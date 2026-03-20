Még nem késtél el: ezek a legjobb kerti bútorok 2026-ban − Termékekkel, árakkal

A tavasz beköszöntével a terasz és a kert újra az otthonok egyik legfontosabb helyszínévé válik. De mik a legjobb kerti bútorok 2026-ban, amivel érdemes berendezni, hogy egyszerre legyen kényelmes, tartós és esztétikus? Mutatjuk az idei kertibútor-trendet!

Mit jelent számodra a kert? Családi vagy baráti összejövetelek, hétvégi pihenés, természetközeli, mégis privát kikapcsolódás? Akármelyik mellett is teszed le a voksodat, a kerti bútor kiválasztása ma már messze nemcsak praktikus döntés. Hiszen legalább annyira szól a stílusról és az életérzésről. A legjobb kerti bútorok 2026-ban a természetesség, a tartósság és a sokoldalúság trendjét követik. Ezek közül hoztunk el pár inspiráló darabot, amelyek anyagukban és dizájnjukban is mást képviselnek.

A legjobb kerti bútorok 2026-ban: így válassz jól!

  • Keresd a strapabíró kerti bútorokat, amelyeknek anyaga ellenáll az időjárásnak és a használatnak.
  • Vízálló kerti bútorokkal nem kell minden esőnél pánikolni, így tökéletesek nyitott részekre.
  • Az idei kültéri trendekben egyértelműen a természetes hatás, a fa és földszínek hódítanak.

A 2026-os kertibútor-trend egyik legfontosabb iránya a természetközeli megjelenés. Bár Freddie Mercury visszahozta a rattan kerti bútorokat a köztudatba, továbbra is a tömörebb fa kerti bútorok a toplistásak, hiszen tökéletesen illeszkedik a környezethez. A teakfa (tíkfa) és akác különösen népszerű, hiszen nemcsak szépek, de kifejezetten strapabíró kertibútor-alapanyagok is. Ha még kényelmesebbé tennéd az összhatást, egészítsd ki világos textíliákkal és puha párnákkal, vagy Christian Dior után szabadon virágmintával, csempéssz egy kis merészséget a fa kerti bútorok hangulatába.

Modern műanyag? Igen!

Felejtsd el a strandbüfékből ismert műanyag kerti bútorokat, ugyanis ez az anyag mára teljesen új szintre lépett. A letisztult formák és a prémium minőség miatt ezek a darabok már rég nem keltenek olcsó hatást, sőt, kifejezetten dizájnos darabokat is találni. Előnyük, hogy könnyűek, jól tisztíthatók, és teljesen vízálló kerti bútorok. Kis erkélyekre és nyaralókba különösen praktikus választásnak számítanak.

Hasonló tulajdonságokkal bírnak a fém kertibútor-szett is, de ezek inkább a romantikusabb stílusirányzat kedvelőinél lesznek befutók. Mivel az új darabok is egyfajta időtlen eleganciát hordoznak magukban, még a letisztult, modern kertekbe is képesek egy kis Bridgerton-hangulatot vinni.

Kertibútor-trend: kényelem és funkcionalitás kéz a kézben

A legjobb kerti bútorok 2026-ban nemcsak szépek, de okosan tervezettek is. Egyre népszerűbbek a moduláris kanapék, az állítható háttámlák és a többfunkciós asztalok. Ezekkel a megoldásokkal ugyanaz a tér szolgálhatja ki a reggeli kávézásokat, a családi ebédeket és az esti borozásokat is. A vízlepergető huzatok és az UV-álló anyagok szintén alapelvárássá váltak, hiszen senki sem szeretné minden szezon elején lecserélni a kerti bútorait.

1. NÄMMARÖ Asztal+4 karfás szék, kültéri, világos barnára pácolt/Kuddarna világosszürke-bézs 173 900Ft 2. Kert Bistro Készlet 3 pcs Zöld Alumínium 86.230 Ft 3. VAMDRUP + STORDALEN VAMDRUP ÁTM70 asztal bézs + 2 STORDALEN szék natúr 119900 Ft 4. Kerti sarok ülőgarnitúra 5 személyes MYKONOS Jobb oldali Tanúsított akácfa Tópszín 461 080 Ft 5. Noela kerti függőfotel Fém-műanyag-párnázott, fekete-szürke, 160 990 Ft
Forrás: 1. Ikea 2. Vidaxl 3. Jysk 4. Beliani 5. Bonami

A kert stílusa a részletekben rejlik

A kertibútor-trendekben idén elsősorban a földszínek – bézs, terrakotta, olívazöld – dominálnak, amelyeket fekete vagy fémes elemekkel kombinálnak. Egy jól megválasztott kertibútor-szett önmagában is látványos, de néhány lámpással, kültéri szőnyeggel vagy növénnyel lesz teljes az összkép.

Összességében elmondható, hogy a legjobb kerti bútorok 2026-ban azok, amelyek nemcsak jól néznek ki, de alkalmazkodnak az életmódodhoz is. Ha strapabíró, vízálló és stílusos darabokat választasz, ősz végéig könnyedén válhat a kerted a kedvenc „szobáddá”.

Az itt bemutatott termékek a szerkesztőség véleményét tükrözik. Összeállításunkban akciós termékek is szerepelhetnek. A forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

