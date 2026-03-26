Kopottas romantika rózsába és fodrokba csavarva: a 80-as évek retró stílusa visszatér a lakberendezésbe

Valószínűleg a 1980-as évek kellemetlen emlékei miatt borsódzik a legtöbb ember háta, ha meghallja a „vintage” kifejezést. Ez nem is csoda, hisz az évtized végén megjelenő kopottas, csipkébe és rózsába csavart lakberendezési stílusa 2026-ban visszatérhet. A shabby chic mindent egyesít, amitől a modern, letisztult szobabelsők szerelmesei viszolyognak: giccses, pátoszos, művi. Vajon képes túllépni önmaga árnyékán? Mindjárt kiderül!

A shabby chic a '80-as évekből tér vissza a lakberendezésbe.

Shabby chic, a retró lakberendezés fodros mumusa Az 1980-as évek végén terjedt el a kopottas vintage stílus, a shabby chic.

2026-ban előreláthatóan újra hódítani fog a lakberendezési trendekben.

Milyen az a shabby chic?

Mindenki látta, legfeljebb nem tudta az elnevezést. A shabby chic dióhéjban egy olyan lakberendezési stílus, ami a régi, vintage bútorok hibáit, kopását, elhasználtságát az esztétika részévé teszi. A kopottas antik bútorokat pedig csipkével, virágokkal, pasztellszínekkel és rengeteg textíliával ötvözi, ami romantikus, nőies aurát kölcsönöz a szobáknak.

Fehér, törtfehér, pasztellkék, levendulalila és rózsás árnyalatok uralják a tereket, amiket gyakran a zsúfoltság jellemez, mintha csak a Csipkerózsika színházi előadásának díszletét látnánk.

A shabby chic lakberendezésben a rokokó porcelánszobor és viktoriánus díszpárna remekül megfér egymás mellett. Kifejezetten használt, esetleg újrahasznosított bútorokkal dolgozik, ha pedig az adott asztalos műremek túl jó állapotban lenne, nem átallnak szándékosan rongálni a festést.

A shabby chic esszenciája az apró részletekben rejlik.

Hogyha egy vintage szobabelsőben pinkes rózsaminta dominál, jószerivel shabby chickel van dolgunk. Kétségtelen, hogy megvan ennek a romantikus lakberendezési stílusnak a sajátos hangulata, de zsúfoltsága, kopottas hatása miatt pár év alatt kiment a divatból. Azonban 2026-ban úgy tűnik, felébred Csipkerózsika-álmából.

Kopott romantika stílusosan? Shabby chic 2026-ban

Szerencsére, aki szeretné otthonát egy kis antik romantikával feltölteni, nem kell ósdi régiségboltot berendezni otthonában. A fehér, illetve pasztellszínek, a természetes anyagok, romantikus, nőies textilek, valamint a virágminta kellemesen nosztalgikus, otthonos légkört teremt.