3+1 jel, hogy a pasinak csak egy lehetőség vagy a sok közül

Az ismerkedés és a kapcsolatok világa ma már sokkal lazább keretek között működik, mint korábban. Van azonban egy dolog, ami változatlanul ott van valamennyi párkapcsolat kívánságlistáján: hogy a másiknak mindennél fontosabbak legyünk. De mi a helyzet akkor, ha ez a vágy eltompít, és nem vesszük észre, hogy bizony nem mi vagyunk a prioritás a pasi életében? Egy pillanatig se aggódj, ugyanis elhoztunk pár erre utaló jelet, hogy a szerelem rózsaszín szemüvegén át is meglásd a komolytalan huszárt.

Ezek a jelek bizonyítják, ha a párkapcsolatodban bizony csak másodhegedűs vagy.

Forrás: 123.rf.com

Amikor nem te vagy az első – Párkapcsolati intő jelek Könnyű belecsúszni a fellángolás okozta vakságba.

Gyakran a szerelem utáni vágy miatt nem tűnik fel, hogy a másik nem gondolja komolyan.

Összegyűjtöttünk négy igen beszédes jelet, hogy kimenekülhess a párkapcsolati szédelgő hálójából.

Egy kapcsolatban a kezdeti izgalom könnyen elfedheti a valóságot, főleg, ha időnként kapsz egy kis figyelemmorzsát. Ez a remény azonban előbb-utóbb elhalványul. Egy stabil párkapcsolatban nem kellenek érzelmi morzsák, ezek inkább a bizonytalan kapcsolati dinamika részei.

Amellett, hogy opcióként rengeteg energiát és időt veszítesz, hosszú távon bizonytalanságot és érzelmi, valamint mentális kimerültséget is okozhat. Éppen ezért érdemes időben felismerni a jeleket, és szembesíteni vele a delikvenst.

Gondold végig: megvan a kölcsönös tisztelet és odaadás? Ha nem, ideje egy nagy beszélgetésnek.

Forrás: 123.rf.com

Vészjelek, hogy a párkapcsolatodban csak tartalékpályás vagy

1. Nincs tervezés

Az egyik legbeszédesebb jel, ha a közös programok mindig az utolsó pillanatban alakulnak ki. Persze a spontán randiknak is megvan a maguk bája, de ha nálatok ez a norma, az azt mutatja, hogy nem te vagy az első a listáján. Ilyenkor gyakran előfordul, hogy más találkozókat, programokat kell visszamondanod miatta, miközben ő csak akkor keres, ha épp ráér.

2. A kommunikáció minősége

Ha rendszeresen órákat vagy napokat vársz egy válaszra, miközben te azonnal reagálsz, az egyértelműen az egyensúly hiányát jelzi. Egy jól működő párkapcsolatban a felek figyelnek egymásra, és fontos számukra a kapcsolattartás – és nem csak akkor, amikor épp kedvük van hozzá.

3. Átbillent a mérleg

Az egyoldalúság talán a legnehezebben felismerhető, mert sokszor fokozatosan alakul ki. Te szervezel, te alkalmazkodsz, te teszel bele energiát, miközben ő alig ad vissza valamit. Egy párkapcsolat azonban nem fog jól működni úgy, hogy csak az egyik fél próbálja életben tartani.

+1. Boldogtalanság

Ez a jel talán a legegyszerűbb, mégis a legbeszédesebb. Lehetnek szép pillanatok, amikor úgy tűnik, minden rendben van, de ha összességében inkább szorongsz, várakozol vagy csalódsz, az már önmagában jelzésértékű. A tartós boldogtalanságot nehéz tudatosan felismerni, főként, ha közben folyamatosan a változásban reménykedsz. Érdemes lehet tehát a nap végén őszintén megvallani magadnak az érzéseidet.