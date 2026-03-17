Légy részese a régenskor varázsának – Kijöttek az új Bridgerton-kollekciók

Noha a Netflix kosztümös drámasorozatának 4. évada véget ért, nem kell búcsút venni a régenskor pompájától. A friss-ropogós Bridgerton-kollekciókkal te is a varázslat részese lehetsz.

Vitathatatlan, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb sorozata a Bridgerton család, mely újradefiniálta a kosztümös dráma műfaját. Ugyan a negyedik évad nemrég ért véget, ám így sem kell búslakodni a romantika szerelmeseinek. A készítőkkel karöltve ugyanis számos márka dobott piacra előkelő Bridgerton-kollekciót, amivel egy hintésnyi előkelő miliőt csempészhetünk mindennapjainkba. Az pedig már csak hab a tortán, hogy ezzel mi is részesei lehetünk a bájos történetnek.

Bridgerton-kollekció a régenskorból

  • Olyan márkák kollaboráltak a Bridgerton készítőivel, mint a NYX, Labello, Pandora, valamint a Pat McGrath Labs.
  • Cikkünkben a hazánkban is elérhető Bridgerton-termékekből adunk egy kis ízelítőt.

Csókra érett száj – a Bridgerton Labello kollekciója téged is rabul ejt

A Bridgerton-sorozat a szerelem körül forog, ahol a csók játssza a főszerepet,ezért aztán fontos, hogy az ajkak ápoltak legyenek. Ebben segít a Bridgerton Labello kollekciója. Az ajakápolók királynője a négy évad fő gerlepárjai által inspirált balzsamot dobott piacra.

Bridgerton Vanilla Biscuit
1. Bridgerton Rose Meringue ajakápoló, 1699 Ft, 2. Bridgerton Blackberry Pie ajakápoló, 1699 Ft, 3.  Bridgerton Peach Tea ajakápoló, 1699 Ft, 4. Bridgerton Vanilla Biscuit ajakápoló 1699 Ft
Daphne és Simon szerelme ihlette a Rose Meringue ajakírt, mely rózsaillattal és gyöngyházfénnyel kápráztat el, míg Anthony és Kate sztorija Blackberry Pie fantázianév alatt testes burgundi árnyalattal és bogyós gyümölcs aromával nyűgöz le. A Peach Tea a barck lédús illatával ejt rabul minket, mely Colin és Penelope románcát szimbolizálja, Benedict és Sophie tiltott szerelmét pedig az édes Vanilla Biscuit illata testesíti meg.

Aranyos ragyogás a Pat McGrath Labs jóvoltából

A régenskori bálok világát el sem tudnánk képzelni a nemesfémek csillogása nélkül. Hogyha rajongunk a kosztümös sorozatért és egy kis extra ragyogásra vágynánk, a Pat McGrath Labs SkinFetish: Sublime Skin highlightere nekünk szól. Az aranyos árnyalatú, kristályos zselépor bársonyosan simogatja az arcot, miközben előkelő ragyogást kölcsönöz vonásainknak. Érdesség, hogy nem ez volt a kozmetikai márka első együttműködése a Netflix sikersorozatával, így a minőség garantált.

SkinFetish: Sublime Skin Highlighter
Pat McGrath Labs x Bridgerton: SkinFetish Sublime Skin Highlighter, 18 368 Ft
Készen állsz a bálra? Ismerd meg a Pandora Bridgerton-kollekcióját

Egy elegáns brit arisztokratához királyi ékszer dukál. Ugyan tiarával nem szolgálhatunk, de aki egy kis antik csillogásra vágyik, annak figyelmébe ajánljuk a Pandora Bridgerton-kollekcióját. Mivel az ékszerkolleció mind a 111 termékét helyhiány miatt nem áll módunkban bemutatni, személyes kedvencünk ad egy kis ízelítőt. Ez a bájos medál egy táncrendet ábrázol, mely a 19. századi bálok elengedhetetlen része volt és a Bridgertonban is fontos szerepet kap.

A Bridgerton család tánckártya és ceruza függő charm
A Bridgerton család tánckártya és ceruza függő charm, 38 500 Ft
A Pandora Bridgeton charm 14 karátos arannyal, cirkónia kristály és sterling ezüst hozzáadásával készült, de nem emiatt imádjuk. Ugyanis a füzetke kinyitható, ami egy romantikus üzenetben kér fel minket egy táncra. Érdemes hát kalandozni a márka Bridgerton-kollekciójában.

Sminkeld magad arisztokratára!

Hogyha magával ragad a Bridgerton vibráló, fordulatos világa, a NYX és Bridgerton nászából született sminkkollekcióra megéri vetned egy pillantást. Személyes kedvencünk a Bridgerton Royal Blush, melynek díszes csomagolása élénk, rózsás arcpirosítót rejt. A shea, mangó és mandulavaj valósággal kényezteti a bőrt, a sötétebb, illetve világosabb árnyalat rétegezése pedig drámaian árnyalja vonásainkat. Mintha csak a kosztümös sorozatból léptünk volna ki.

NYX Professional Makeup Bridgerton Royal Blush
NYX Professional Makeup Bridgerton Royal Blush, Wallflower, 8570 Ft
A cikkben bemutatott termékek a szerkesztőség szubjektív véleményét tükrözik, melyek között akciósak is lehetnek. A termékek alatt mindig az eredeti ár látható, a forgalmazók az árváltoztatás jogát fenntartják.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek:

A legtrendibb ballonkabátok, amikben sem Sherlock, sem mutogatós bácsi nem leszel

Idén nem egy praktikus mellékszereplő lesz, hanem az outfit igazi sztárja.

Ezektől a gyümölcsös parfümöktől még a nyakad is virágba borul – Termékekkel, árakkal

Lépj át a tavasz kapuján, és válaszd a legbimbózóbb illatokat!

Visszatér a 90-es évek csizmatrendje: újra hódítanak a szögletes orrú lépők

Ha a 90-es években voltál gyerek, akkor bizonyára te is irigykedve nézted anyukád szögletes orrú cipőit, amik olyan dekadensen kandikáltak ki a bő nadrágok alól, hogy azt öröm volt nézni! Nos, ez a majdnem elfeledett sziluett visszatér, méghozzá a 2026-os csizmatrendek legmeghatározóbb elemeként!

 

