Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. febr. 26., csütörtök Edina

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt BAFTA 2026
lakberendezés

Te is Bridgerton stílusú lakásra vágysz? Íme, 7 előkelő tipp, amivel beköltöztetheted a régenskort otthonodba

Northfoto - Netflix
lakberendezés Bridgerton régens korszak
Bába Dorottya
2026.02.26.
Ki ne álmodozott volna arról, hogy egy nap kedvenc kosztümös filmje díszletében ébred? Hogyha megfogadod lakberendezési tippjeinket, még csak herceget sem kell fognod ahhoz, hogy otthonod a Bridgerton stílusában ragyogjon.

Most, hogy ezerrel dübörög a Bridgerton 4. évada, a kosztümös filmsorozat rajongói legszívesebben beköltöznének a káprázatos kastélyokba. Jó hír, hogy enteriőrjeinket mi magunk is Bridgerton stílusúvá varázsolhatjuk, ha ellesünk néhány tippet. A romantikus otthon eléréséhez hoztunk 7 ütős tanácsot, amivel egy csapásra úgy érezhetjük, hogy mi is kedvenc regényünk lapjain ébredtünk.

Bridgerton stílusú lakberendezés
2026-ban tarol a Bridgerton stílusú lakberendezés.
Forrás: Profimedia

Bridgerton stílustippek

  • A regencycore 2026 egyik legfelkapottabb lakberendezési trendje.
  • Egy Bridgerton stílusú otthon előkelő, luxust sugároz és méltóságteljes.

A regencycore titkai – Dekorálj régenskori módi szerint!

Az elmúlt évben a fairycore, cottagecore, valamint a középkor inspirálta mediveal core frontális támadást indítottak a lakberendezés ellen. 2026-ban sem lesz nyugta a lakberendezőknek, ugyanis a Bridgerton-sorozat áldásaként újra felütötte fejét a regencycore.

Ezt a friss lakberendezési trendet az 1795 és 1837 közötti korszak ihlette, ahol a luxus, elegancia és kifinomultság uralkodott, az arisztokrata kastélyokban legalábbis.

Lássuk hát, hogyan dekoráljuk úgy otthonunkat, mintha a Bridgerton stílusos díszletében ébredtél volna!

Öltöztesd otthonod Bridgerton stílusa szerint: 7 romantikus lakberendezési tipp

Már csak egy sármos vikomt kell ahhoz, hogy tökéletes legyen a kép!

1. Friss virágok minden menyiségben

Az angol vidék buja, zöldellő kertekkel van tele, így a friss virágok elengedhetetlen részei egy pazar regencycore otthonnak. Hortenzia, rózsa, bazsarózsa, liliom, bármilyen elegáns csokor jöhet, ami élettel tölti meg a szobát. Egy káprázatos csokorhoz persze elegáns váza dukál, amiből a porcelán a legelőnyösebb választás. Ha aggódnánk, hogy a bokréta hamar elhervad, tápoldattal és megfelelő fénnyel megtoldatjuk élethosszát.

Bridgerton stílusú terített asztal vágott virágokkal.
Friss, vágott virágcsokor a regencycore elmaradhatatlan eleme.
Forrás: Shutterstock

2. Pasztellszínek és ékszertónusok

Melyik Bridgerton stílusú kastélyban láttunk harsány, agresszív színeket? (Na jó, Benedict legénylakásán, illetve a lebujokban igen, de ne vesszünk el a részletekben.) Ha a régenskor kifinomultságát akarjuk otthonunkba költöztetni, érdemes pasztellszínekben gondolkodni. Nem kell rögtön festékesvödröt ragadni, kezdetnek elég, ha a textíliákon, dekoráción, bútorokon köszön vissza a halvány árnyalat.

Ha pedig egy kis merészségre vágyunk, a drágakövek színét idéző ékszertónusok közül érdemes válogatni.

Bridgerton stílus: pasztellszínek
Pasztell és drágakő színek.
Forrás: Shutterstock

3. Minták és textúrák kavalkádja

A maximalista lakberendezés jegyében engedjük szabadjára képzelőerőnket és ne féljünk a látványos mintákat eltérő textúrákkal kombinálni. Botanikus motívumok, hímzések, csíkok, damasztminták romantikus bájat kölcsönöznek a belső tereknek, ami tapétán, különböző szőtteseken, bársonyon, valamint étkészleteken is visszaköszönhet. A formák és felületek kavalkádját pedig érdemes egy meghatározott színnel összefogni.

Bridgerton stílus: minták és textúrák
Minták és textúrák keringője.
Forrás: Getty Images Europe

4. Antik bútorok, vintage tárgyak

Nem lehet teljes a Bridgerton életérzés egy-két stílusos antik bútordarab nélkül. Kecses ívek, intarzia, faragott részletek, bármi jöhet, a használtbútor-áruházakban és vintage boltokban igazi kincsekre lehet lelni. Ha az adott bútor némi restaurálásra, kárpitozásra szorul elképzelhető, hogy mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, viszont így saját ízlésünkre alakíthatjuk. Persze amikor régiségboltban vásárlunk, mindig legyünk résen!

Bridgerton stílus: Vintage bútorok
Antik, vintage bútorok.
Forrás: Shutterstock

5. Csillivilli csillárok

Egy mutatós üveg-, illetve kristálycsillár drámaiságot csempész otthonunkba, amivel megidézhetjük a 19. századi kastélyok grandiózus mivoltát és bámulatos fókuszpontot termethetünk a térben.

Bridgerton stílus: Díszcsillárok
Díszes csillárok elmaradhatatlanok, ha a Bridgerton stílusára vágyunk.
Forrás: Shutterstock

6. Aranyozott dekorelemek

Ha némi luxust csepegtetnénk otthonainkba néhány aranyozott részlet pompásan emeli a terek fényét. Egy aranyszínű képkeret, visszafogott szegélyléc, néhány gyertyatartó és dísztálca emeli a szobák fényét, de előnyben részesíthetjük a vintage darabokat is. Egyedül azzal kell vigyázni, hogy ne essünk túlzásba, különben a regencycore könnyedén csicsás barokká korcsosul.

Brdgerton stílus: Arany dekor
Az arany dekorációs elemek különleges hangulatot teremtenek.
Forrás: Shutterstock

7. Személyre szabott tárgyak

Aligha létezik előkelőbb dolog annál, mint amikor valakinek személyre szóló berendezési tárgyai vannak. Hímzett törülközők, monogrammal ellátott szalvéták, családi képek, névvel ellátott cipős szekrény, akasztó mind remek választás. Apró részlet igaz, mégis személyes, előkelő aurát kölcsönöz házunknak.

Bridgerton stílus: monogram
Monogramos, személyre szabott tárgyak.
Forrás: Moment Open

A Bridgerton stílusú otthon titka

Felejtsük el a szolgai másolást, amikor lakberendezésről van szó. A regencycore, vagyis a Bridgerton stílusa káprázatos eleganciát kölcsönöz a tereknek, amit könnyen lehet vegyíteni egyéb esztétikákkal. Csak azokat az elemeket vegyük át, amivel valóban tudunk azonosulni, különben életterünk valóban olyan lesz, mint egy díszlet.

Olvass további kosztümös tartalmakat:

5 Bridgerton stílusú fehérnemű, amiben modern kori hercegnő lehetsz

Csábíts úgy, mint Daphne Bridgerton és Kate Sharma! Mutatjuk a legjobb női fehérneműket, amelyek modern csavarral adják át a Bridgerton stílusát.

6 történelmi tény, amit a kosztümös filmek rosszul tanítottak

Mohikánfrizurás vikingek, fűzőellenes nők, boszorkányüldözések. Hollywood annyi tévhitet gyártott a történelmi, illetve kosztümös filmekkel, hogy azokkal Dunát lehetne rekeszteni.

Szavak, amiket a Bridgerton-sorozatból tanultunk meg (újra) – Te mennyit tudsz vajon?

A Bridgerton-sorozat világa nemcsak romantikát és cselszövést, de különleges nyelvezetet is elhozott nekünk. Ez a Bridgerton nyelvi kvíz most segít felidézni a régenskor varázsát, és persze a szókincsét is. Mennyit tanultál, míg nézted a filmet?

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu