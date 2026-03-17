Légy részese a régenskor varázsának – Kijöttek az új Bridgerton-kollekciók

Vitathatatlan, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb sorozata a Bridgerton család, mely újradefiniálta a kosztümös dráma műfaját. Ugyan a negyedik évad nemrég ért véget, ám így sem kell búslakodni a romantika szerelmeseinek. A készítőkkel karöltve ugyanis számos márka dobott piacra előkelő Bridgerton-kollekciót, amivel egy hintésnyi előkelő miliőt csempészhetünk mindennapjainkba. Az pedig már csak hab a tortán, hogy ezzel mi is részesei lehetünk a bájos történetnek.

A Bridgerton-kollekciókkal magunkra ölthetjük a régenskor ragyogását.

Bridgerton-kollekció a régenskorból Olyan márkák kollaboráltak a Bridgerton készítőivel, mint a NYX, Labello, Pandora, valamint a Pat McGrath Labs.

Cikkünkben a hazánkban is elérhető Bridgerton-termékekből adunk egy kis ízelítőt.

Csókra érett száj – a Bridgerton Labello kollekciója téged is rabul ejt

A Bridgerton-sorozat a szerelem körül forog, ahol a csók játssza a főszerepet,ezért aztán fontos, hogy az ajkak ápoltak legyenek. Ebben segít a Bridgerton Labello kollekciója. Az ajakápolók királynője a négy évad fő gerlepárjai által inspirált balzsamot dobott piacra.

1. Bridgerton Rose Meringue ajakápoló, 1699 Ft, 2. Bridgerton Blackberry Pie ajakápoló, 1699 Ft, 3. Bridgerton Peach Tea ajakápoló, 1699 Ft, 4. Bridgerton Vanilla Biscuit ajakápoló 1699 Ft

Daphne és Simon szerelme ihlette a Rose Meringue ajakírt, mely rózsaillattal és gyöngyházfénnyel kápráztat el, míg Anthony és Kate sztorija Blackberry Pie fantázianév alatt testes burgundi árnyalattal és bogyós gyümölcs aromával nyűgöz le. A Peach Tea a barck lédús illatával ejt rabul minket, mely Colin és Penelope románcát szimbolizálja, Benedict és Sophie tiltott szerelmét pedig az édes Vanilla Biscuit illata testesíti meg.

Aranyos ragyogás a Pat McGrath Labs jóvoltából

A régenskori bálok világát el sem tudnánk képzelni a nemesfémek csillogása nélkül. Hogyha rajongunk a kosztümös sorozatért és egy kis extra ragyogásra vágynánk, a Pat McGrath Labs SkinFetish: Sublime Skin highlightere nekünk szól. Az aranyos árnyalatú, kristályos zselépor bársonyosan simogatja az arcot, miközben előkelő ragyogást kölcsönöz vonásainknak. Érdesség, hogy nem ez volt a kozmetikai márka első együttműködése a Netflix sikersorozatával, így a minőség garantált.

Pat McGrath Labs x Bridgerton: SkinFetish Sublime Skin Highlighter, 18 368 Ft

Készen állsz a bálra? Ismerd meg a Pandora Bridgerton-kollekcióját

Egy elegáns brit arisztokratához királyi ékszer dukál. Ugyan tiarával nem szolgálhatunk, de aki egy kis antik csillogásra vágyik, annak figyelmébe ajánljuk a Pandora Bridgerton-kollekcióját. Mivel az ékszerkolleció mind a 111 termékét helyhiány miatt nem áll módunkban bemutatni, személyes kedvencünk ad egy kis ízelítőt. Ez a bájos medál egy táncrendet ábrázol, mely a 19. századi bálok elengedhetetlen része volt és a Bridgertonban is fontos szerepet kap.