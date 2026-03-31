Milyen a pötyögési stílusod és mit mond el ez rólad? Ebből a tesztből kiderül!

Dr. Makai Gábor szerint az, ahogyan szöveges üzenetben kommunikálsz, meghatározza az első benyomást rólad. Ez különösen a randiappokon fontos, hiszen már jóval azelőtt képesek vagyunk alakítani a rólunk kialakuló képet, hogy a másik emberrel személyesen találkoznánk. Olyan apró szokások, mint például a válaszadás gyorsasága vagy a beszélgetés befejezésének módja, befolyásolja, milyen kapcsolatokat teremtünk. Derítsd ki, milyen személyiség vagy az üzenetküldési stílusod alapján!

Ha élvezetes az üzenetküldési stílusod, nagyobb eséllyel kerül sor az első randira.

Miről árulkodik a üzenetküldési stílusod? Válaszidő: a gyorsaság magabiztosságot vagy épp kétségbeesést sugallhat.

Flörtfaktor: a humor és a játékosság az egyetlen út a sikeres randihoz.

Búcsúzási technika: nem mindegy, hogy stílusosan távozol vagy egyszerűen felszívódsz.

Emoji-használat: az érzelmi intelligenciád digitális lábnyoma a hangulatjelekben rejlik.

Konfliktuskezelés: az, ahogy a feszült helyzeteket kezeled online, megmutatja a valódi jellemed.

Amióta feltalálták a randiappokat, az első benyomás rendszerint szövegesen történik. Na de vajon mit mond el rólunk a leendő randipartnerünknek az, hogy miként kommunikálunk az üzenetetekben? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint nem mindegy, milyen első benyomást keltünk.

Kíváncsi vagy, mit árul el rólad az üzentküldési stílusod? Töltsd ki az alábbi kvízt az eredményekért!

Vajon profi, laza, esetleg ghostingra hajlamos vagy? Derítsd ki!

1. Milyen gyorsan válaszolsz az üzenetekre?

A, Néhány percen belül.

B, Néhány órán belül.

C, Alkalmanként.

2. Hogyan reagálsz a flörtölős üzenetekre?

A, Humorosan és játékosan.

B, Szünetet tartok, és átgondolom a helyzetet, mielőtt válaszolnék.

C, Várok vele… Aztán vagy elfelejtek válaszolni, vagy szándékosan ghostingolom.

3. Hogyan zársz általában egy beszélgetést?

A, Humorral vagy valahogy emlékezetessé próbálom tenni a búcsút.

B, Udvariasan és a helyzethez illően.

C, Hirtelen és figyelmeztetés nélkül.

4. Mi a véleményed az emojik használatáról?

A, Az emojik tökéletes kifejezési eszközök az érzelmi állapotok megmutatására.