Hivatalosan is itt a tavasz! Minden, amit a tavaszi nap-éj egyenlőségről tudnod kell

napforduló tavaszi napéjegyenlőség 2026 tavasz
Simon Benedek
2026.03.20.
Idén március 20., péntek 15:46-kor köszönt ránk a csillagászati tavasz. Ekkor lesz a tavaszi nap-éj egyenlőség, ami egyedülálló csillagászati jelenség minden évben.

Ahogy a napok hosszabbodnak és a természet ébredezik, hivatalosan is elérkezik a tavaszi nap-éj egyenlőség. Ez a különleges jelenség mindannyiunkat érint, hiszen ez a pillanat jelzi a csillagászati tavasz kezdetét.

Mutajtuk, mikor lesz a tavaszi nap-éj egyenlőség 2026-ban!
  • Hallottál már a tavaszi nap-éj egyenlőségről, de nem tudod, pontosan mit jelent?
  • Kíváncsi vagy, hogy miben különbözik a csillagászati és a naptári tavasz?
  • Íme a válaszok!

Tavaszi nap-éj egyenlőség 2026: minden, amit tudnod kell róla

A tavaszi nap-éj egyenlőség 2026-ban március 20-ra esik. Ez az a jelenség minden évben, amikor a nappal és az éjszaka hossza egyenlővé válik. A napéjegyenlőség a Föld forgási tengelyének dőlésszöge és a Nap körüli pályáján való mozgásának következménye. Miután a Nap a Föld egyenlítője fölött delel, a világ minden pontján közel azonos hosszúságú nappalok és éjszakák figyelhetők meg. Ezt a jelenséget gyakran összekeverik a tavaszi napfordulóval, de míg a napforduló a leghosszabb vagy legrövidebb nappalt jelenti, a nap-éj egyenlőség a nappal és éjszaka egyensúlyáról szól.

Csillagászati és naptári tavasz

Érdekesség, hogy a tavasz kezdete kétféleképpen is meghatározható: csillagászati tavaszként és naptári tavaszként. A csillagászati tavasz a nap-éj egyenlőség idejéhez kötődik, míg a naptári tavasz a március 1-jétől május 31-ig tartó időszakot jelenti, vagyis a hétköznapi értelemben vett évszakokban ekkora datálják az emberek a tavaszt. Idén egyébként valóban berobbant a tavasz már március elején, azonban a korábbi években számtalanszor volt példa még arra, hogy a februári hideg még márciusban is éreztette hatását. Ez pontosan azért fordulhatott elő, mert a csillagászati tavasz később van, mint a naptári értelemben vett tavasz, ez pedig az időjárási anomáliákat is magyarázza. 

Tavaszi nap-éj egyenlőség jelentősége más kultúrákban

A tavaszi nap-éj egyenlőség számos kultúrában és vallási hagyományban kiemelt jelentőségű. Iránban például ekkor ünneplik a perzsa újévet, a nowruzt, amely az új kezdetek és a természet újjászületésének szimbóluma. A kelta hagyományok szerint a termékenység istennőjét, Ostarát köszöntötték ezen a napon: ez a nap volt a fák, az ébredő természet és az életerő ünnepe, a tavasz eljövetelének kezdete. De más ősi civilizációk, mint például a Stonehenge építői is, már évezredekkel ezelőtt megfigyelték ezt a jelenséget, sőt magát a világhírű épületegyüttest is ennek megfelelően húzták fel. 

Ezek is érdekelhetnek a nap-éj egyenlőséggel kapcsolatban:

Őszi nap-éj egyenlőség: szerelembevonzó varázslatok a kelta és wicca hagyományok nyomán

Az őszi nap-éj egyenlőség a Mabon ünnepe a kelta és wicca hagyományokban.

Tudod, mi van ma? Hivatalosan is elkezdődött a csillagászati ősz

Innentől kezdve rövidülnek a nappalok

Az őszi napéjegyenlőség titkai: ezeket tedd, ha jót akarsz magadnak!

A nappalok és éjszakák, az évszakok állandó váltakozása meghatározzák az életünket.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu