Még nem késtél el: ezek a legjobb kerti bútorok 2026-ban − Termékekkel, árakkal

Mit jelent számodra a kert? Családi vagy baráti összejövetelek, hétvégi pihenés, természetközeli, mégis privát kikapcsolódás? Akármelyik mellett is teszed le a voksodat, a kerti bútor kiválasztása ma már messze nemcsak praktikus döntés. Hiszen legalább annyira szól a stílusról és az életérzésről. A legjobb kerti bútorok 2026-ban a természetesség, a tartósság és a sokoldalúság trendjét követik. Ezek közül hoztunk el pár inspiráló darabot, amelyek anyagukban és dizájnjukban is mást képviselnek.

Mutatjuk, mik lesznek a legjobb kerti bútorok 2026-ban!

Forrás: Shutterstock

A legjobb kerti bútorok 2026-ban: így válassz jól! Keresd a strapabíró kerti bútorokat, amelyeknek anyaga ellenáll az időjárásnak és a használatnak.

Vízálló kerti bútorokkal nem kell minden esőnél pánikolni, így tökéletesek nyitott részekre.

Az idei kültéri trendekben egyértelműen a természetes hatás, a fa és földszínek hódítanak.

A 2026-os kertibútor-trend egyik legfontosabb iránya a természetközeli megjelenés. Bár Freddie Mercury visszahozta a rattan kerti bútorokat a köztudatba, továbbra is a tömörebb fa kerti bútorok a toplistásak, hiszen tökéletesen illeszkedik a környezethez. A teakfa (tíkfa) és akác különösen népszerű, hiszen nemcsak szépek, de kifejezetten strapabíró kertibútor-alapanyagok is. Ha még kényelmesebbé tennéd az összhatást, egészítsd ki világos textíliákkal és puha párnákkal, vagy Christian Dior után szabadon virágmintával, csempéssz egy kis merészséget a fa kerti bútorok hangulatába.

Modern műanyag? Igen!

Felejtsd el a strandbüfékből ismert műanyag kerti bútorokat, ugyanis ez az anyag mára teljesen új szintre lépett. A letisztult formák és a prémium minőség miatt ezek a darabok már rég nem keltenek olcsó hatást, sőt, kifejezetten dizájnos darabokat is találni. Előnyük, hogy könnyűek, jól tisztíthatók, és teljesen vízálló kerti bútorok. Kis erkélyekre és nyaralókba különösen praktikus választásnak számítanak.

Hasonló tulajdonságokkal bírnak a fém kertibútor-szett is, de ezek inkább a romantikusabb stílusirányzat kedvelőinél lesznek befutók. Mivel az új darabok is egyfajta időtlen eleganciát hordoznak magukban, még a letisztult, modern kertekbe is képesek egy kis Bridgerton-hangulatot vinni.