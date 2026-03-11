Miért van az, hogy minden ruhamárkánál más ruhaméret a jó rád?

Magabiztosan betérsz egy ruhaüzletbe, meg is találod a szívednek kedves nadrágot és blézert, majd bevonulsz a próbafülkébe. Ekkor jössz rá, hogy csak addig voltál biztos a ruhaméretedben, ameddig otthon voltál a négy fal között. A méreted S-es, de az általad választott M-es blézer nagyon feszül rajtad, a nadrágból pedig az S-es is úgy áll, mintha cirkuszból szöktél volna. Most akkor újratervezés: mi a pontos méreted?

Milyen a ruhaméreted valójában?

Forrás: Shutterstock

A nagy ruhaméret-dilemma Mérettáblázattal minden ruhamárka rendelkezik, de sajnos nincs olyan globális előírás, amely meghatározná, hány centiméter pontosan egy small, azaz egy kicsi és egy medium, azaz közepes méret.

Ruhavásárlásnál támaszkodhatsz a lemért méreteidre, online vásárlás esetén a méretválasztó algoritmusra.

Mutatjuk, mire figyej még, és hogy mitévő légy, ha pont mérethatároknál van a testalkatod.

Habár az online vásárlásnak nagy divatja van manapság, sok nő éppen azért ódzkodik tőle, mert tart attól, hogy a kiszállított ruha mérete nem lesz megfelelő, a weboldalon feltüntetett mérettáblázat pontos tanulmányozása ellenére sem. Nagy az öröm, ha az offline térben egy ruhamárka esetében a 38-as méretünk simán belecsusszan egy 36-os nadrágba, ha viszont egy másik üzletben azt tapasztaljuk, hogy az L-es nadrágot sem tudjuk tisztességesen, fájdalmak nélkül begombolni, az az egész napunkra rányomhatja a bélyegét, hosszú távon pedig akár ruhaméret-szorongást is okozhat. A leggyilkosabb mondat pedig, amit ilyenkor még végső szíven szúrásként kaphatunk az eladótól: „Nagyobb méretben nincs."

Ne járj úgy, mint a Feketék fehéren film egyik főszereplője. Ha nincs is univerzális mérettáblázat, bizonyos mankók és tippek még jól jöhetnek.

Forrás: profimedia

Miért térnek el a ruhaméretek ruhamárkánként?

Mérettáblázattal minden ruhamárka rendelkezik, de sajnos nincs olyan globális, „szent” előírás, amely meghatározná, hány centiméter pontosan egy small, azaz egy kicsi, egy medium, azaz közepes és egy large, azaz egy nagy méret. Ráadásul egy élet során a ruhaméretünk is rengetegszer változik.