolatépítésre. Összességében tehát a szavakon túl a viselkedés apró jelei árulkodnak leginkább arról, hogy egy kolléga kedvel-e téged, vagy sem. Hosszútávon semmiképp sem érdemes azonban ilyen helyen dolgoznod, mert felerősíti a munkahelyi stresszt. Éppen ezért, ha a törekvéseid ellenére sem látszik megoldás, akkor jobb, ha új munkahely után nézel.
