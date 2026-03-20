Hivatalosan is itt a tavasz! Minden, amit a tavaszi nap-éj egyenlőségről tudnod kell

Ahogy a napok hosszabbodnak és a természet ébredezik, hivatalosan is elérkezik a tavaszi nap-éj egyenlőség. Ez a különleges jelenség mindannyiunkat érint, hiszen ez a pillanat jelzi a csillagászati tavasz kezdetét.

Mutajtuk, mikor lesz a tavaszi nap-éj egyenlőség 2026-ban!

Tavaszi nap-éj egyenlőség 2026: minden, amit tudnod kell róla

A tavaszi nap-éj egyenlőség 2026-ban március 20-ra esik. Ez az a jelenség minden évben, amikor a nappal és az éjszaka hossza egyenlővé válik. A napéjegyenlőség a Föld forgási tengelyének dőlésszöge és a Nap körüli pályáján való mozgásának következménye. Miután a Nap a Föld egyenlítője fölött delel, a világ minden pontján közel azonos hosszúságú nappalok és éjszakák figyelhetők meg. Ezt a jelenséget gyakran összekeverik a tavaszi napfordulóval, de míg a napforduló a leghosszabb vagy legrövidebb nappalt jelenti, a nap-éj egyenlőség a nappal és éjszaka egyensúlyáról szól.

Csillagászati és naptári tavasz

Érdekesség, hogy a tavasz kezdete kétféleképpen is meghatározható: csillagászati tavaszként és naptári tavaszként. A csillagászati tavasz a nap-éj egyenlőség idejéhez kötődik, míg a naptári tavasz a március 1-jétől május 31-ig tartó időszakot jelenti, vagyis a hétköznapi értelemben vett évszakokban ekkora datálják az emberek a tavaszt. Idén egyébként valóban berobbant a tavasz már március elején, azonban a korábbi években számtalanszor volt példa még arra, hogy a februári hideg még márciusban is éreztette hatását. Ez pontosan azért fordulhatott elő, mert a csillagászati tavasz később van, mint a naptári értelemben vett tavasz, ez pedig az időjárási anomáliákat is magyarázza.

Tavaszi nap-éj egyenlőség jelentősége más kultúrákban

A tavaszi nap-éj egyenlőség számos kultúrában és vallási hagyományban kiemelt jelentőségű. Iránban például ekkor ünneplik a perzsa újévet, a nowruzt, amely az új kezdetek és a természet újjászületésének szimbóluma. A kelta hagyományok szerint a termékenység istennőjét, Ostarát köszöntötték ezen a napon: ez a nap volt a fák, az ébredő természet és az életerő ünnepe, a tavasz eljövetelének kezdete. De más ősi civilizációk, mint például a Stonehenge építői is, már évezredekkel ezelőtt megfigyelték ezt a jelenséget, sőt magát a világhírű épületegyüttest is ennek megfelelően húzták fel.