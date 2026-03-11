Zendaya sokat sejtető ruhában jelent meg a párizsi divathéten: most már biztos, hogy összeházasodtak Tom Hollanddal

Az elmúlt egy hétben szinte mindenki Zendaya és Tom Holland titkos esküvőjéről beszélt. A pletykákat azonban tovább fokozta, hogy Zendaya tegnap egy fehér összeállításban jelent meg a párizsi divathét zárónapján, ráadásul látványosan mutogatta új arany karikagyűrűjét. Ez volt a színésznő első nyilvános megjelenése az esküvői hírek óta, és a szettje most sem hagyott minket cserben!

Zendaya a párizsi divathéten menyasszonyi fehérben tündökölt.

Forrás: Getty Image

Zendaya párizsi megjelenése konkrét üzenet volt Tom Holland 2024-ben jegyezte el a színésznőt, és nemrégiben a két hollywoodi híresség egy titkos esküvő során egybe is kelt.

A pletykát Law Roch erősítette meg az Actor Awards vörös szőnyegén.

A híresztelések óta tegnap láthattuk először Zendayát a nyilvánosság előtt, és a karikagyűrűjének csillogása minden kételyt elvakított!

Zendaya titokban feleségül ment Tom Hollandhoz, amit a rajongók már jó pár hete gyanítottak. Miközben bebizonyosodott, hogy a régóta együtt lévő párnál már megkondultak az esküvői harangok, Zendaya úgy érkezett a párizsi divathét keretében megrendezett Louis Vuitton bemutatójára, mint egy menyasszony, aki egyenesen az afterpartyra veszi az irányt.

Zendaya első nyilvános megjelenése az esküvői pletykák után.

Forrás: Getty Image

Zendaya a francia márka 2026-os őszi kollekciójának bemutatóján, a Louvre-ban jelent meg egy vakítóan fehér ingruhában. Felül a fazon egy gombos inget idézett, hangsúlyos gallérral és mandzsettával, amely egy aszimmetrikus, elöl rövid, hátul hosszú buborékszoknyában végződött. A hagyományos „valami kék” helyett Zendaya fekete kiegészítőkkel dobta fel a ruhát: egy szoros övvel és védjegyéhez híven fekete Louboutin magas sarkúval. A szettje koronája mégis az új karikagyűrűje volt, amit pózolás közben többször is látványosan megvillantott.

Az is tudjuk, hogy Law Roach (a stylistja) szettjeinél semmi sem a véletlen műve, minden szín, szabás és kiegészítő egy üzenet, és ez most sem volt másképp. Érezhető volt, hogy a stylist külön kiemelte az arany karikagyűrűt, hiszen Zendaya minden más ékszere ezüst volt. Ez nemcsak egy outfit, hanem egy igazi divat-kinyilatkoztatás volt!

Közeli fotó Zendaya karikagyűrűjéről.

Forrás: Getty Image

Zendaya és Tom Holland titkos esküvője

A hollywoodi szerelmesek 2021-óta alkotnak egy párt, és állítólag a 2024-es karácsonyi ünnepek alatt történt az eljegyzés egy hatalmas gyémánt gyűrűvel. Az esküvői pletykák a 2026-os Actor Awards gálán hangosodtak ki igazán, ahol a színésznő stylistja és „imázs-építésze”, Law Roach is rájátszott a gyanúra. „Az esküvő már megtörtént. Lekéstetek róla!” – mondta Law az Access Hollywoodnak. Amikor megkérdezték, igaz-e az állítása, a stylist nevetve válaszolt: „Nagyon is igaz!”