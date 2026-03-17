Légy részese a régenskor varázsának – Kijöttek az új Bridgerton-kollekciók

Vitathatatlan, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb sorozata a Bridgerton család, mely újradefiniálta a kosztümös dráma műfaját. Ugyan a negyedik évad nemrég ért véget, ám így sem kell búslakodni a romantika szerelmeseinek. A készítőkkel karöltve ugyanis számos márka dobott piacra előkelő Bridgerton-kollekciót, amivel egy hintésnyi előkelő miliőt csempészhetünk mindennapjainkba. Az pedig már csak hab a tortán, hogy ezzel mi is részesei lehetünk a bájos történetnek.
Bridgerton-kollekció a régenskorból
- Olyan márkák kollaboráltak a Bridgerton készítőivel, mint a NYX, Labello, Pandora, valamint a Pat McGrath Labs.
- Cikkünkben a hazánkban is elérhető Bridgerton-termékekből adunk egy kis ízelítőt.
Csókra érett száj – a Bridgerton Labello kollekciója téged is rabul ejt
A Bridgerton-sorozat a szerelem körül forog, ahol a csók játssza a főszerepet,ezért aztán fontos, hogy az ajkak ápoltak legyenek. Ebben segít a Bridgerton Labello kollekciója. Az ajakápolók királynője a négy évad fő gerlepárjai által inspirált balzsamot dobott piacra.
Daphne és Simon szerelme ihlette a Rose Meringue ajakírt, mely rózsaillattal és gyöngyházfénnyel kápráztat el, míg Anthony és Kate sztorija Blackberry Pie fantázianév alatt testes burgundi árnyalattal és bogyós gyümölcs aromával nyűgöz le. A Peach Tea a barck lédús illatával ejt rabul minket, mely Colin és Penelope románcát szimbolizálja, Benedict és Sophie tiltott szerelmét pedig az édes Vanilla Biscuit illata testesíti meg.
Aranyos ragyogás a Pat McGrath Labs jóvoltából
A régenskori bálok világát el sem tudnánk képzelni a nemesfémek csillogása nélkül. Hogyha rajongunk a kosztümös sorozatért és egy kis extra ragyogásra vágynánk, a Pat McGrath Labs SkinFetish: Sublime Skin highlightere nekünk szól. Az aranyos árnyalatú, kristályos zselépor bársonyosan simogatja az arcot, miközben előkelő ragyogást kölcsönöz vonásainknak. Érdesség, hogy nem ez volt a kozmetikai márka első együttműködése a Netflix sikersorozatával, így a minőség garantált.
Készen állsz a bálra? Ismerd meg a Pandora Bridgerton-kollekcióját
Egy elegáns brit arisztokratához királyi ékszer dukál. Ugyan tiarával nem szolgálhatunk, de aki egy kis antik csillogásra vágyik, annak figyelmébe ajánljuk a Pandora Bridgerton-kollekcióját. Mivel az ékszerkolleció mind a 111 termékét helyhiány miatt nem áll módunkban bemutatni, személyes kedvencünk ad egy kis ízelítőt. Ez a bájos medál egy táncrendet ábrázol, mely a 19. századi bálok elengedhetetlen része volt és a Bridgertonban is fontos szerepet kap.
A Pandora Bridgeton charm 14 karátos arannyal, cirkónia kristály és sterling ezüst hozzáadásával készült, de nem emiatt imádjuk. Ugyanis a füzetke kinyitható, ami egy romantikus üzenetben kér fel minket egy táncra. Érdemes hát kalandozni a márka Bridgerton-kollekciójában.
Sminkeld magad arisztokratára!
Hogyha magával ragad a Bridgerton vibráló, fordulatos világa, a NYX és Bridgerton nászából született sminkkollekcióra megéri vetned egy pillantást. Személyes kedvencünk a Bridgerton Royal Blush, melynek díszes csomagolása élénk, rózsás arcpirosítót rejt. A shea, mangó és mandulavaj valósággal kényezteti a bőrt, a sötétebb, illetve világosabb árnyalat rétegezése pedig drámaian árnyalja vonásainkat. Mintha csak a kosztümös sorozatból léptünk volna ki.
A cikkben bemutatott termékek a szerkesztőség szubjektív véleményét tükrözik, melyek között akciósak is lehetnek. A termékek alatt mindig az eredeti ár látható, a forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.
