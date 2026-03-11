Az incidens idején az énekesnő és családja a házban tartózkodott, de senki sem sérült meg. A Rihanna otthonára lövöldöző Ivanna Ortiz, ha bűnösnek találják, életfogytiglant is kaphat.

Rihanna és A$AP Rocky otthonára vasárnap lövöldözött Ivanna Ortiz.

Forrás: Getty Images

Életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat a nő, akit azzal vádolnak, hogy Rihanna házára lövöldözött.

Rihanna és párja A$AP Rocky és három gyermekük nem sérültek meg a március 8-i incidensben.

Ivanna Ortizt azzal vádolják, hogy több lövést adott le Rihanna Beverly Hills-i otthonára.

A Rihanna házára lövöldöző nőt gyilkossági kísérlettel is vádolják

Ahogy megírtuk, a hatóságok szerint a 35 éves Ivanna Ortiz egy AR–15 típusú puskával tüzet nyitott Rihanna Beverly Hills-i otthonára. A nő ellen összesen 14 rendbeli bűncselekmény miatt emeltek vádat. A büntetőfeljelentés szerint a támadás szándékos, kitervelt és előre megfontolt volt. A dokumentumok alapján a vádlott ellen egy rendbeli gyilkossági kísérlet miatt is eljárás indult − írja a People. Emellett a nőt tíz rendbeli félautomata lőfegyverrel elkövetett testi sértéssel, valamint három rendbeli lakásra vagy lakókocsira irányuló lövöldözéssel is vádolják. Az incidens március 8-án történt, Rihanna és családja otthon voltak, de nem sérültek meg. A sztárpár három gyermeket nevel: a hároméves RZA-t, a kétéves Riotot és az öt hónapos Rockit. Ivanna Ortiz ellen március 25-én emelnek vádat, amennyiben bűnösnek találják akár életfogytiglani börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Rihanna merénylője, Ivanna Ortiz február 23-án egy különös hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebookon, amely az énekesnőnek szólt.

Rihanna 2021-ben vásárolta meg a Beverly Hills-i ingatlant. A luxusvilla egy csendes zsákutcában áll, egy közel 22 ezer négyzetméteres telken. Az énekesnő szomszédja Sir Paul McCartney, de ebben az utcán él Madonna és Mariah Carey is.

