2026. márc. 11., szerda Szilárd

Losonci Edina
2026.03.11.
Egy 35 éves nő az ügyészség szerint előre megfontoltan követte el a bűncselekményt. Rihanna Beverly Hills-i otthonára Ivanna Ortiz március 8-án lövöldözött, a rendőrség rövid időn belül elfogta.

 Az incidens idején az énekesnő és családja a házban tartózkodott, de senki sem sérült meg. A Rihanna otthonára lövöldöző Ivanna Ortiz, ha bűnösnek találják, életfogytiglant is kaphat. 

Rihanna és A$AP Rocky otthonára vasárnap lövöldözött Ivanna Ortiz.
Forrás: Getty  Images
  • Életfogytiglani börtönbüntetésre számíthat a nő, akit azzal vádolnak, hogy Rihanna házára lövöldözött.
  • Rihanna és párja A$AP Rocky és három gyermekük nem sérültek meg a március 8-i incidensben. 
  • Ivanna Ortizt azzal vádolják, hogy több lövést adott le Rihanna Beverly Hills-i otthonára.

A Rihanna házára lövöldöző nőt gyilkossági kísérlettel is vádolják 

Ahogy megírtuk, a hatóságok szerint a 35 éves Ivanna Ortiz egy AR–15 típusú puskával tüzet nyitott Rihanna Beverly Hills-i otthonára. A nő ellen összesen 14 rendbeli bűncselekmény miatt emeltek vádat. A büntetőfeljelentés szerint a támadás szándékos, kitervelt és előre megfontolt volt. A dokumentumok alapján a vádlott ellen egy rendbeli gyilkossági kísérlet miatt is eljárás indult − írja a People.  Emellett a nőt tíz rendbeli félautomata lőfegyverrel elkövetett testi sértéssel, valamint három rendbeli lakásra vagy lakókocsira irányuló lövöldözéssel is vádolják. Az incidens március 8-án történt, Rihanna és családja otthon voltak, de nem sérültek meg. A sztárpár három gyermeket nevel: a hároméves RZA-t, a kétéves Riotot és az öt hónapos Rockit. Ivanna Ortiz ellen március 25-én emelnek vádat, amennyiben bűnösnek találják akár életfogytiglani börtönbüntetést is kiszabhatnak rá. Rihanna merénylője, Ivanna Ortiz február 23-án egy különös hangvételű bejegyzést tett közzé a Facebookon, amely az énekesnőnek szólt.

Rihanna 2021-ben vásárolta meg a Beverly Hills-i ingatlant. A luxusvilla egy csendes zsákutcában áll, egy közel 22 ezer négyzetméteres telken. Az énekesnő szomszédja Sir Paul McCartney, de ebben az utcán él Madonna és Mariah Carey is. 

