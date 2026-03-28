Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 28., szombat Gedeon, Johanna

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
fulladásveszély

Életveszélyes Tiktok-kihívás terjed: viaszba mártott fejek a képernyőn

Viasz az arcon, akár fulladást is okozhat a TikTok-kihívás.
123RF -
fulladásveszély Tiktok trendek viasz
Jónás Ágnes
2026.03.28.
A látványos szépségtrend egyre nagyobb népszerűségre tett szert a TikTokon. A videókon jól látszik, amint emberek arcán meleg viasz landol, és bár a tartalmak milliós nézettséget hoznak, szakértők szerint ez a Tiktok-kihívás kifejezetten fájdalmas és akár életveszélyes is lehet.

Lassan 5 éve terjednek azok a videók a TikTokon, amelyeken magukat hozzáértőknek nevező emberek mások teljes arcát meleg viasszal fedik be bőrszépítő kezelés gyanánt. A bőrgyógyászoknál betelt a pohár és figyelmeztetéseket adtak ki a viasz arcon való alkamazásának magas kockázatairól és a Tiktok-kihívás veszélyeiről.

Az egyik legveszélyesebb TikTok-kihívás.
Viasz az arcra? Az egyik legveszélyesebb TikTok-kihívás.
Forrás: 123RF

Életveszélyes TikTok-kihívás: viasz a teljes arcon

  • TikTok-videók terjednek egy életveszélyes trendről: a felmelegített viaszt az alanyok teljes arcára kenik, gyakran az orrnyílásokba és a fülek közelébe is kerül belőle.
  • A megszilárdult viaszt egyben húzzák le, ami elképesztő trauma lehet a bőrnek.
  • Bőrgyógyászok kikeltek magukból, a módszer ugyanis irritációt, fertőzést, sőt a légutak elzáródását is okozhatja.

Viaszból jósolni is szoktak, noha az sokkal biztonságosabb, mint a TikTokon látható eljárás, ahol tisztán látszik, ahogy a meleg viasz az alanyok teljes arcára kerül, szájuk környékére és nyakukra kenik, sőt az orrba és a fülbe is bejut belőle. 

Amikor a viasz megszilárdul, egyben húzzák le a magukat hozzáértőnek hazudó kozmetikusok, borbélyok vagy Tiktokerek, és meg is mutatják a kamerának a kihúzott szőrszálakat a megszilárdult anyagban. 

 Az alábbi videóban épp egy „viaszba borított” férfi orrából húzzák ki a vattapálcikákat, miközben szempilláját és szemöldökét csupán papírcsík védi. 

A beauty hack „feltalálója” Renaz Ismael azt állítja, hogy az arcviaszolás a Közel-Keleten gyakori eljárás, de szerinte ő az első a világon, aki a teljes arcra kiterjedő változatot alkalmazza. Úgy véli, a kezelés nem káros a bőrre, sőt, puhábbá válik és a pihéket is eltávolítja az arcról. A szakértőknek merőben más erről a véleményük. 

A Brit Bőrgyógyászati Szövetség (British Association of Dermatologists) hangsúlyozta, hogy nem hogy nem ajánlott 

az orr vagy a fül belsejét viasszal bevonni és gyantázni, hanem egyenesen tilos, ugyanis fennáll a fulladás veszélye. 

Felelőtlenség a teljes arcot, beleértve az orrnyílásokat is viasszal bevonni. Az arcon megszilárdult viasz megkeményedhet a légutakban, és előfordul, hogy kizárólag műtéttel távolítható el. A meleg viaszozás és a gyantázás traumatikus a bőr számára, különösen az olyan érzékeny területeken, mint a szem környéke, ahol kötőhárya-gyulladás és irritáció alakulhat ki, sőt, apró pattanások vagy gennyel telt dudorok is megjelenhetnek az arcon. Észszerű lenne végre legalább figyelmeztetéseket elhelyezni az ilyen közösségi médiatartalmaknál, vagy teljesen eltávolíttatni őket a platformokról" – nyilatkozta magából kikelve Dr. Anjali Mahto a Fox News egyik viaszolással kapcsolatos cikkére reagálva.

Még több megdöbbentő cikk itt:

Döbbenet! Kylie Jennernek van egy harmadik mellbimbója a térdén

Szemöcs, dudor, vagy anyajegy?

Új, őrülten fiatalító trend hódít a TikTokon: itt a banánhéj-botox

A TikTokon újabb szépségápolási trend hódít, ám ezúttal nem a legdrágább kozmetikai termékeket népszerűsítik. A banánhéj-botox vajon tényleg megállítja a ráncok kialakulását és hosszú távú használata fiatal bőrt eredményez?

Arcrekonstrukcióra volt szüksége annak a nőnek, akinek egy fertőzés elkezdte megenni az arcát

A világon egyre több embert érint az a súlyos fertőzés, ami egy amerikai nő arcának majdnem a felét teljesen elpusztította egy autóbaleset után.

 


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu