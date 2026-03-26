Kopottas romantika rózsába és fodrokba csavarva: a 80-as évek retró stílusa visszatér a lakberendezésbe

Bába Dorottya
2026.03.26.
Kopottas vintage bútorok, csipkék, fodrok, gyöngyök és rózsák minden mennyiségben. Azt hittük, hogy a shabby chic lakberendezési stílus a ’80-as években ragadt, ám úgy tűnik, megtalálta az időgépet, és a 2026-ban visszatér.

Valószínűleg a 1980-as évek kellemetlen emlékei miatt borsódzik a legtöbb ember háta, ha meghallja a „vintage” kifejezést. Ez nem is csoda, hisz az évtized végén megjelenő kopottas, csipkébe és rózsába csavart lakberendezési stílusa 2026-ban visszatérhet. A shabby chic mindent egyesít, amitől a modern, letisztult szobabelsők szerelmesei viszolyognak: giccses, pátoszos, művi. Vajon képes túllépni önmaga árnyékán? Mindjárt kiderül!

Shabby chic a lakberendezésben
A shabby chic a '80-as évekből tér vissza a lakberendezésbe.
Shabby chic, a retró lakberendezés fodros mumusa

  • Az 1980-as évek végén terjedt el a kopottas vintage stílus, a shabby chic.
  • 2026-ban előreláthatóan újra hódítani fog a lakberendezési trendekben.

Milyen az a shabby chic?

Mindenki látta, legfeljebb nem tudta az elnevezést. A shabby chic dióhéjban egy olyan lakberendezési stílus, ami a régi, vintage bútorok hibáit, kopását, elhasználtságát az esztétika részévé teszi. A kopottas antik bútorokat pedig csipkével, virágokkal, pasztellszínekkel és rengeteg textíliával ötvözi, ami romantikus, nőies aurát kölcsönöz a szobáknak.

Fehér, törtfehér, pasztellkék, levendulalila és rózsás árnyalatok uralják a tereket, amiket gyakran a zsúfoltság jellemez, mintha csak a Csipkerózsika színházi előadásának díszletét látnánk.

A shabby chic lakberendezésben a rokokó porcelánszobor és viktoriánus díszpárna remekül megfér egymás mellett. Kifejezetten használt, esetleg újrahasznosított bútorokkal dolgozik, ha pedig az adott asztalos műremek túl jó állapotban lenne, nem átallnak szándékosan rongálni a festést.

Rózsák és fodrok: a shabby chic esszenciája
A shabby chic esszenciája az apró részletekben rejlik.
Hogyha egy vintage szobabelsőben pinkes rózsaminta dominál, jószerivel shabby chickel van dolgunk. Kétségtelen, hogy megvan ennek a romantikus lakberendezési stílusnak a sajátos hangulata, de zsúfoltsága, kopottas hatása miatt pár év alatt kiment a divatból. Azonban 2026-ban úgy tűnik, felébred Csipkerózsika-álmából.

Kopott romantika stílusosan? Shabby chic 2026-ban

Szerencsére, aki szeretné otthonát egy kis antik romantikával feltölteni, nem kell ósdi régiségboltot berendezni otthonában. A fehér, illetve pasztellszínek, a természetes anyagok, romantikus, nőies textilek, valamint a virágminta kellemesen nosztalgikus, otthonos légkört teremt.

Modern shabby chic
A modern shabby chic a stílus egy letisztultabb verziója.
Az is a shabby chic stílus mellett szól, hogy megfizethető, hisz jellemzően használt, antik bútorokkal dolgozik. Ne aggódjunk akkor se, ha az adott bútordarab némi restaurálásra szorul, hisz ez teret ad a kreativitásnak. (Persze mindig legyünk résen, amikor régiségboltban vásárlunk vintage dekorációt.) Remekül felhasználhatók benne a családi örökségek, porcelánkészletek, kifejezetten jól áll a lakberendezési stílusnak egy kis extravagancia

A romantikus lakberendezés 2026-os verziója tanult a régi hibákból: kerüli a zsúfoltságot, túldíszítettséget, több teret enged a személyes ízlésnek. Letisztultabb, kiegyensúlyozottabb, ahol a földszínek, élénkebb árnyalatok is megférnek.

Rózsák és vintage romantika otthonunkban

A shabby chic a vintage lakberendezés nőies, romantikus formája, mely a ’80-as évek végén élte fénykorát, idén pedig visszatér a lakberendezési trendek közé. Csakhogy a 2026-os verziója letisztultabb, kreatívabb, ami csak a pozitív tulajdonságait hozta magával.

Kalandozz a retró lakberendezési stílusok között:

Rendezd be otthonod a ’70-es évek stílusában: 5 retró tipp

Néhány lakberendezési tipp betartásával valóságos ’70-es évekbeli időkapszula válhat az otthonunkból.

Kuka helyett kincs – Így használd a retró cuccokat 2026 lakberendezési trendjeiben

Meghökkentő színek és formák kúsznak be az idei lakberendezési trendekbe.

Már csak ez hiányzott: a 80-as évek legrémesebb fürdőszobatrendje újra támad

Azt hittük, hogy sikerült a retró lakberendezési lapokba száműzni, de idén újra támad. A padlószőnyeg visszatér a fürdőszobákba – Vajon ízlésesebb kivitelben, mint elődei?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu