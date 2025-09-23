Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Az új őszi szoknyatrend végre a plus size csajoknak kedvez

Getty Images Europe - Jeremy Moeller
divat trend ceruzaszoknya
Nagy Kata
2025.09.23.
Rengeteg plus size lány követi el azt a hibát, hogy bő nadrágok és farmerek mögé rejti az alakját,. Szerencsére az idei őszi szoknyatrend még azoknak is kedvet hoz az öltözködéshez, akik alapvetően szégyellősebb természetűek.

Nem kell, hogy a plus size egyet jelentsen az ormótlan, lenge darabokkal! 

plus size nő ceruzaszoknyát visel
A plus size hölgyek örülhetnek: visszatér a ceruzaszoknya
Forrás: Getty Images Europe

Az őszi szoknyatrend, ami a plus size csajokon mutat igazán jól

Idén ősszel minden a ceruzaszoknya körül forog majd: bár egy ideig csupán állásinterjúkra és hivatalos eseményekre tartogattuk, ez ruhadarab jóval sokoldalúbb annál, mint azt elsőre gondolnánk. Olyan, mint a parmezán sajt: szinte mindennel működik és lehetetlen túlzásba esni vele.

 Ráadásul van egy leküzdhetetlen előnye: elképesztően jól kiemeli az idomokat, így nem véletlenül hatalmas kedvence a plus size divatőrülteknek is.

Szűk derekával, előnyös hosszával és összecuppantó hatásával olyan homokóra alakot varázsol, hogy az embernek könnybe lábad tőle a szeme. Ha pedig azt hiszed, csak kiskosztümmel és magassarkúval mutat jól, akkor engedd, hogy elkalauzoljunk az idei őszi szoknyatrendek világába, ahol minden megengedett és semmi sem lehetetlen! 

1. A klasszikus fazon

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 6: Cristina Huda is seen wearing an oversized black leather jacket with wide lapels and structured shoulders, worn open from The Bazilica; a white camisole-style top with a deep neckline, tucked into the skirt from The Bazilica; a black high-waisted pencil skirt with a slim silhouette and pinstripe texture from The Frankie Shop; a small, slim belt featuring a round, golden buckle from YSL; a rectangular black leather handbag with silver detailing from Verified; angular black sunglasses with dark tinted lenses from YSL; her brown hair is styled in a sleek low bun during Copenhagen Fashion Week day three on August 6, 2025 in Copenhagen, Denmark. (Photo by Moritz Scholz/Getty Images)
A klasszikus ceruzaszoknya elegáns és trendi
Forrás: Getty Images Europe

Kezdjük a legkézenfekvőbbel: elég egy egyszerű, fekete ceruzaszoknya, egy szexi tűsarkú, egy csinos ing, és máris egy igazi corporate queennek érezheted magad! Ha viszont vágysz egy kis különlegességre, pár extra statement-kiegészítővel bármikor feldobhatod az outfitedet, és egy vagány napszemüveg is csodás megkoronázása a szettnek. 

2. A sportos

PARIS, FRANCE - MARCH 11: A guest wears light gray headband, silver earrings, dark brown lipstick, shiny dark blue oversized leather jacket, white Miu Miu bralette, white Miu Miu shorts, light gray fingerless gloves, navy blue denim jean maxi skirt, dark brown Miu Miu suede bag, dark brown platform heels suede shoes, outside Miu Miu, during the Paris Fashion week Women's Fall/Winter 2025-2026 on March 11, 2025 in Paris, France. (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A farmerszoknya elegáns és sportos is egyben
Forrás: Getty Images Europe

Bizony, a ceruzaszoknya farmerből is legalább olyan jól mutat, mint a klasszikus verzió: sportos, vagány és elképesztően kényelmes. Ha igazán ki akarod maxolni az őszi trendeket, mixeld egy farmeringgel, hiszen a denim on denim valóságos virágkorát éli! 

3. A bőr 

PARIS, FRANCE - MARCH 11: A guest wears white shirt, red tie, red leather jacket with matching pencil skirt, brown Miu Miu bag, red tights, burgundy heels, outside Miu Miu, during the Womenswear Fall/Winter 2025/2026 as part of Paris Fashion Week on March 11, 2025 in Paris, France. (Photo by Claudio Lavenia/Getty Images)
A bőr ceruzaszoknya hidegebb napokra is tökéletes választás
Forrás: Getty Images Europe

Nem tudjuk elképzelni, hogy a bőr valaha is kimegy majd a divatból, és talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, hogy egy bőr ceruzaszoknyában olyan végzet asszonyának érzed majd magad, hogy még Ryan Goslingnak is csak a sokadik csengésre veszed fel a telefont. A fekete, szűk fazon egyébként is a plus size szoknyatrend egyik alappillére, így akár egy csinos blúzzal, akár egy vadító felsővel dobod fel a szetted, a végeredmény tökéletes lesz! 

4. Az állatmintás

OSLO, NORWAY - AUGUST 27: Nina Sandbech wears zebra pattern mini skirt, white crop coat, big bracelets and yellow sunglasses outside the Julie Josephine event during Oslo Fashion Week on August 27, 2025 in Oslo, Norway. (Photo by Raimonda Kulikauskiene/Getty Images)
Az állatmintás darabokat jobb egyszerűbb felsőkkel kombinálni
Forrás: Getty Images Europe

Van egy olyan érzésünk, hogy az állatminták sem mennek egy jó darabig sehova, de sebaj, mi kifejezetten szeretünk leopárd, zebra- és bocimintákban fürdeni! Ha ezt a megoldást választod, érdemes egyszerűbb felsőket bevetni, hogy semmi se terelje el a figyelmet a különleges szoknyáról, és ne úgy nézz ki, mint egy szabadnapos állatidomár. 

5. A csipkés

COPENHAGEN, DENMARK - AUGUST 07: A guest wears long wavy light brown hair parted in the center, amber-tinted rectangular sunglasses, and soft pink lipstick; a black oversized single-breasted blazer jacket with notched lapels and flap pockets is draped over the shoulders; a white crew-neck T-shirt is tucked into a high-waisted navy guipure lace pencil skirt lined to mid-thigh with floral cutouts and a scalloped midi hem; silver rings are on the fingers; a structured black leather tote bag with long flat straps is carried by hand; beige and black two-tone cap-toe ballet flats are worn; walking, outside Rotate, during Copenhagen Fashion Week, on August 07, 2025 in Copenhagen, Denmark (Photo by Edward Berthelot/Getty Images)
A csipkés szoknya az ősz egyik legnagyobb trendje
Forrás: Getty Images Europe

A szezon egyik legnagyobb trendje a csipkeszoknya, ami nem meglepő módon ceruzafazonban is megjelent. Itt is ugyanarra érdemes figyelni, mint az állatmintás daraboknál: egyszerű, letisztult kiegészítőkkel párosítsuk! 

