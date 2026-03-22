Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 22., vasárnap Beáta, Izolda

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
munkahely

Az egyetlen legális rabszolgamunka: így áldozod fel mosolyogva a munka oltárán a szabadidődet

Te is érezted már úgy, hogy egyre több a feladatod? Ráadásul a munkahelyeden az egész úgy jön le, mintha önként és dalolva vállaltad volna? Hidd el, ezzel nem vagy egyedül. Az ingyen munkának már neve is van, ez a voluntold.

Az utóbbi években a munka világa itthon, a legtöbb országhoz hasonlóan csendben, szinte észrevétlenül változott meg. Egyre több ember kényszerül bele a munkahelyén olyan feladatok elvégzésébe, ami nem szerepel a munkaköri leírásában. A legtöbbször ezek a kérések teljesen ártalmatlannak tűnnek, sőt, a legtöbbünk úgy véli, ezzel előrébb is léphet azon a bizonyos ranglétrán. Azonban az ingyenmunka hamar elvárássá válhat, a lecsúsztatható órák és a plusz díjazás pedig álom marad.

A munkahelyi kikényszerített, de valahogy mégis önként vállalt pluszfeladat őrjítő nyomást jelenthet.
Forrás: 123.rf.com

A munkahelyi segítség, ami hamar elvárássá válhat

Barátkoznál a karriered érdekében, és ingyen dolgoznál érte? Sok munkáltató szeret többletfeladatot adni, ezek azonban nem egyszerre érkeznek − úgy túl feltűnő lenne. Lassan, apránként gyarapodnak: egy plusz projekt itt, egy gyors segítség ott, egy rövid megbeszélés a munkaidő után a héten már másodszor. A kérés barátságos hangnemben érkezik, gyakran fejlődési lehetőségként vagy csapatmunkaként tálalva. Az ember pedig bólint, hiszen ki akarna nemet mondani a főnökének? Ezzel a hozzáállással azonban önmagadat szabotálod.

Egy idő után azonban a segítség és a kötelesség határvonala elmosódik, a szabadidő pedig észrevétlenül csökken. A jelenség annyira elterjedt lett, hogy már külön kifejezés is született rá, ez a voluntold. A szókapcsolat a volunteer (önkéntes) és a told (mondta) összevonásából született, és azt a helyzetet írja le, amikor valakit látszólag önkéntes feladatra kérnek fel, de igazából nincs valódi lehetősége nemet mondani rá. Ezt itthon szokás láthatatlan munkaként is emlegetni, ami nem azonos a háztartáson belül végzett feladatok honorálatlan elvégzésével.

Egy friss felmérés szerint a dolgozók mintegy 78 százaléka találkozott már ilyen helyzettel, vagyis olyan plusz feladattal, amit nem igazán utasíthatott vissza. A 2000 megkérdezett munkavállaló feladatlistájára évente átlagosan kilenc új kerül fel, miközben ezek többségében nem járnak se fizetésemeléssel, se bónusszal, se előléptetéssel.

A sok pluszfeladat előbb utóbb kiégéshez vezethet.
Forrás: 123.rf.com

Mi áll a kikényszerített pluszmunka, azaz a voluntold hátterében?

Az ok igen prózai, a munkahelyek jelentős része ugyanis munkaerőhiánnyal küzd, a feladatok pedig egyszerűen szétoszlanak a meglévő kollégák között. A probléma ezzel a tendenciával csak az, hogy az extra teendők nagy része már nem fér bele a normál munkaidőbe. Nem véletlen, hogy a dolgozók közel háromnegyede úgy érzi, az így „megnyert” új feladatok akadályozzák őket az eredeti feladataik elvégzésében. Tehát összességében rontják a teljesítményüket.

A jelenség azért különösen kényes, mert kívülről sokszor teljesen ártalmatlannak tűnik. A feladatokat nem kötelező formában adják ki, csupán ártatlan kérésként, lehetőségként. A dolgozó így könnyen úgy érezheti, valójában saját maga teremtette ezt az élhetetlen helyzetet – még akkor is, ha tudja, nem volt valódi választása. Ez pedig a mélyponton lévő munkavállalói elköteleződéssel megfűszerezve hamar kiégéshez vagy felmondáshoz vezethet.

Mit tehet a munkavállaló?

Első lépésként érdemes átnézni a munkaszerződést, hogy ott pontosan milyen feladatok is szerepelnek. Bármi, ami ezen felül érkezik, pluszmunkának minősül, így a munkaadó részéről ajánlott az alap fizetésen felül honorálni azt. Persze nem azt mondjuk, hogy olykor nem érdemes elvállalni egy-egy plusz feladatot, de a határaidat mindenképp ajánlott meghúznod. Hiszen a lelkeddel nem a vállalat, hanem te magad rendelkezel. Ne félj bizonyos plusz teendőkre nemet mondani, ha úgy érzed, azzal túlterhelnéd magad.

Mit is jelent a voluntold a gyakorlatban?

A jelenség nem új keletű, régóta formálódik a munkahelyek irodai labirintusában. Azonban jól mutatja, mennyire finoman tud eltolódni a határ a munka és a szabad akarat között. A pluszfeladatok sokszor apróságnak tűnnek, kedves, előremutató kérésként érkeznek, de hosszú távon komoly terhelést jelenthetnek. Éppen ezért érdemes tudatosan kezelned a határaidat, mert néha a legnehezebb, de legfontosabb mondat egyszerűen ennyi: „Ne haragudj, de erre most nincs kapacitásom!”.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu