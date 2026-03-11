Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Zendaya sokat sejtető ruhában jelent meg a párizsi divathéten: most már biztos, hogy összeházasodtak Tom Hollanddal

Getty Image - Marc Piasecki
A párizsi divathét egy meglepetés menyasszonyi megjelenéssel zárult! Zendaya hófehérben és csillogó karikagyűrűvel tűnt fel a Louis Vuitton divatbemutatóján, amely konkrét üzenet volt: a színésznő boldog, ifjú feleség!

Az elmúlt egy hétben szinte mindenki Zendaya és Tom Holland titkos esküvőjéről beszélt. A pletykákat azonban tovább fokozta, hogy Zendaya tegnap egy fehér összeállításban jelent meg a párizsi divathét zárónapján, ráadásul látványosan mutogatta új arany karikagyűrűjét. Ez volt a színésznő első nyilvános megjelenése az esküvői hírek óta, és a szettje most sem hagyott minket cserben!  

Zendaya fehérben
Zendaya a párizsi divathéten menyasszonyi fehérben tündökölt.
Forrás:  Getty Image

Zendaya párizsi megjelenése konkrét üzenet volt

  • Tom Holland 2024-ben jegyezte el a színésznőt, és nemrégiben a két hollywoodi híresség egy titkos esküvő során egybe is kelt.
  • A pletykát Law Roch erősítette meg az Actor Awards vörös szőnyegén. 
  • A híresztelések óta tegnap láthattuk először Zendayát a nyilvánosság előtt, és a karikagyűrűjének csillogása minden kételyt elvakított!

Zendaya titokban feleségül ment Tom Hollandhoz, amit a rajongók már jó pár hete gyanítottak. Miközben bebizonyosodott, hogy a régóta együtt lévő párnál már megkondultak az esküvői harangok, Zendaya úgy érkezett a párizsi divathét keretében megrendezett Louis Vuitton bemutatójára, mint egy menyasszony, aki egyenesen az afterpartyra veszi az irányt. 

Zendaya a párizsi divathéten
Zendaya első nyilvános megjelenése az esküvői pletykák után.
Forrás:  Getty Image

Zendaya a francia márka 2026-os őszi kollekciójának bemutatóján, a Louvre-ban jelent meg egy vakítóan fehér ingruhában. Felül a fazon egy gombos inget idézett, hangsúlyos gallérral és mandzsettával, amely egy aszimmetrikus, elöl rövid, hátul hosszú buborékszoknyában végződött. A hagyományos „valami kék” helyett Zendaya fekete kiegészítőkkel dobta fel a ruhát: egy szoros övvel és védjegyéhez híven fekete Louboutin magas sarkúval. A szettje koronája mégis az új karikagyűrűje volt, amit pózolás közben többször is látványosan megvillantott. 

Az is tudjuk, hogy Law Roach (a stylistja) szettjeinél semmi sem a véletlen műve, minden szín, szabás és kiegészítő egy üzenet, és ez most sem volt másképp. Érezhető volt, hogy a stylist külön kiemelte az arany karikagyűrűt, hiszen Zendaya minden más ékszere ezüst volt. Ez nemcsak egy outfit, hanem egy igazi divat-kinyilatkoztatás volt!

Zendaya és Tom Holland esküvője
Közeli fotó Zendaya karikagyűrűjéről.
Forrás:  Getty Image

Zendaya és Tom Holland titkos esküvője 

A hollywoodi szerelmesek 2021-óta alkotnak egy párt, és állítólag a 2024-es karácsonyi ünnepek alatt történt az eljegyzés egy hatalmas gyémánt gyűrűvel. Az esküvői pletykák a 2026-os Actor Awards gálán hangosodtak ki igazán, ahol a színésznő stylistja és „imázs-építésze”, Law Roach is rájátszott a gyanúra. „Az esküvő már megtörtént. Lekéstetek róla!” – mondta Law az Access Hollywoodnak. Amikor megkérdezték, igaz-e az állítása, a stylist nevetve válaszolt: „Nagyon is igaz!” 

Eddig sem Zendaya, sem Tom Holland nem erősítette meg a titkos esküvői híreket (bár az Eufória sztárjának édesanyja reagált a helyzetre egy azóta törölt Instagram-sztoriban), de Zendaya „esküvői fehér” megjelenése és karikagyűrűje csak tovább pörgeti a pletykagépezetet. 

Ha mást nem is, ez a szett meggyőzően bizonyította, hogy Zendaya már belépett az „ifjú feleség” korszakába. Ami nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen most zajlik új filmjének presstourja, amelyben pont menyasszonyt alakít. A The Drama című A24-es film egy balul elsült esküvőről szól, amelyben a sármos vőlegényt a kedvencünk, Robert Pattinson alakítja majd. 

Az összeállítás lehet, hogy a film PR reklámjának egy fogása, vagy egy nyílt reagálás az elmúlt hetek pletykáira. Bármelyik is legyen, egy biztos, Zendaya volt a divathét legkiemelkedőbb vendége!

Tekintsd meg további cikkeinket a titkos esküvőről:

Zendaya és Tom Holland után szabadon: 5 hollywoodi szerelmespár, akik titokban házasodtak össze

Az a bizonyos nagy nap kicsiben ünnepelve. Most mindenki Zendaya és Tom Holland esküvőjéről beszél, pedig a titkos házasság nem egyedülálló Hollywoodban!

Hoppá! Zendaya anyukája is reagált lánya és Tom Holland titkos esküvőjére

A hollywoodi álompár házasságáról szóló pletykák továbbra is lázban tartják a rajongókat, ám Zendaya és Tom Holland egyelőre nem erősítette meg az állítólagos titkos esküvőt. Most mindenki Zendaya anyukája, Claire Stoermer rejtélyes reakciójáról beszél.

Most már biztos! Zendaya és Tom Holland teljes titokban összeházasodtak: stylistjuk erősítette meg a hírt

Újabb fordulat a Zendaya–Tom Holland-románcban: a pár stylistja, Law Roach azt állítja, a két világsztár már ki is mondta a boldogító igent.

 

