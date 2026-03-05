6 függönytrend 2026-ra, amit a lakberendezők is imádnak

Meglehetősen hosszú szünet után a feltűnő függönyök ismét visszaköszönnek a belső terekben. Bár a letisztultabb megoldások, mint a római vagy sikkes rolók, továbbra is népszerűek, a tervezők szerint idén a régi-új kedvencek kerülnek reflektorfénybe. A múlt nosztalgikus, játékos stílusát felidéző függönyök idén ismét a modern enteriőrök sztárjai lehetnek, de már távol állnak a nagymamák dohos virágmintás drapériáitól. A függönytrend 2026-ban egyértelműen a rétegezésről, az áttetsző anyagokról és a karakteres részletekről szól.

Függönytrend 2026-ban: az egyik legizgalmasabb újdonság az összehangolt függönyök térhódítása.

Forrás: Corbis Documentary RF

Függönytrend 2026: ezek az idei év legstílusosabb darabjai

1. RÉTEGES FÜGGÖNY

Az első a réteges függöny. A nehezebb, teljesen sötétítő drapériák gyakran megnehezítik a természetes fény beáramlását, és zsúfolt hatást keltenek, de a réteges megoldások finoman oldják ezt a problémát. Lauren Robbins belsőépítész szerint a rétegezésnek köszönhetően a szobánk az alapos és gondos tervezés hatását keltik: az áttetsző paneleket a fény szűrésére, a vastagabb rétegeket pedig a szín, minta és textúra kiemelésére szolgálnak. Ez a kombináció praktikus és stílusos egyszerre, így a helyiség egyszerre marad világos és elegáns.

2. AJTÓFÜGGÖNY

Az ajtófüggönyök is visszatérnek a divatba. Tori Murphy, a függönycég alapítója szerint ez a függönytípus egyszerű, mégis átalakító kiegészítője a térnek, mely segít megőrizni a meleget, miközben karaktert is ad az otthonunknak. Klasszikus csíkok, bársony szegélyek vagy fonott díszítések a 2026-os trendek kedvelt elemei, amelyek anélkül adnak egyedi megjelenést az otthonainknak, hogy túlterhelnék azt.