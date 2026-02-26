Te is Bridgerton stílusú lakásra vágysz? Íme, 7 előkelő tipp, amivel beköltöztetheted a régenskort otthonodba

Most, hogy ezerrel dübörög a Bridgerton 4. évada, a kosztümös filmsorozat rajongói legszívesebben beköltöznének a káprázatos kastélyokba. Jó hír, hogy enteriőrjeinket mi magunk is Bridgerton stílusúvá varázsolhatjuk, ha ellesünk néhány tippet. A romantikus otthon eléréséhez hoztunk 7 ütős tanácsot, amivel egy csapásra úgy érezhetjük, hogy mi is kedvenc regényünk lapjain ébredtünk.
Bridgerton stílustippek
- A regencycore 2026 egyik legfelkapottabb lakberendezési trendje.
- Egy Bridgerton stílusú otthon előkelő, luxust sugároz és méltóságteljes.
A regencycore titkai – Dekorálj régenskori módi szerint!
Az elmúlt évben a fairycore, cottagecore, valamint a középkor inspirálta mediveal core frontális támadást indítottak a lakberendezés ellen. 2026-ban sem lesz nyugta a lakberendezőknek, ugyanis a Bridgerton-sorozat áldásaként újra felütötte fejét a regencycore.
Ezt a friss lakberendezési trendet az 1795 és 1837 közötti korszak ihlette, ahol a luxus, elegancia és kifinomultság uralkodott, az arisztokrata kastélyokban legalábbis.
Lássuk hát, hogyan dekoráljuk úgy otthonunkat, mintha a Bridgerton stílusos díszletében ébredtél volna!
Öltöztesd otthonod Bridgerton stílusa szerint: 7 romantikus lakberendezési tipp
Már csak egy sármos vikomt kell ahhoz, hogy tökéletes legyen a kép!
1. Friss virágok minden menyiségben
Az angol vidék buja, zöldellő kertekkel van tele, így a friss virágok elengedhetetlen részei egy pazar regencycore otthonnak. Hortenzia, rózsa, bazsarózsa, liliom, bármilyen elegáns csokor jöhet, ami élettel tölti meg a szobát. Egy káprázatos csokorhoz persze elegáns váza dukál, amiből a porcelán a legelőnyösebb választás. Ha aggódnánk, hogy a bokréta hamar elhervad, tápoldattal és megfelelő fénnyel megtoldatjuk élethosszát.
2. Pasztellszínek és ékszertónusok
Melyik Bridgerton stílusú kastélyban láttunk harsány, agresszív színeket? (Na jó, Benedict legénylakásán, illetve a lebujokban igen, de ne vesszünk el a részletekben.) Ha a régenskor kifinomultságát akarjuk otthonunkba költöztetni, érdemes pasztellszínekben gondolkodni. Nem kell rögtön festékesvödröt ragadni, kezdetnek elég, ha a textíliákon, dekoráción, bútorokon köszön vissza a halvány árnyalat.
Ha pedig egy kis merészségre vágyunk, a drágakövek színét idéző ékszertónusok közül érdemes válogatni.
3. Minták és textúrák kavalkádja
A maximalista lakberendezés jegyében engedjük szabadjára képzelőerőnket és ne féljünk a látványos mintákat eltérő textúrákkal kombinálni. Botanikus motívumok, hímzések, csíkok, damasztminták romantikus bájat kölcsönöznek a belső tereknek, ami tapétán, különböző szőtteseken, bársonyon, valamint étkészleteken is visszaköszönhet. A formák és felületek kavalkádját pedig érdemes egy meghatározott színnel összefogni.
4. Antik bútorok, vintage tárgyak
Nem lehet teljes a Bridgerton életérzés egy-két stílusos antik bútordarab nélkül. Kecses ívek, intarzia, faragott részletek, bármi jöhet, a használtbútor-áruházakban és vintage boltokban igazi kincsekre lehet lelni. Ha az adott bútor némi restaurálásra, kárpitozásra szorul elképzelhető, hogy mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, viszont így saját ízlésünkre alakíthatjuk. Persze amikor régiségboltban vásárlunk, mindig legyünk résen!
5. Csillivilli csillárok
Egy mutatós üveg-, illetve kristálycsillár drámaiságot csempész otthonunkba, amivel megidézhetjük a 19. századi kastélyok grandiózus mivoltát és bámulatos fókuszpontot termethetünk a térben.
6. Aranyozott dekorelemek
Ha némi luxust csepegtetnénk otthonainkba néhány aranyozott részlet pompásan emeli a terek fényét. Egy aranyszínű képkeret, visszafogott szegélyléc, néhány gyertyatartó és dísztálca emeli a szobák fényét, de előnyben részesíthetjük a vintage darabokat is. Egyedül azzal kell vigyázni, hogy ne essünk túlzásba, különben a regencycore könnyedén csicsás barokká korcsosul.
7. Személyre szabott tárgyak
Aligha létezik előkelőbb dolog annál, mint amikor valakinek személyre szóló berendezési tárgyai vannak. Hímzett törülközők, monogrammal ellátott szalvéták, családi képek, névvel ellátott cipős szekrény, akasztó mind remek választás. Apró részlet igaz, mégis személyes, előkelő aurát kölcsönöz házunknak.
A Bridgerton stílusú otthon titka
Felejtsük el a szolgai másolást, amikor lakberendezésről van szó. A regencycore, vagyis a Bridgerton stílusa káprázatos eleganciát kölcsönöz a tereknek, amit könnyen lehet vegyíteni egyéb esztétikákkal. Csak azokat az elemeket vegyük át, amivel valóban tudunk azonosulni, különben életterünk valóban olyan lesz, mint egy díszlet.
