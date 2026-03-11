Kiderült, ki alakítja Aranyhaj gonosz mostoháját az élőszereplős mesében: rá tippeltek a rajongók is

A Nyanya Banyát alakító színésznő nem más, mint Kathryn Hahn, akit a nézők a Marvel-univerzumból is jól ismerhetnek. Hahn a WandaVízió című sorozatban tűnt fel Agatha Harkness szerepében, majd a Mindvégig Agatha című produkcióban is főszerepet kapott.

Kathryn Hahn kapta meg Nyanya Banya szerepét az Aranyhaj és a nagy gubanc élőszerpelős változatában

Forrás: Getty Images

Aranyhaj és a nagy gubanc: Kathryn Hahn lesz Nyanya Banya

A hírt maga Kathryn Hahn erősítette meg egy rövid Instagram-videóban. A felvételen arról beszél, hogy nemrég tudta meg, mit jelent az OOTD rövidítés – Outfit of the Day, azaz a nap outfitje –, közben pedig olyan pólót visel, amelyen Mother Gothel vagyis Nyanya Banya karaktere látható. A Deadline beszámolója szerint ezzel az utalással jelentette be, hogy ő játssza majd a történet ikonikus antagonistáját.

Az Aranyhaj és a nagy gubanc élőszereplős feldolgozásának főbb szerepeit már korábban kiosztották: Aranyhajat Teagan Croft alakítja, szerelmét, Flynn Ridert pedig Milo Manheim játssza.

Nyanya Banya figurája az eredeti animációs film 2010-es bemutatója óta a Disney egyik legismertebb gonoszává vált. A rajongók hosszú ideje találgatták, ki kapja majd meg ezt az ikonikus szerepet az élőszereplős változatban, és sokan pontosan Kathryn Hahnt látták volna a legszívsebben a vásznon.

A film rendezője Michael Gracey lesz, akinek nevéhez A legnagyobb showman című musicalfilm fűződik. A forgatókönyvet Jennifer Kaytin Robinson írja, aki korábban a Thor: Szerelem és mennydörgés munkálataiban is részt vett.

