Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 11., szerda Szilárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
sorozat

XO Kitty 3. évad: visszatér a KISS szerelmi káosza – Ezt tartogatja Kitty utolsó éve

sorozat Netflix ajánló
Hajdu Viktória
2026.03.11.
Szerelem, családi titkok és egy ikonikus visszatérés. Az XO Kitty harmadik évada közelebb van, mint gondolnád! És ha azt hitted, már mindent láttál, lehet, hogy most kezdődik csak az igazi dráma.

Újra kinyit a KISS kapuja, és vele együtt a romantikus bonyodalmak Pandora-szelencéje is. De vajon Kitty végre megtalálja az igazi szerelmet vagy a végzős, senior év minden tervét felborítja egy váratlan titok? Mutatjuk az XO Kitty-sorozat ajánlóját!

Április 2-án visszatér a Netflixre az XO Kitty.
Április 2-án visszatér a Netflixre az XO Kitty.
Forrás: profimedia

K-drama hollywoodi tiniszívvel fűszerezve: ezért szeretjük az XO Kittyt

  • Kitty utolsó tanévére tér vissza a szöuli KISS iskolába, tele tervekkel és romantikus kérdőjelekkel.
  • A második évad nagy érzelmi fordulatokkal és egy új szerelmi szállal zárult.
  • A harmadik évadban új szereplők érkeznek, és egy régi kedvenc is visszatér.

Amikor a Netflix bemutatta az XO, Kitty-sorozatot, – magyar címén a Puszi: Kittyt – sokan azt gondolták, hogy egy újabb, unalmas romcom spin-offot kapunk – mint amilyen a És egyszer csak... Szex és New York spin-off lett, amit sikeresen el is kaszáltak. Aztán pár epizód után kiderült, hogy a tinitörténet sokkal több ennél. Egyébként a sorozat a népszerű A fiúknak, akiket valaha szerettem univerzumából nőtte ki magát, amely Jenny Han regényein alapul, és a romantika mellé egy jó adag identitáskeresést, családi történetet és kulturális utazást is pakolt. Ami valljuk be, nem sok streamingfilmben volt sikeres akkoriban. 

A történet középpontjában Kitty Song Covey áll, akit Anna Cathcart alakít. A lány Szöulba utazik, hogy a Korean Independent School of Seoul – röviden KISS – diákja legyen, miközben próbálja kideríteni, ki is volt valójában a néhai édesanyja, és persze azt is, hogy mi a helyzet a szerelemmel. Spoiler: elég bonyolult sztori.

Gyorstalpaló: mi történt az első két évadban?

Az első évad gyakorlatilag egy romantikus hullámvasút volt. Kitty azért érkezett Szöulba, hogy újra közelebb legyen barátjához, Dae-hez, akivel távkapcsolatban éltek.  A terv egyszerűnek tűnt – ami természetesen azt jelentette, hogy nagyjából az első epizódban darabokra hullott. Titkok, félreértések és egy rakás váratlan érzelem borította fel a számításait. Pedig, ha jól mérlegeljük a dolgokat – pro-kontra érvekkel –, egy távkapcsolat is lehet igazán hosszútávú dolog. 

A második évad már sokkal inkább Kitty személyes történetére koncentrált. A lány elkezdte feltárni családi múltat, és olyan rokonokra bukkant, akikről korábban nem is tudott. Közben baráti kapcsolatai is elmélyültek, a KISS diákjai pedig továbbra is bőven szolgáltatták a romantikus drámát.

Vigyázzat spoiler veszély!!!

A finálé több fontos fordulatot hozott: Kitty ösztöndíját meghosszabbították, így visszatérhet az utolsó tanévre. És ami talán még nagyobb meglepetés volt: rájött, hogy érzései vannak Min Ho iránt, akit Sang Heon Lee alakít. A klasszikus „ellenségekből barátok, majd talán szerelmesek” romkom-formula itt is működni kezdett. Hiába a sok ellentét, a kémia csak úgy vibrál körülöttük. Talán mert az ellentétek vonzzák egymást? Meglehet...

XO, Kitty 3. évad: mit tartogat Kitty utolsó éve?

A harmadik évad április 2-án érkezik a Netflix kínálatába, és a történet Kitty senior évére fókuszál majd. A lány fejében már kész terv van arról, milyen lesz a tökéletes utolsó tanév: több idő a barátokkal, mélyebb kapcsolat a koreai családjával, és persze a nagy kérdés – mi lesz közte és Min Ho között?

Csakhogy az élet – különösen egy romantikus sorozatban – ritkán követi a gondosan megírt listákat. Új titkok, váratlan fordulatok és friss karakterek boríthatják fel Kitty terveit. A harmadik évadban több új szereplő is csatlakozik a történethez, ami garantáltan felkavarja a KISS társasági életét.

És mintha ez nem lenne elég: egy ismerős arc is felbukkan. Kitty nővére, Lara Jean – akit Lana Condor alakít – több epizódban is visszatér. A rajongók már a trailerben hallható „Hi, sister” pillanatnál libabőrösek lettek.

Az új évad tehát nemcsak romantikus folytatás, hanem egyfajta lezárás is: Kittynek döntéseket kell hoznia a jövőjéről, a kapcsolatairól és arról, merre indul az iskola után.

Ezek is érdekelhetnek:

Bemutatták az új Hulkot – így térhet vissza Mark Ruffalo a Marvel-filmekbe

A Marvel új Professor Hulkot mutatott be, mely feltehetően előrevetíti Mark Ruffalo karakterének következő korszakát a Marvel Moziverzumban. A zöld Bosszúálló a tervek szerint ismét feltűnik a Spider-Man: Brand New Day című filmben, amely 2026 nyarán kerül a mozikba.

Steve Carell új sorozata, a Rooster az a vígjáték, amire már régóta vártunk: megható apa-lánya történet sok humorral

Mi történik, ha egy bestselleríró apa egy egyetemi botrány kellős közepébe csöppen – ráadásul a lánya miatt?

5 Oscar-díjas színész, akiről nem gondolnád, hogy elnyerte a szobrot: a világ megfeledkezett tehetségükről

Amikor egy művésznek a Filmművészeti és Filmtudományi Akadémia odaítéli az arany szobrot, az egész világ ünnepel. Ennek ellenére egyes Oscar-díjas színészek győzelméről elfeledkezett a világ.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu