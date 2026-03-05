Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
6 függönytrend 2026-ra, amit a lakberendezők is imádnak

2026 trend lakberendezési trend lakberendezési stílus 2026 függönyök függöny lakberendezés
Rideg Léna
2026.03.05.
Ha azt gondoltad, hogy a függönyök már ódivatúak, van egy jó hírünk. Ez az öt függönytrend 2026-ban visszahozza a régi kedvenceket: a réteges, áttetsző, bélelt és összehangolt darabok mellett a karnisok is újra divatba jönnek. Mutatjuk, hogyan teheted stílusossá és játékossá otthonod ablakait.

Meglehetősen hosszú szünet után a feltűnő függönyök ismét visszaköszönnek a belső terekben. Bár a letisztultabb megoldások, mint a római vagy sikkes rolók, továbbra is népszerűek, a tervezők szerint idén a régi-új kedvencek kerülnek reflektorfénybe. A múlt nosztalgikus, játékos stílusát felidéző függönyök idén ismét a modern enteriőrök sztárjai lehetnek, de már távol állnak a nagymamák dohos virágmintás drapériáitól. A függönytrend 2026-ban egyértelműen a rétegezésről, az áttetsző anyagokról és a karakteres részletekről szól.

Függönytrend 2026-ban
Függönytrend 2026-ban: az egyik legizgalmasabb újdonság az összehangolt függönyök térhódítása.
6 trendi függöny, ami idén visszatér a divatba

  • Réteges függönyök: áttetsző és vastag rétegek kombinációja a fény és a stílus harmóniájáért
  • Ajtófüggönyök: azonnali karakter és melegség minden térnek
  • Összehangolt függönyök: színben és anyagban illeszkednek a párnákhoz, fejtámlákhoz
  • Áttetsző és félig áttetsző drapériák: természetes fény és textúra játékos kombinációja
  • Bélelt függönyök: kontrasztos bélés a rejtett mintákért és extra eleganciáért
  • Karnisok: rakott, csinos megoldások a sima lógás és a karakteres architektúra érdekében

Függönytrend 2026: ezek az idei év legstílusosabb darabjai

1. RÉTEGES FÜGGÖNY

Az első a réteges függöny. A nehezebb, teljesen sötétítő drapériák gyakran megnehezítik a természetes fény beáramlását, és zsúfolt hatást keltenek, de a réteges megoldások finoman oldják ezt a problémát. Lauren Robbins belsőépítész szerint a rétegezésnek köszönhetően a szobánk az alapos és gondos tervezés hatását keltik: az áttetsző paneleket a fény szűrésére, a vastagabb rétegeket pedig a szín, minta és textúra kiemelésére szolgálnak. Ez a kombináció praktikus és stílusos egyszerre, így a helyiség egyszerre marad világos és elegáns.

2. AJTÓFÜGGÖNY

Az ajtófüggönyök is visszatérnek a divatba. Tori Murphy, a függönycég alapítója szerint ez a függönytípus egyszerű, mégis átalakító kiegészítője a térnek, mely segít megőrizni a meleget, miközben karaktert is ad az otthonunknak. Klasszikus csíkok, bársony szegélyek vagy fonott díszítések a 2026-os trendek kedvelt elemei, amelyek anélkül adnak egyedi megjelenést az otthonainknak, hogy túlterhelnék azt.

3. ÖSSZEHANGOLT FÜGGÖNYÖK

Az összehangolt függönyök trendje azt jelenti, hogy a tervezők idén más dekorációs elemekkel, például díszpárnákkal vagy fejtámlákkal párosítják a drapériákat. Cath Beckett, a Yellow London társalapítója elmondta, hogy az ilyen összehangolás egységes, réteges megjelenést kölcsönöz a helyiségnek, miközben gazdag karaktert ad neki.

Toile de jouy curtains and bed dressings by Design Archive in bedroom with wooden wall panelling and decorative china plates
Idén is divatos, ha a függöny anyaga, színe vagy mintája összhangban van más dekorációs elemekkel a szobában.
4. ÁTTETSZŐ ÉS FÉLIG ÁTTETSZŐ FÜGGÖNYÖK

Az áttetsző és félig áttetsző függönyök is a 2026-os év sztárjai. Emily Mould, a Romo Group formatervezési igazgatója szerint ezek a darabok lehetővé teszik a természetes fény beáramlását, miközben a rétegezés és a kontraszt segítségével mélységet és dimenziót adnak a térnek. A textúrák és szabálytalan fonalak játékos variálásával elkerülhetjük, hogy a helyiség laposnak vagy unalmasnak tűnjön.

5. BÉLELT FÜGGÖNYÖK

A bélelt függönyök is hódítanak, különösen, ha a bélés anyaga kontrasztos. Lucy Marsh belsőépítész szerint egy csíkos vagy apró mintás bélés látványos részletet ad a függönyhöz, ami akkor mutatkozik meg igazán, amikor a drapéria mozog. Ez a kreatív megoldás játékos eleganciát visz a hagyományos drapériákba, miközben a külső látványt is feldobja.

+1 A KARNISOK

Végül, de nem utolsósorban, a karnisok is visszatérnek a figyelem középpontjába. Lucy Marsh elmondta, hogy a rakott, csinos karnisok tökéletesek a hálószobákba vagy reggelizőszobákba, miközben lágyítják az architektúrát, és kiemelik az ablakok formáját. Cath Beckett hozzátette, hogy a karnisok segítenek elrejteni a függönyvasalatokat, és a függönyök simán lógását biztosítják, ami harmonikusabbá teszi a teret.

A fentieket olvasva abban biztosak lehetünk, hogy a 2026-os függönytrendek minden ablakot, ajtót vagy fülkét képesek feldobni, és egy csipetnyi finom drámát vinni a belső térbe. A rétegezés, a kontrasztos bélelés, a karnisok és az összehangolt dekoráció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a modern lakásokban a függönyök ne csupán funkcionálisak, hanem valódi stíluselemek legyenek. Ha szereted az enteriőröket és a lakberendezési újdonságokat, ezekkel a trendi megoldásokkal könnyedén feldobhatod otthonod stílusát, miközben a fény, a textúra és a rétegek harmóniája új életet visz a szobákba.

