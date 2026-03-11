XO Kitty 3. évad: visszatér a KISS szerelmi káosza – Ezt tartogatja Kitty utolsó éve

Újra kinyit a KISS kapuja, és vele együtt a romantikus bonyodalmak Pandora-szelencéje is. De vajon Kitty végre megtalálja az igazi szerelmet vagy a végzős, senior év minden tervét felborítja egy váratlan titok? Mutatjuk az XO Kitty-sorozat ajánlóját!

Április 2-án visszatér a Netflixre az XO Kitty.

Forrás: profimedia

K-drama hollywoodi tiniszívvel fűszerezve: ezért szeretjük az XO Kittyt Kitty utolsó tanévére tér vissza a szöuli KISS iskolába, tele tervekkel és romantikus kérdőjelekkel.

A második évad nagy érzelmi fordulatokkal és egy új szerelmi szállal zárult.

A harmadik évadban új szereplők érkeznek, és egy régi kedvenc is visszatér.

Amikor a Netflix bemutatta az XO, Kitty-sorozatot, – magyar címén a Puszi: Kittyt – sokan azt gondolták, hogy egy újabb, unalmas romcom spin-offot kapunk – mint amilyen a És egyszer csak... Szex és New York spin-off lett, amit sikeresen el is kaszáltak. Aztán pár epizód után kiderült, hogy a tinitörténet sokkal több ennél. Egyébként a sorozat a népszerű A fiúknak, akiket valaha szerettem univerzumából nőtte ki magát, amely Jenny Han regényein alapul, és a romantika mellé egy jó adag identitáskeresést, családi történetet és kulturális utazást is pakolt. Ami valljuk be, nem sok streamingfilmben volt sikeres akkoriban.

A történet középpontjában Kitty Song Covey áll, akit Anna Cathcart alakít. A lány Szöulba utazik, hogy a Korean Independent School of Seoul – röviden KISS – diákja legyen, miközben próbálja kideríteni, ki is volt valójában a néhai édesanyja, és persze azt is, hogy mi a helyzet a szerelemmel. Spoiler: elég bonyolult sztori.

Gyorstalpaló: mi történt az első két évadban?

Az első évad gyakorlatilag egy romantikus hullámvasút volt. Kitty azért érkezett Szöulba, hogy újra közelebb legyen barátjához, Dae-hez, akivel távkapcsolatban éltek. A terv egyszerűnek tűnt – ami természetesen azt jelentette, hogy nagyjából az első epizódban darabokra hullott. Titkok, félreértések és egy rakás váratlan érzelem borította fel a számításait. Pedig, ha jól mérlegeljük a dolgokat – pro-kontra érvekkel –, egy távkapcsolat is lehet igazán hosszútávú dolog.