Miért van az, hogy minden ruhamárkánál más ruhaméret a jó rád?

Magabiztosan betérsz egy ruhaüzletbe, meg is találod a szívednek kedves nadrágot és blézert, majd bevonulsz a próbafülkébe. Ekkor jössz rá, hogy csak addig voltál biztos a ruhaméretedben, ameddig otthon voltál a négy fal között. A méreted S-es, de az általad választott M-es blézer nagyon feszül rajtad, a nadrágból pedig az S-es is úgy áll, mintha cirkuszból szöktél volna. Most akkor újratervezés: mi a pontos méreted?
A nagy ruhaméret-dilemma
- Mérettáblázattal minden ruhamárka rendelkezik, de sajnos nincs olyan globális előírás, amely meghatározná, hány centiméter pontosan egy small, azaz egy kicsi és egy medium, azaz közepes méret.
- Ruhavásárlásnál támaszkodhatsz a lemért méreteidre, online vásárlás esetén a méretválasztó algoritmusra.
- Mutatjuk, mire figyej még, és hogy mitévő légy, ha pont mérethatároknál van a testalkatod.
Habár az online vásárlásnak nagy divatja van manapság, sok nő éppen azért ódzkodik tőle, mert tart attól, hogy a kiszállított ruha mérete nem lesz megfelelő, a weboldalon feltüntetett mérettáblázat pontos tanulmányozása ellenére sem. Nagy az öröm, ha az offline térben egy ruhamárka esetében a 38-as méretünk simán belecsusszan egy 36-os nadrágba, ha viszont egy másik üzletben azt tapasztaljuk, hogy az L-es nadrágot sem tudjuk tisztességesen, fájdalmak nélkül begombolni, az az egész napunkra rányomhatja a bélyegét, hosszú távon pedig akár ruhaméret-szorongást is okozhat. A leggyilkosabb mondat pedig, amit ilyenkor még végső szíven szúrásként kaphatunk az eladótól: „Nagyobb méretben nincs."
Miért térnek el a ruhaméretek ruhamárkánként?
Mérettáblázattal minden ruhamárka rendelkezik, de sajnos nincs olyan globális, „szent” előírás, amely meghatározná, hány centiméter pontosan egy small, azaz egy kicsi, egy medium, azaz közepes és egy large, azaz egy nagy méret. Ráadásul egy élet során a ruhaméretünk is rengetegszer változik.
A ruhamárkák leginkább a saját célközönségük testalkatához igazodnak. Egy amerikai márka alapvetően a teltebb nőkre tervez, egy skandináv viszont a magasabb, vékonyabb alkatokra, míg egy osztrák vagy egy spanyol márka kisebb méretekre készíti a ruháit.
Hiúsági méretezés? Az meg mi?
Létezik az úgynevezett vanity sizing, magyarul hiúsági méretezés, amikor a ruhagyártók az évek során fokozatosan növelik a ruhák valós méretét, de a címkét változatlanul hagyják. Vagyis egy S méretű nadrágot M-es méretűre szabnak, de a címkén továbbra is az S méretet jelölik.
A vásárló így sokkal elégedettebbnek érzi magát, ha belefér egy kisebb méretű (jelölésű) ruhába.
Mit jelent ez hosszú távon? Legközelebb is vissza fogsz térni a boltba, mert emlékezni fogsz arra, milyen jóleső meglepetés ért téged a ruhapróba során.
Hogyan igazodj el a márkák ruhaméreteinek kavalkádjában?
- Először is mérd le magad a lehető legpontosabban egy mérőszalag segítségével. Írd fel a mell-, derék- és csípőbőségedet. Amennyiben online vásárolnál ruhát, soha ne a betűkre (XS, S, M, L), hanem a weboldalon feltüntetett centiméteres táblázatra hagyatkozz.
- Egyre több webshop kínál méretválasztó algoritmust, ahol a magasságod és súlyod alapján megtippelik a neked való legjobb méretet. Persze még az okos mérethatározó is tévedhet, de azért sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy nem.
- Figyeld a fazonjelzéseket: a slim fit jelenti a szűkített, a regular a normál, az oversized a bő vagy túlméretezett fazont.
A próbafülkében ne csak állj a tükör előtt, hanem ülj is le, guggolj, illetve emeld fel a karod. Ha az S-esben úgy érzed, alig tudsz kényelmesen kinyújtózni, akkor válassz inkább eggyel nagyobb méretet.
Mitévő légy, ha pont mérethatároknál van a testalkatod?
- Ha például 1-2 centi eltérés van S és M méret között, vagyis a testméreted és a ruha méretei között, akkor figyeld a ruha anyagát. Ha a ruha pamut, len vagy gyapjú, rendeld a nagyobbat, mert ezek az anyagok nem fognak nyúlni.
- Ha 2-5% elasztánt is tartalmaz az adott darab, választhatod a kisebbet, mert idomulni fog az alakodhoz.
- A bő fazon esetén nyugodtan voksolhatsz a kisebb méretre, mert még az is bőven elég lezser lesz.
- Amennyiben online vásárolsz, nézd meg, mit írnak a ruhát bemutató modellről. Ha a modell 180 cm és S méretet visel, te pedig hasonló alkat vagy, de alacsonyabb, valószínűleg neked is jó lesz az S.
Nem könnyű biznisz a ruhavásárlás, az egyszer biztos, viszont nagy öröm, amikor megtalálod azt a bizonyos „aranyrögöt", a tökéletes ruhát, ami méretben és fazonban is megfelel az elképzeléseidek. Ne add fel, légy résen, ne feledd a fenti tippeket, és ha szükséged van többre, itt megtalálod!
