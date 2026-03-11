Zendaya sokat sejtető ruhában jelent meg a párizsi divathéten: most már biztos, hogy összeházasodtak Tom Hollanddal

Az elmúlt egy hétben szinte mindenki Zendaya és Tom Holland titkos esküvőjéről beszélt. A pletykákat azonban tovább fokozta, hogy Zendaya tegnap egy fehér összeállításban jelent meg a párizsi divathét zárónapján, ráadásul látványosan mutogatta új arany karikagyűrűjét. Ez volt a színésznő első nyilvános megjelenése az esküvői hírek óta, és a szettje most sem hagyott minket cserben!
Zendaya párizsi megjelenése konkrét üzenet volt
- Tom Holland 2024-ben jegyezte el a színésznőt, és nemrégiben a két hollywoodi híresség egy titkos esküvő során egybe is kelt.
- A pletykát Law Roch erősítette meg az Actor Awards vörös szőnyegén.
- A híresztelések óta tegnap láthattuk először Zendayát a nyilvánosság előtt, és a karikagyűrűjének csillogása minden kételyt elvakított!
Zendaya titokban feleségül ment Tom Hollandhoz, amit a rajongók már jó pár hete gyanítottak. Miközben bebizonyosodott, hogy a régóta együtt lévő párnál már megkondultak az esküvői harangok, Zendaya úgy érkezett a párizsi divathét keretében megrendezett Louis Vuitton bemutatójára, mint egy menyasszony, aki egyenesen az afterpartyra veszi az irányt.
Zendaya a francia márka 2026-os őszi kollekciójának bemutatóján, a Louvre-ban jelent meg egy vakítóan fehér ingruhában. Felül a fazon egy gombos inget idézett, hangsúlyos gallérral és mandzsettával, amely egy aszimmetrikus, elöl rövid, hátul hosszú buborékszoknyában végződött. A hagyományos „valami kék” helyett Zendaya fekete kiegészítőkkel dobta fel a ruhát: egy szoros övvel és védjegyéhez híven fekete Louboutin magas sarkúval. A szettje koronája mégis az új karikagyűrűje volt, amit pózolás közben többször is látványosan megvillantott.
Az is tudjuk, hogy Law Roach (a stylistja) szettjeinél semmi sem a véletlen műve, minden szín, szabás és kiegészítő egy üzenet, és ez most sem volt másképp. Érezhető volt, hogy a stylist külön kiemelte az arany karikagyűrűt, hiszen Zendaya minden más ékszere ezüst volt. Ez nemcsak egy outfit, hanem egy igazi divat-kinyilatkoztatás volt!
Zendaya és Tom Holland titkos esküvője
A hollywoodi szerelmesek 2021-óta alkotnak egy párt, és állítólag a 2024-es karácsonyi ünnepek alatt történt az eljegyzés egy hatalmas gyémánt gyűrűvel. Az esküvői pletykák a 2026-os Actor Awards gálán hangosodtak ki igazán, ahol a színésznő stylistja és „imázs-építésze”, Law Roach is rájátszott a gyanúra. „Az esküvő már megtörtént. Lekéstetek róla!” – mondta Law az Access Hollywoodnak. Amikor megkérdezték, igaz-e az állítása, a stylist nevetve válaszolt: „Nagyon is igaz!”
Eddig sem Zendaya, sem Tom Holland nem erősítette meg a titkos esküvői híreket (bár az Eufória sztárjának édesanyja reagált a helyzetre egy azóta törölt Instagram-sztoriban), de Zendaya „esküvői fehér” megjelenése és karikagyűrűje csak tovább pörgeti a pletykagépezetet.
Ha mást nem is, ez a szett meggyőzően bizonyította, hogy Zendaya már belépett az „ifjú feleség” korszakába. Ami nem is jöhetett volna jobbkor, hiszen most zajlik új filmjének presstourja, amelyben pont menyasszonyt alakít. A The Drama című A24-es film egy balul elsült esküvőről szól, amelyben a sármos vőlegényt a kedvencünk, Robert Pattinson alakítja majd.
Az összeállítás lehet, hogy a film PR reklámjának egy fogása, vagy egy nyílt reagálás az elmúlt hetek pletykáira. Bármelyik is legyen, egy biztos, Zendaya volt a divathét legkiemelkedőbb vendége!
Tekintsd meg további cikkeinket a titkos esküvőről: