Boldogság vagy trauma? 9 ok, ami könnyeket csal a szemedbe az együttlét után

A szex utáni sírás sokakat meglephet, de az esetek túlnyomó többségégben teljesen normális jelenség. Orvosi szempontból ezt posztkoitális diszfória (PCD) néven is emlegetik. A tünetek között szerepelhetnek a könnyek, szomorúság vagy ingerlékenység, még akkor is, ha az együttlét egyébként jó volt. Mutatjuk az okait!

Ezért törhet rád a szex utáni sírás

A szex utáni sírást, azaz a posztkoitális diszfóriát elsősorban nők tapasztalják, azonban valójában mindkét nemben és bármely életkorban megjelenhet. Több tanulmányban is foglalkoztak már ezzel a jelenséggel, és általánosságban elmondható, hogy sok esetben teljesen normális okok állnak a háttérben. A sírás természetesen lehet úgynevezett örömkönny is, amely megkönnyebbülés vagy fizikai reakció a test intenzív élményére. Kutatások szerint a nők 32-46%-a, a férfiak 41%-a tapasztalja legalább egyszer az életében. Nem feltétlenül kapcsolódik orgazmushoz, és hátterében állhat fizikai túlterheltség, érzelmi hullámzás vagy akár múltbéli trauma is. Fontos, hogyha a jelenség rendszeressé válik, érdemes beszélni a partnerrel vagy szakemberrel, hogy megértsük az okokat és kezeljük az esetleges problémákat. Mutatjuk, melyek lehetnek a szex utáni sírás okai!

Örömkönnyek: a könnyek nem mindig jelentenek problémát. Olyan érzések is kiválthatják, mint a boldogság, a szerelem vagy a megkönnyebbülés. Túlzott érzelmi bevonódás: ha teljesen belemerültünk a pillanatba, a fantáziálás során az érzelmek hullámvasútján érezhetjük magunkat. A túlzott izgalom és feszültség könnyeket csalhat a szemünkbe. A test reakciója: intenzív orgazmus után akár a test nem várt reakciója is lehet a sírás. A fiziológiai túlterheltség könnyek formájában nyilvánulhat meg. Biológiai tényezők: hormoningadozás, az együttlét közbeni fizikai feszültség feloldása vagy a hosszú szexuális kihagyás mind előidézhetik a könnyeket. Fájdalom: a fájdalmas együttlét is sírást válthat ki. Szorongás: a teljesítményszorongás vagy általános stressz esetén szintén megjelenhetnek könnyek. A test ugyan végrehajtja a mozdulatokat, de az elme máshol jár, ami érzelmi kitörést eredményezhet. Szégyen vagy bűntudat: a szexuális élményekhez kapcsolódó szégyenérzet, a testkép miatti aggodalom vagy a társadalmi tabuk mind könnyekhez vezethetnek, még akkor is, ha nincs tényleges probléma az együttlétben. Zavarodottság: a félreértett jelek, eltérő elvárások vagy a kapcsolatban meglévő bizonytalanság szintén könnyeket csalhat a szemekbe. Korábbi trauma: szexuális bántalmazás vagy traumák újraélését bizonyos pozíciók vagy mozdulatok válthatják ki. Ebben az esetben érdemes szakember segítségét kérni, és csak a biztonságos határokon belül folytatni szexuális életet.

Ezek is érdekelhetnek a szex utáni sírás okairól kapcsolatban: