Az új őszi szoknyatrend végre a plus size csajoknak kedvez

Nem kell, hogy a plus size egyet jelentsen az ormótlan, lenge darabokkal!

A plus size hölgyek örülhetnek: visszatér a ceruzaszoknya

Az őszi szoknyatrend, ami a plus size csajokon mutat igazán jól

Idén ősszel minden a ceruzaszoknya körül forog majd: bár egy ideig csupán állásinterjúkra és hivatalos eseményekre tartogattuk, ez ruhadarab jóval sokoldalúbb annál, mint azt elsőre gondolnánk. Olyan, mint a parmezán sajt: szinte mindennel működik és lehetetlen túlzásba esni vele.

Ráadásul van egy leküzdhetetlen előnye: elképesztően jól kiemeli az idomokat, így nem véletlenül hatalmas kedvence a plus size divatőrülteknek is.

Szűk derekával, előnyös hosszával és összecuppantó hatásával olyan homokóra alakot varázsol, hogy az embernek könnybe lábad tőle a szeme. Ha pedig azt hiszed, csak kiskosztümmel és magassarkúval mutat jól, akkor engedd, hogy elkalauzoljunk az idei őszi szoknyatrendek világába, ahol minden megengedett és semmi sem lehetetlen!

1. A klasszikus fazon

A klasszikus ceruzaszoknya elegáns és trendi

Kezdjük a legkézenfekvőbbel: elég egy egyszerű, fekete ceruzaszoknya, egy szexi tűsarkú, egy csinos ing, és máris egy igazi corporate queennek érezheted magad! Ha viszont vágysz egy kis különlegességre, pár extra statement-kiegészítővel bármikor feldobhatod az outfitedet, és egy vagány napszemüveg is csodás megkoronázása a szettnek.

2. A sportos

A farmerszoknya elegáns és sportos is egyben

Bizony, a ceruzaszoknya farmerből is legalább olyan jól mutat, mint a klasszikus verzió: sportos, vagány és elképesztően kényelmes. Ha igazán ki akarod maxolni az őszi trendeket, mixeld egy farmeringgel, hiszen a denim on denim valóságos virágkorát éli!

3. A bőr

A bőr ceruzaszoknya hidegebb napokra is tökéletes választás

Nem tudjuk elképzelni, hogy a bőr valaha is kimegy majd a divatból, és talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy egy bőr ceruzaszoknyában olyan végzet asszonyának érzed majd magad, hogy még Ryan Goslingnak is csak a sokadik csengésre veszed fel a telefont. A fekete, szűk fazon egyébként is a plus size szoknyatrend egyik alappillére, így akár egy csinos blúzzal, akár egy vadító felsővel dobod fel a szetted, a végeredmény tökéletes lesz!

4. Az állatmintás

Az állatmintás darabokat jobb egyszerűbb felsőkkel kombinálni

Van egy olyan érzésünk, hogy az állatminták sem mennek egy jó darabig sehova, de sebaj, mi kifejezetten szeretünk leopárd, zebra- és bocimintákban fürdeni! Ha ezt a megoldást választod, érdemes egyszerűbb felsőket bevetni, hogy semmi se terelje el a figyelmet a különleges szoknyáról, és ne úgy nézz ki, mint egy szabadnapos állatidomár.