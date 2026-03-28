Életveszélyes Tiktok-kihívás terjed: viaszba mártott fejek a képernyőn

Lassan 5 éve terjednek azok a videók a TikTokon, amelyeken magukat hozzáértőknek nevező emberek mások teljes arcát meleg viasszal fedik be bőrszépítő kezelés gyanánt. A bőrgyógyászoknál betelt a pohár és figyelmeztetéseket adtak ki a viasz arcon való alkamazásának magas kockázatairól és a Tiktok-kihívás veszélyeiről.

Viasz az arcra? Az egyik legveszélyesebb TikTok-kihívás.

TikTok-videók terjednek egy életveszélyes trendről: a felmelegített viaszt az alanyok teljes arcára kenik, gyakran az orrnyílásokba és a fülek közelébe is kerül belőle.

A megszilárdult viaszt egyben húzzák le, ami elképesztő trauma lehet a bőrnek.

Bőrgyógyászok kikeltek magukból, a módszer ugyanis irritációt, fertőzést, sőt a légutak elzáródását is okozhatja.

Viaszból jósolni is szoktak, noha az sokkal biztonságosabb, mint a TikTokon látható eljárás, ahol tisztán látszik, ahogy a meleg viasz az alanyok teljes arcára kerül, szájuk környékére és nyakukra kenik, sőt az orrba és a fülbe is bejut belőle.

Amikor a viasz megszilárdul, egyben húzzák le a magukat hozzáértőnek hazudó kozmetikusok, borbélyok vagy Tiktokerek, és meg is mutatják a kamerának a kihúzott szőrszálakat a megszilárdult anyagban.

Az alábbi videóban épp egy „viaszba borított” férfi orrából húzzák ki a vattapálcikákat, miközben szempilláját és szemöldökét csupán papírcsík védi.

A beauty hack „feltalálója” Renaz Ismael azt állítja, hogy az arcviaszolás a Közel-Keleten gyakori eljárás, de szerinte ő az első a világon, aki a teljes arcra kiterjedő változatot alkalmazza. Úgy véli, a kezelés nem káros a bőrre, sőt, puhábbá válik és a pihéket is eltávolítja az arcról. A szakértőknek merőben más erről a véleményük.

A Brit Bőrgyógyászati Szövetség (British Association of Dermatologists) hangsúlyozta, hogy nem hogy nem ajánlott

az orr vagy a fül belsejét viasszal bevonni és gyantázni, hanem egyenesen tilos, ugyanis fennáll a fulladás veszélye.

„Felelőtlenség a teljes arcot, beleértve az orrnyílásokat is viasszal bevonni. Az arcon megszilárdult viasz megkeményedhet a légutakban, és előfordul, hogy kizárólag műtéttel távolítható el. A meleg viaszozás és a gyantázás traumatikus a bőr számára, különösen az olyan érzékeny területeken, mint a szem környéke, ahol kötőhárya-gyulladás és irritáció alakulhat ki, sőt, apró pattanások vagy gennyel telt dudorok is megjelenhetnek az arcon. Észszerű lenne végre legalább figyelmeztetéseket elhelyezni az ilyen közösségi médiatartalmaknál, vagy teljesen eltávolíttatni őket a platformokról" – nyilatkozta magából kikelve Dr. Anjali Mahto a Fox News egyik viaszolással kapcsolatos cikkére reagálva.