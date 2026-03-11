Önvizsgálat, odafigyelés, megelőzés – ne várj a mellrák kialakulásáig!

A mell egészségének megőrzése nemcsak orvosi kérdés, hanem tudatos odafigyelés is. A mellrák sok esetben lassan alakul ki, és a korai szakaszban gyakran nem okoz fájdalmat vagy egyértelmű tüneteket. Éppen ezért kulcsfontosságú, hogy a nők megismerjék saját testüket, és időben felismerjék az esetleges változásokat. A rendszeres önvizsgálat és a szűrővizsgálatok együtt jelentik a leghatékonyabb eszközt a betegség korai felismerésében.

A mellrák világszerte a nők egyik leggyakoribb daganatos betegsége, ezért nagyon fontos az önvizsgálat.

Forrás: 123RF

Miért fontos a rendszeres önvizsgálat?

A mell önvizsgálata egyszerű módszer, amely segíthet időben észrevenni azokat az elváltozásokat, amelyek orvosi kivizsgálást igényelnek. A szakemberek általában azt javasolják, hogy a nők havonta egyszer végezzék el az önvizsgálatot, lehetőleg a menstruációt követő napokban, amikor a mellszövet kevésbé érzékeny.

Az önvizsgálat során nemcsak csomót kell keresni. Figyelni kell a bőr változásaira, a mell alakjának vagy méretének módosulására, a bimbó behúzódására, valamint a bimbóból jelentkező váladékozásra is. Fontos tudni, hogy a legtöbb csomó jóindulatú, de minden új elváltozást érdemes orvossal ellenőriztetni.

A rendszeres önvizsgálat előnye, hogy segít a nőknek megismerni saját mellszövetük szerkezetét. Így könnyebben észrevehetővé válnak azok az apró változások is, amelyek egyébként rejtve maradhatnának.

Dr. Onódi Éva radiológus szerint a 35 év feletti nőknek akkor is érdemes rendszeresen szűrővizsgálatra járniuk, ha panaszmentesek, még akkor is, ha nem tartoznak az állami program célcsoportjába. Emellett kulcsfontosságú a havonta elvégzett önvizsgálat, valamint az évenkénti fizikális vizsgálat, amely legtöbbször a nőgyógyászati szűrés része.

A mammográfiás szűrés különösen fontos a negyven év feletti nők számára

Forrás: Shutterstock

A szűrővizsgálatok szerepe mellrák korai felismerésében

Az önvizsgálat nem helyettesíti az orvosi szűrést. A képalkotó vizsgálatok, például a mammográfia és az emlőultrahang képesek olyan elváltozásokat is kimutatni, amelyek még nem tapinthatók. A mammográfiás szűrés különösen fontos a negyven év feletti nők számára, mivel ebben az életkorban nő a mellrák kialakulásának kockázata. A rendszeres szűrés lehetővé teszi, hogy a daganat már korai stádiumban felismerhető legyen, amikor a kezelési lehetőségek és a gyógyulás esélyei sokkal kedvezőbbek.