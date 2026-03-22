Az egyetlen legális rabszolgamunka: így áldozod fel mosolyogva a munka oltárán a szabadidődet

Az utóbbi években a munka világa itthon, a legtöbb országhoz hasonlóan csendben, szinte észrevétlenül változott meg. Egyre több ember kényszerül bele a munkahelyén olyan feladatok elvégzésébe, ami nem szerepel a munkaköri leírásában. A legtöbbször ezek a kérések teljesen ártalmatlannak tűnnek, sőt, a legtöbbünk úgy véli, ezzel előrébb is léphet azon a bizonyos ranglétrán. Azonban az ingyenmunka hamar elvárássá válhat, a lecsúsztatható órák és a plusz díjazás pedig álom marad.

A munkahelyi kikényszerített, de valahogy mégis önként vállalt pluszfeladat őrjítő nyomást jelenthet.

A munkahelyi segítség, ami hamar elvárássá válhat

Barátkoznál a karriered érdekében, és ingyen dolgoznál érte? Sok munkáltató szeret többletfeladatot adni, ezek azonban nem egyszerre érkeznek − úgy túl feltűnő lenne. Lassan, apránként gyarapodnak: egy plusz projekt itt, egy gyors segítség ott, egy rövid megbeszélés a munkaidő után a héten már másodszor. A kérés barátságos hangnemben érkezik, gyakran fejlődési lehetőségként vagy csapatmunkaként tálalva. Az ember pedig bólint, hiszen ki akarna nemet mondani a főnökének? Ezzel a hozzáállással azonban önmagadat szabotálod.

Egy idő után azonban a segítség és a kötelesség határvonala elmosódik, a szabadidő pedig észrevétlenül csökken. A jelenség annyira elterjedt lett, hogy már külön kifejezés is született rá, ez a voluntold. A szókapcsolat a volunteer (önkéntes) és a told (mondta) összevonásából született, és azt a helyzetet írja le, amikor valakit látszólag önkéntes feladatra kérnek fel, de igazából nincs valódi lehetősége nemet mondani rá. Ezt itthon szokás láthatatlan munkaként is emlegetni, ami nem azonos a háztartáson belül végzett feladatok honorálatlan elvégzésével.

Egy friss felmérés szerint a dolgozók mintegy 78 százaléka találkozott már ilyen helyzettel, vagyis olyan plusz feladattal, amit nem igazán utasíthatott vissza. A 2000 megkérdezett munkavállaló feladatlistájára évente átlagosan kilenc új kerül fel, miközben ezek többségében nem járnak se fizetésemeléssel, se bónusszal, se előléptetéssel.

A sok pluszfeladat előbb utóbb kiégéshez vezethet.

Mi áll a kikényszerített pluszmunka, azaz a voluntold hátterében?

Az ok igen prózai, a munkahelyek jelentős része ugyanis munkaerőhiánnyal küzd, a feladatok pedig egyszerűen szétoszlanak a meglévő kollégák között. A probléma ezzel a tendenciával csak az, hogy az extra teendők nagy része már nem fér bele a normál munkaidőbe. Nem véletlen, hogy a dolgozók közel háromnegyede úgy érzi, az így „megnyert” új feladatok akadályozzák őket az eredeti feladataik elvégzésében. Tehát összességében rontják a teljesítményüket.