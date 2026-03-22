Rombol vagy alszik? Így szenved a macskád, ha elhanyagolod: 7 jel, ami traumára utal

Nem csak az emberek élnek át traumatikus eseményeket, amelyek akár évekkel később is depresszióval és szorongással összefüggő tüneteket okoznak. A macska és a kutya, hasonlóképpen az emberhez, érző lény, amelyre az elhanyagolás is hatással lehet. Mutatjuk a jeleket!

A macska hangulatát nagyban befolyásolja, ha elhanyagolják.

A macskák is képesek érzelmi traumát átélni, és az elhanyagolás hosszú távon viselkedésbeli változásokat okozhat náluk.

Bár nem tudják szavakkal elmondani, ha baj van, bizonyos jelek egyértelműen arra utalhatnak, hogy a cicádnak több figyelemre és törődésre lenne szüksége.

A közhiedelemmel ellentétben a macskák is igénylik a gazdájuk közelségét, és érzékenyen reagálnak a magányra.

Ha időben felismerjük a figyelmeztető jeleket, még megelőzhetjük, hogy kedvencünk tartós stresszt vagy szorongást éljen át.

A macska elhanyagolásának következményei

A háziállatok érzelmi traumáival kapcsolatos kutatások száma nagyon alacsony, hiszen egy állat nem tudja elmondani, hogy miért szomorú vagy rosszkedvű. Azonban vannak bizonyos jelek, amelyeket ha észlelünk, akkor sajnos gyanítható, hogy elhanyagoltuk a kedvencünket. A cicákról sokan úgy gondolják, hogy kevésbé társasági lények, mint a kutyák. A valóságban azonban a macskák is vágynak a szeretetre, és bizony érzik, ha elhanyagolják őket. Íme azok a jelek, amelyek a macskák esetében kifejezetten beszédesek és azt üzenik, hogy túlzottan elhanyagolod szőrös kedvenced.

1.Szokatlanul sokat nyávog

Ha egy macska a megszokottnál jóval gyakrabban nyávog, az sokszor arra irányul, hogy figyelmet kapjon. Különösen árulkodó lehet, ha akkor kezd rá a nyávogásra, amikor egyedül marad vagy amikor a gazdája hazaér. Ilyenkor valójában kapcsolatot és törődést próbál kicsikarni.

2. Állandóan követ

Ha a macskád hirtelen mindenhová követ téged a lakásban, gyakran az öledbe ugrik, bújik vagy látványosan szenved az egyedülléttől, akkor ez sokszor annak a jele, hogy több figyelemre vágyik.

3. Szinte egész nap alszik

A macskák amúgy is sokat pihennek, de ha a cicád szinte egész nap csak fekszik és nem érdeklődik semmi iránt, az már intő jel lehet. Az ingerhiány és az unalom könnyen apátiához vezethet. Ilyenkor a macska inkább passzívan tölti az idejét.