Milyen a pötyögési stílusod és mit mond el ez rólad? Ebből a tesztből kiderül!

Dr. Makai Gábor szerint az, ahogyan szöveges üzenetben kommunikálsz, meghatározza az első benyomást rólad. Ez különösen a randiappokon fontos, hiszen már jóval azelőtt képesek vagyunk alakítani a rólunk kialakuló képet, hogy a másik emberrel személyesen találkoznánk. Olyan apró szokások, mint például a válaszadás gyorsasága vagy a beszélgetés befejezésének módja, befolyásolja, milyen kapcsolatokat teremtünk. Derítsd ki, milyen személyiség vagy az üzenetküldési stílusod alapján!
Miről árulkodik a üzenetküldési stílusod?
- Válaszidő: a gyorsaság magabiztosságot vagy épp kétségbeesést sugallhat.
- Flörtfaktor: a humor és a játékosság az egyetlen út a sikeres randihoz.
- Búcsúzási technika: nem mindegy, hogy stílusosan távozol vagy egyszerűen felszívódsz.
- Emoji-használat: az érzelmi intelligenciád digitális lábnyoma a hangulatjelekben rejlik.
- Konfliktuskezelés: az, ahogy a feszült helyzeteket kezeled online, megmutatja a valódi jellemed.
Amióta feltalálták a randiappokat, az első benyomás rendszerint szövegesen történik. Na de vajon mit mond el rólunk a leendő randipartnerünknek az, hogy miként kommunikálunk az üzenetetekben? Dr. Makai Gábor klinikai szakpszichológus szerint nem mindegy, milyen első benyomást keltünk.
Kíváncsi vagy, mit árul el rólad az üzentküldési stílusod? Töltsd ki az alábbi kvízt az eredményekért!
Vajon profi, laza, esetleg ghostingra hajlamos vagy? Derítsd ki!
1. Milyen gyorsan válaszolsz az üzenetekre?
A, Néhány percen belül.
B, Néhány órán belül.
C, Alkalmanként.
2. Hogyan reagálsz a flörtölős üzenetekre?
A, Humorosan és játékosan.
B, Szünetet tartok, és átgondolom a helyzetet, mielőtt válaszolnék.
C, Várok vele… Aztán vagy elfelejtek válaszolni, vagy szándékosan ghostingolom.
3. Hogyan zársz általában egy beszélgetést?
A, Humorral vagy valahogy emlékezetessé próbálom tenni a búcsút.
B, Udvariasan és a helyzethez illően.
C, Hirtelen és figyelmeztetés nélkül.
4. Mi a véleményed az emojik használatáról?
A, Az emojik tökéletes kifejezési eszközök az érzelmi állapotok megmutatására.
B, A hangulattól függően, alkalmankénti használatuk nagyszerű kiegészítést jelenthet.
C, Vagy túl sokat használsz, vagy egyet sem.
5. Mit teszel, ha nem érzed jól magad beszélgetés közben?
A, Udvariasan témát váltasz, vagy befejezed a beszélgetést.
B, Folytatod a beszélgetést.
C, Eltűnsz.
Eredmények
Itt az ideje megszámolnod hány A, B és C betűd van! Ezután nézd meg az eredményt!
Ha többnyire A-val válaszoltál:
Profi pötyögő vagy, aki képes a legmerészebb helyzetekből is kivágni magát a billentyűzet segítségével. Világosan meg tudod fogalmazni a szándékaidat, és nem hagysz senkit kétségek között őrlődni a vonal túlsó végén.
Dr Makai szerint ez az ember előbb fog eljutni a tényleges találkozóig, hiszen azon dolgozik, hogy minél több információt szerezzen meg arról, akivel szeretne találkozni.
Ha többnyire B-vel válaszoltál:
Laza beszélgetőpartner vagy, aki következetes, őszinte és nem akarja az életét a kijelző előtt tölteni. Szereted a laza beszélgetéseket, de nem akarsz valakinek a levelezőtársa lenni.
A szakértő szerint, ha a másik ember ezt nem veszi sértésnek, akkor lehet több idő kell, hogy eljussatok a találkozóig. Érdemes előre tisztázni, hogy milyen akadályozó tényezők vannak.
Ha többnyire C-vel válaszoltál: notórius ghostingoló vagy
Érdemes megfontolnod a kommunikációd fejlesztését, hogy ne szabotáld a kapcsolatok kialakulását.
A pszichológus azt mondja, hogy az az ember, aki gyakran ghostingol, retteg az elköteleződéstől. Magasak az elvárásai és hajlamos ignorálni a másikat. Ghosting esetén általában arról van szó, hogy nem tudják, mit mondjanak, vagy kissé túlterheltek. Ez a legkárosabb, mert rengeteg lelki sebet okoz a másikban. Ha ez rád is jellemző, keress módokat arra, hogy együttműködj a partnereddel, és más területeken is javíts a kommunikációtokon.
