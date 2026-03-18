5 szokás, ami jelzi, hogy tudat alatt még mindig nem dolgoztad fel a gyermekkori nélkülözést

Senki sem választja meg, hogy hová születik, ráadásul a gyerekkor bárhogyan is telt, komoly nyomot hagy mindenkiben. Sokszor felnőttkorra ez már nem látszik az emberen, 5 szokás azonban elárulja számunka, ha a gyermekkori szegénység még mindig ott lapul a háttérben és nem sikerült feldolgoznunk. Mutatjuk mi az, amit, ha te is csinálsz még, ideje komolyabban foglalkoznod a múltaddal és a benned élő hiányokkal.

5 szokás, ami jelzi, ha nem dolgoztad még fel a szegénység emlékét

Ha gyermekként azt tapasztaltuk, hogy állandó a pénzhiány és nagy a bizonytalanság, akkor felnőttként is ezen berögződések alapján viselkedhetünk, anélkül, hogy észre vennénk vagy szükségünk lenne rá. Hiszen attól, hogy a jelenben már megteremtettük az anyagi biztonságot, nem múlnak el a múlt traumái, csak átalakulnak.

Olyan stratégiákká, amik kívülről nézve tudatosságnak, óvatosságnak vagy önállóságnak tűnnek, pedig valójában túlélési ösztön és felkészülés a vészhelyzetre. Mutatjuk, melyik az az 5 szokás, amit ha te is csinálsz az azt jelenti, hogy még dolgoznod kell a gyerekkori traumáidon.

1. Felhalmozod az élelmiszert

Ha gyermekként nem volt megszokott, hogy korlátlanul hozzáférsz tápláló és biztonságos ételekhez, akkor kialakul egyfajta élelmiszer-bizonytalanság. Ez azt jelenti, hogy állandóan aggódsz az étel miatt a jelenben is, akkor is, ha tele a hűtőd.

Emiatt könnyen lehet, hogy felhalmozod az élelmiszert, nem várod meg, míg elfogy valami, nehogy étel nélkül maradj. Sőt, az is lehet, hogy nem dobod ki a már lejárt élelmiszert sem, mert attól tartasz, hogy később bánni fogod.

Ezeken a sémákon úgy tudsz változtatni, ha felismered a mintákat és elindulsz az önismeret útján, hogy meggyógyítsd a benned élő gyermeket.

2. Túlköltekezel

Már rád rohad a sok gyümölcs és tele van a nassolni valós szekrény is, de te még mindig magasan megrakott bevásárlókocsival jössz ki az üzletből? Akkor valószínűleg te a gyermekkori nélkülözésre túlköltekezéssel reagálsz, azaz próbálsz mindent megadni magadnak, ami gyerekként nem volt. Legyen szó ételről, ruháról, cipőről vagy akár elektronikus kütyükről, nem sajnálod a pénzt magadra. Csakhogy ezzel is csak a hiányokat próbálod befedni és megsúgunk egy titkot: sosem lesz elég. Mert a gyerekkori nélkülözésre nem gyógyír a mostani jólét.