A viktoriánus kor legbizarrabb gasztrotrendje: ezért zártak mindent zselatinba

Egy régi mondás úgy tartja, hogy „a pokolban az angol a szakács”. Habár a brit konyha valóban nem az ízek virtuóza, számos ízletes fogást képes felvonultatni. Ugyanakkor azt sem lehet eltagadni, hogy a szigetország népe a történelem során több megosztó ételt is a világra szabadított. Ennek ékes példája a zselatin, ami a teljes viktoriánus korszakot leuralta. Jóformán mindent röcögő zselébörtönbe zártak, amit csak a konyhában találtak: angolnát, gyümölcsöt, zöldséget, szakácskönyvek tömegei ontották a bizarr recepteket. De mit tudott a zselé, amiért ennyire szerették az angolok?

Zseléőrület a 19. században Az ipari forradalom miatt az élelmiszeripar is fejlődésnek indult, megjelent a zselatin.

Mutatós külseje, kreatív felhasználhatósága miatt népszerűek lettek a gyümölcszselés és aszpikos receptek.

Ha a császár zselét kíván…

Ahogy a viktoriánus pezsgős zselétorta receptje, úgy a remegő ételkülönlegesség népszerűsége is többkomponensű. Először az 1800-as években jött divatba, amikor I. Napóleon francia császárnak Marie-Antoine Carême – a szakácsok királya, a királyok szakácsa – különböző aszpikokat és gyümölcszseléket kezdett készíteni. Ezek azonban nem holmi közönséges étkek voltak, hisz Carême zselébe zárt műalkotásokat tálalt a császárnak.

A kollagént vízzel keverte el, tett bele mindenféle földi jót, például húst, gyümölcsöt, trüffelt, zöldséget, majd míves formákba öntve hagyta megdermedni. Zseléi olykor a méteres magasságot is elérték, nem egyszer kitömött állatok is a dekoráció részét képezték. Az 1834-ben The Royal Parisian Pastrycook and Confectioner című szakácskönyvében még külön szekciót is szentelt a zselérecepteknek.

Zseléreceptek illusztrációi egy 19. századi szakácskönyvből.

Ekkor azonban még csak a felsőbb osztályok luxusétele volt a gyümölcszselé, mivel a megfelelő állag eléréséhez szükséges kollagént több napi főzés után tudták kinyerni az állatcsontokból, illetve halhólyagból.

Ipari forradalom, avagy a zselatin diadalútja

Ahhoz, hogy az 1950-es évek amerikai receptjei szomorú fejezetet írhassanak a gasztrotörténelembe, egy balesetnek kellett történnie. Peter Cooper, aki nem mellesleg a gőzgép feltalálója volt, friss-ropogós manhattani gyárában ragaszót tökéletesített, amelyhez az enyvet állatok csontjából nyerték ki. A ragaszó mellett egy furcsa, aszpikos anyag is keletkezett, melyet zselatin névre keresztelt. 1845-ben szabadalmaztatta a zselatinport, ami az alsóbb osztályok számára is lehetővé tette, hogy pompás zselésütiket, aszpikos húskülönlegességeket készítsenek.