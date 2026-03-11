Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 11., szerda Szilárd

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Oscar 2026
brit királyi család

Megtörte a csendet András egykori dadája, Mabel Anderson − Elárulta milyen becenevet adott a hercegnek

brit királyi család erzsébet királynő Andrew Mountbatten-Windsor andrás mabel anderson
Losonci Edina
2026.03.11.
Régi történetet osztott meg Andrásról a brit királyi család egyik egykori alkalmazottja, a százéves Mabel Anderson.

A százéves Mabel Anderson, aki nem csak András, de Károly, Anna és Eduárd nevelőnője volt, felidézte a királyi gyerekek viselkedését a Buckingham-palotában. 

II. Erzsébet királynő, András herceg és dajkája, Mabel Anderson.
II. Erzsébet királynő, András herceg és dajkája, Mabel Anderson.
Forrás: Getty Images

András herceget kisördögnek hívta Mabel Anderson 

A királyi család mindennapjairól ritkán kerülnek elő személyes részletek, azonban a több generációt ismerő nevelők olykor betekintést engednek a kulisszák mögé. Ezt tette most Mabel Anderson, akinek a király személyesen adta át azt a hagyományos királyi üzenetet, amelyet minden brit állampolgár megkap, amikor eléri ezt a kort. 

Az idős asszony felidézte, hogy a testvérek közül a legnehezebb a temperamentumos és akaratos Andrást volt kezelni, akit ezért kisörögnek nevezett el. Korábban pedig azt is elárulta, hogy András olyan eleven volt, hogy egyetlen gyerekszoba sem bírna el két olyan gyereket, mint ő. Mabel Anderson nem csak András nevelőnője volt, Erzsébet királynő és Fülöp herceg mind a négy gyerekének életében részt vett − írja a Mirror

Mabel Anderson Károllyal és Annával.
Mabel Anderson Károllyal és Annával.
Forrás: Getty Images

Tényleg András volt Erzsébet királynő kedvenc gyereke? 

Andrew Mountbatten-Windsort a királynő kedvenc gyerekeként emlegetik, de erre tulajdonképpen semmi bizonyíték nincs. Az azonban tény, hogy amikor 1948-ban Károly megszületett, Erzsébet még hercegnő volt, aki a király feladatokat látott el apja romló egészségi állapota miatt, majd mikor az meghalt, szinte csak a királynői kötelességeinek élt. Károlyt és Annát sokszor hónapokra otthon hagyták, nélkülük mentek a királyi körutakra. Mikor azonban András 1960-ban világra jött, II. Erzsébet kevesebbet vállalt, és aktívabban részt vett a gyereknevelésében. „A királyi családban köztudott volt, hogy ő a kedvenc gyermek. Szemmel láthatóan máshogy bántak vele. Kevésbé fegyelmezték, mint a testvéreit, Erzsébet királynő kifejezetten engedékeny volt vele”  −  vélekedik egy bennfentes. Ailsa Anderson azonban, aki 2001 és 2013 között a királynő sajtótitkára volt, a BBC-nek így nyilatkozott: „A média azt állítja, hogy ő volt a kedvenc fiú, de a 12 év alatt, amíg a néhai királynőnek dolgoztam, soha nem láttam, hogy bármelyik gyerekével kivételezett volna, így nem tudom megerősíteni, hogy ez igaz.”

Andrew Mountbatten-Windsort  közhivatallal való visszaéléssel gyanúsítják. Károly király közleményt adott ki, amelyben kijelentette, a Palota segíti a nyomozást.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Testvéreivel közös gyerekkori fotóval ünnepelték Eduárd herceg születésnapját: beszédes üzenet Andrásnak

Nem szerepel András volt yorki herceg öccse születésnapi fotóján. A Royal Collection Trust Eduárd herceg Károllyal és Annával közös képét tette ki az Instagramra.

Vilmos herceg kitagadná a királyi családból András herceg lányait - Videó

Az már nyilvánvalóvá vált az elmúlt hetekben, hogy a botrányok hatására Eugénia hercegnő és Beatrix hercegnő nem szívesen látott vendégekké váltak az elit köreiben.

A botrányok után először mutatkozott együtt a királyi család: Katalin hercegné mindenkit lenyűgözött

A királyi család először jelent meg együtt András volt yorki herceg letartóztatása óta. Katalin hercegné megjelenése káprázatos volt a Nemzetközösség Napján.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu