Te is Bridgerton stílusú lakásra vágysz? Íme, 7 előkelő tipp, amivel beköltöztetheted a régenskort otthonodba

Most, hogy ezerrel dübörög a Bridgerton 4. évada, a kosztümös filmsorozat rajongói legszívesebben beköltöznének a káprázatos kastélyokba. Jó hír, hogy enteriőrjeinket mi magunk is Bridgerton stílusúvá varázsolhatjuk, ha ellesünk néhány tippet. A romantikus otthon eléréséhez hoztunk 7 ütős tanácsot, amivel egy csapásra úgy érezhetjük, hogy mi is kedvenc regényünk lapjain ébredtünk.

2026-ban tarol a Bridgerton stílusú lakberendezés.

Forrás: Profimedia

Bridgerton stílustippek A regencycore 2026 egyik legfelkapottabb lakberendezési trendje.

Egy Bridgerton stílusú otthon előkelő, luxust sugároz és méltóságteljes.

A regencycore titkai – Dekorálj régenskori módi szerint!

Az elmúlt évben a fairycore, cottagecore, valamint a középkor inspirálta mediveal core frontális támadást indítottak a lakberendezés ellen. 2026-ban sem lesz nyugta a lakberendezőknek, ugyanis a Bridgerton-sorozat áldásaként újra felütötte fejét a regencycore.

Ezt a friss lakberendezési trendet az 1795 és 1837 közötti korszak ihlette, ahol a luxus, elegancia és kifinomultság uralkodott, az arisztokrata kastélyokban legalábbis.

Lássuk hát, hogyan dekoráljuk úgy otthonunkat, mintha a Bridgerton stílusos díszletében ébredtél volna!

Öltöztesd otthonod Bridgerton stílusa szerint: 7 romantikus lakberendezési tipp

Már csak egy sármos vikomt kell ahhoz, hogy tökéletes legyen a kép!

1. Friss virágok minden menyiségben

Az angol vidék buja, zöldellő kertekkel van tele, így a friss virágok elengedhetetlen részei egy pazar regencycore otthonnak. Hortenzia, rózsa, bazsarózsa, liliom, bármilyen elegáns csokor jöhet, ami élettel tölti meg a szobát. Egy káprázatos csokorhoz persze elegáns váza dukál, amiből a porcelán a legelőnyösebb választás. Ha aggódnánk, hogy a bokréta hamar elhervad, tápoldattal és megfelelő fénnyel megtoldatjuk élethosszát.

Friss, vágott virágcsokor a regencycore elmaradhatatlan eleme.

Forrás: Shutterstock

2. Pasztellszínek és ékszertónusok

Melyik Bridgerton stílusú kastélyban láttunk harsány, agresszív színeket? (Na jó, Benedict legénylakásán, illetve a lebujokban igen, de ne vesszünk el a részletekben.) Ha a régenskor kifinomultságát akarjuk otthonunkba költöztetni, érdemes pasztellszínekben gondolkodni. Nem kell rögtön festékesvödröt ragadni, kezdetnek elég, ha a textíliákon, dekoráción, bútorokon köszön vissza a halvány árnyalat.