6 függönytrend 2026-ra, amit a lakberendezők is imádnak

Meglehetősen hosszú szünet után a feltűnő függönyök ismét visszaköszönnek a belső terekben. Bár a letisztultabb megoldások, mint a római vagy sikkes rolók, továbbra is népszerűek, a tervezők szerint idén a régi-új kedvencek kerülnek reflektorfénybe. A múlt nosztalgikus, játékos stílusát felidéző függönyök idén ismét a modern enteriőrök sztárjai lehetnek, de már távol állnak a nagymamák dohos virágmintás drapériáitól. A függönytrend 2026-ban egyértelműen a rétegezésről, az áttetsző anyagokról és a karakteres részletekről szól.
6 trendi függöny, ami idén visszatér a divatba
- Réteges függönyök: áttetsző és vastag rétegek kombinációja a fény és a stílus harmóniájáért
- Ajtófüggönyök: azonnali karakter és melegség minden térnek
- Összehangolt függönyök: színben és anyagban illeszkednek a párnákhoz, fejtámlákhoz
- Áttetsző és félig áttetsző drapériák: természetes fény és textúra játékos kombinációja
- Bélelt függönyök: kontrasztos bélés a rejtett mintákért és extra eleganciáért
- Karnisok: rakott, csinos megoldások a sima lógás és a karakteres architektúra érdekében
Függönytrend 2026: ezek az idei év legstílusosabb darabjai
1. RÉTEGES FÜGGÖNY
Az első a réteges függöny. A nehezebb, teljesen sötétítő drapériák gyakran megnehezítik a természetes fény beáramlását, és zsúfolt hatást keltenek, de a réteges megoldások finoman oldják ezt a problémát. Lauren Robbins belsőépítész szerint a rétegezésnek köszönhetően a szobánk az alapos és gondos tervezés hatását keltik: az áttetsző paneleket a fény szűrésére, a vastagabb rétegeket pedig a szín, minta és textúra kiemelésére szolgálnak. Ez a kombináció praktikus és stílusos egyszerre, így a helyiség egyszerre marad világos és elegáns.
2. AJTÓFÜGGÖNY
Az ajtófüggönyök is visszatérnek a divatba. Tori Murphy, a függönycég alapítója szerint ez a függönytípus egyszerű, mégis átalakító kiegészítője a térnek, mely segít megőrizni a meleget, miközben karaktert is ad az otthonunknak. Klasszikus csíkok, bársony szegélyek vagy fonott díszítések a 2026-os trendek kedvelt elemei, amelyek anélkül adnak egyedi megjelenést az otthonainknak, hogy túlterhelnék azt.
3. ÖSSZEHANGOLT FÜGGÖNYÖK
Az összehangolt függönyök trendje azt jelenti, hogy a tervezők idén más dekorációs elemekkel, például díszpárnákkal vagy fejtámlákkal párosítják a drapériákat. Cath Beckett, a Yellow London társalapítója elmondta, hogy az ilyen összehangolás egységes, réteges megjelenést kölcsönöz a helyiségnek, miközben gazdag karaktert ad neki.
4. ÁTTETSZŐ ÉS FÉLIG ÁTTETSZŐ FÜGGÖNYÖK
Az áttetsző és félig áttetsző függönyök is a 2026-os év sztárjai. Emily Mould, a Romo Group formatervezési igazgatója szerint ezek a darabok lehetővé teszik a természetes fény beáramlását, miközben a rétegezés és a kontraszt segítségével mélységet és dimenziót adnak a térnek. A textúrák és szabálytalan fonalak játékos variálásával elkerülhetjük, hogy a helyiség laposnak vagy unalmasnak tűnjön.
5. BÉLELT FÜGGÖNYÖK
A bélelt függönyök is hódítanak, különösen, ha a bélés anyaga kontrasztos. Lucy Marsh belsőépítész szerint egy csíkos vagy apró mintás bélés látványos részletet ad a függönyhöz, ami akkor mutatkozik meg igazán, amikor a drapéria mozog. Ez a kreatív megoldás játékos eleganciát visz a hagyományos drapériákba, miközben a külső látványt is feldobja.
+1 A KARNISOK
Végül, de nem utolsósorban, a karnisok is visszatérnek a figyelem középpontjába. Lucy Marsh elmondta, hogy a rakott, csinos karnisok tökéletesek a hálószobákba vagy reggelizőszobákba, miközben lágyítják az architektúrát, és kiemelik az ablakok formáját. Cath Beckett hozzátette, hogy a karnisok segítenek elrejteni a függönyvasalatokat, és a függönyök simán lógását biztosítják, ami harmonikusabbá teszi a teret.
A fentieket olvasva abban biztosak lehetünk, hogy a 2026-os függönytrendek minden ablakot, ajtót vagy fülkét képesek feldobni, és egy csipetnyi finom drámát vinni a belső térbe. A rétegezés, a kontrasztos bélelés, a karnisok és az összehangolt dekoráció mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a modern lakásokban a függönyök ne csupán funkcionálisak, hanem valódi stíluselemek legyenek. Ha szereted az enteriőröket és a lakberendezési újdonságokat, ezekkel a trendi megoldásokkal könnyedén feldobhatod otthonod stílusát, miközben a fény, a textúra és a rétegek harmóniája új életet visz a szobákba.
Az alábbi lakbrendezési cikkek is érdekelhetnek: