XO Kitty 3. évad: visszatér a KISS szerelmi káosza – Ezt tartogatja Kitty utolsó éve

Újra kinyit a KISS kapuja, és vele együtt a romantikus bonyodalmak Pandora-szelencéje is. De vajon Kitty végre megtalálja az igazi szerelmet vagy a végzős, senior év minden tervét felborítja egy váratlan titok? Mutatjuk az XO Kitty-sorozat ajánlóját!
K-drama hollywoodi tiniszívvel fűszerezve: ezért szeretjük az XO Kittyt
- Kitty utolsó tanévére tér vissza a szöuli KISS iskolába, tele tervekkel és romantikus kérdőjelekkel.
- A második évad nagy érzelmi fordulatokkal és egy új szerelmi szállal zárult.
- A harmadik évadban új szereplők érkeznek, és egy régi kedvenc is visszatér.
Amikor a Netflix bemutatta az XO, Kitty-sorozatot, – magyar címén a Puszi: Kittyt – sokan azt gondolták, hogy egy újabb, unalmas romcom spin-offot kapunk – mint amilyen a És egyszer csak... Szex és New York spin-off lett, amit sikeresen el is kaszáltak. Aztán pár epizód után kiderült, hogy a tinitörténet sokkal több ennél. Egyébként a sorozat a népszerű A fiúknak, akiket valaha szerettem univerzumából nőtte ki magát, amely Jenny Han regényein alapul, és a romantika mellé egy jó adag identitáskeresést, családi történetet és kulturális utazást is pakolt. Ami valljuk be, nem sok streamingfilmben volt sikeres akkoriban.
A történet középpontjában Kitty Song Covey áll, akit Anna Cathcart alakít. A lány Szöulba utazik, hogy a Korean Independent School of Seoul – röviden KISS – diákja legyen, miközben próbálja kideríteni, ki is volt valójában a néhai édesanyja, és persze azt is, hogy mi a helyzet a szerelemmel. Spoiler: elég bonyolult sztori.
Gyorstalpaló: mi történt az első két évadban?
Az első évad gyakorlatilag egy romantikus hullámvasút volt. Kitty azért érkezett Szöulba, hogy újra közelebb legyen barátjához, Dae-hez, akivel távkapcsolatban éltek. A terv egyszerűnek tűnt – ami természetesen azt jelentette, hogy nagyjából az első epizódban darabokra hullott. Titkok, félreértések és egy rakás váratlan érzelem borította fel a számításait. Pedig, ha jól mérlegeljük a dolgokat – pro-kontra érvekkel –, egy távkapcsolat is lehet igazán hosszútávú dolog.
A második évad már sokkal inkább Kitty személyes történetére koncentrált. A lány elkezdte feltárni családi múltat, és olyan rokonokra bukkant, akikről korábban nem is tudott. Közben baráti kapcsolatai is elmélyültek, a KISS diákjai pedig továbbra is bőven szolgáltatták a romantikus drámát.
Vigyázzat spoiler veszély!!!
A finálé több fontos fordulatot hozott: Kitty ösztöndíját meghosszabbították, így visszatérhet az utolsó tanévre. És ami talán még nagyobb meglepetés volt: rájött, hogy érzései vannak Min Ho iránt, akit Sang Heon Lee alakít. A klasszikus „ellenségekből barátok, majd talán szerelmesek” romkom-formula itt is működni kezdett. Hiába a sok ellentét, a kémia csak úgy vibrál körülöttük. Talán mert az ellentétek vonzzák egymást? Meglehet...
XO, Kitty 3. évad: mit tartogat Kitty utolsó éve?
A harmadik évad április 2-án érkezik a Netflix kínálatába, és a történet Kitty senior évére fókuszál majd. A lány fejében már kész terv van arról, milyen lesz a tökéletes utolsó tanév: több idő a barátokkal, mélyebb kapcsolat a koreai családjával, és persze a nagy kérdés – mi lesz közte és Min Ho között?
Csakhogy az élet – különösen egy romantikus sorozatban – ritkán követi a gondosan megírt listákat. Új titkok, váratlan fordulatok és friss karakterek boríthatják fel Kitty terveit. A harmadik évadban több új szereplő is csatlakozik a történethez, ami garantáltan felkavarja a KISS társasági életét.
És mintha ez nem lenne elég: egy ismerős arc is felbukkan. Kitty nővére, Lara Jean – akit Lana Condor alakít – több epizódban is visszatér. A rajongók már a trailerben hallható „Hi, sister” pillanatnál libabőrösek lettek.
Az új évad tehát nemcsak romantikus folytatás, hanem egyfajta lezárás is: Kittynek döntéseket kell hoznia a jövőjéről, a kapcsolatairól és arról, merre indul az iskola után.
