Enerváltság, stressz és rossz alvás: a tudósok szerint ez életünk legkimerítőbb évtizede

A tudósok meghatározták az élet legkimerítőbb évtizedét, ami rossz hír mindenkinek, aki a negyedik X felé közeledik vagy már ezeket az éveket tapossa: kiderült, hogy a 40-es éveink komoly energiaválságot hozhatnak. Michelle Spear professzor, a Bristoli Egyetem anatómusa szerint ez nem pusztán az öregedés miatt van, hanem azért, mert a biológiai változások egyszerre lépnek fel, és egybeesnek az élet, a munka és a családi kötelezettségek csúcsával.

A negyedik X hozhatja el életünk legkimerítőbb évtizedét.

Ez életünk legkimerítőbb évtizede

Spear professzor a Daily Mailnek elmondta, hogy a középéletkori fáradtságot leginkább úgy érthetjük meg, mint a test biológiai működése és a környezeti igények közötti eltérést. „A szervezetünk még mindig képes energiát termelni, de más körülmények között, miközben az energiaszükséglet a csúcspontjára ér” – magyarázta. A jó hír, hogy ezek a biológiai egyensúlyzavarok átmenetiek, és sokan később egyfajta második energialöketet tapasztalhatnak.

A húszas éveinkben a testünk megbocsátó: az izomregeneráció gyorsabb, a gyulladások rövidebb ideig tartanak, a sejtek hatékonyan állítanak elő energiát, kevesebb hulladékkal. A mitokondriumok, a sejtek energiatermelő egységei, több energiát biztosítanak kevesebb gyulladásos melléktermékkel, így a rossz alvás vagy egy intenzív edzés még kevésbé viseli meg a szervezetet.

A 30-as évek végére azonban apró változások kezdenek destabilizálni ezt a finom rendszert. Az izomtömeg csökkenése miatt a mindennapi mozgások több energiát igényelnek, és a mitokondriumok kevésbé hatékonyan működnek. Mindez azt jelenti, hogy egy korábban gondtalan késő esti program vagy stresszes nap jobban kimerítheti a szervezetet.

Hormonok, stressz és az energiaszint csökkenése

A 40-es éveinkben az alvás minősége is romlik. A hormonális változások, különösen a nőknél az ösztrogén és progeszteron ingadozása a perimenopauza idején, befolyásolják az agy azon területeit, amelyek az alvás mélységét és a testhőmérsékletet szabályozzák. Ez könnyebb, felszínesebb alváshoz vezet, így még ugyanannyi pihenés után is fáradtabbnak érezhetjük magunkat.