Vissza a közös térbe! 5 dolog, amiért van okod imádni irodai munkavégzést

Az elmúlt években alapjaiban változott meg a munkavégzésről alkotott képünk. A nappaliból dolgozni kényelmes, rugalmas és időtakarékos. Ugyanakkor ahogy telik az idő, egyre többen tapasztalják meg, hogy az irodai közegnek is megvannak a maga nehezen pótolható előnyei. Nem véletlen, hogy sokan, még ha csak részben is, de visszavágynak a közös térbe.

Az irodai munka nem annyira ördögtől való, mint azt mostanában gondoljuk. Számos előnye van.

Az irodai munkavégzés öt legmarkánsabb előnye

Az otthoni munkakörnyezet kreatív kialakítása mellett, a home office-nak más előnye is van: elég csupán munkakezdés előtt fél órával felkelnünk, nem fognak felhúzni a tömegközlekedésen, nem kell tartani a dugóktól, tökéletesen elegendő a kedvenc melegítőnk, és még a frizurával, sminkkel sem kell bajlódnunk. Ám ugyanennyi hátránya is ismert. Nem állítjuk, hogy az otthoni munkavégzésnek ne lenne relevanciája az olyan munkakörökben, amelyeket helyszíntől függetlenül egy laptopról is el lehet végezni. Az olyan tényeket azonban nem szabad lesöpörni az asztalról, amelyek az irodai jelenlét mellett szólnak.

1. Valódi emberi kapcsolatok

Hiába az egyedi avatar, se a Teams-hívások, se a csoportos chatek nem tudják teljesen kiváltani a személyes jelenlétet. Egy spontán beszélgetés a kávégépnél, egy közös nevetés vagy egy gyors ötletelés egészen más minőséget ad a munkatársi kapcsolatoknak. Az irodában könnyebben alakul ki összetartás és bizalom, ami nemcsak a hangulatot, de a munka minőségét és lendületét is javítja. Nem beszélve a munkahelyi feleségekről, akikre mindenkinek szüksége lenne.

2. Hatékonyabb együttműködés

Legyünk őszinték, bizonyos feladatok egyszerűen gyorsabban mennek élőben. Egy-egy félreértést percek alatt lehet tisztázni, és a közös gondolkodás is gördülékenyebb. Sokszor egy rövid, személyes egyeztetés többet ér, mint egy hosszú e-mail-lánc.

A home office csoportos beszélgetései helyett sokkal gyorsabb és hatékonyabb a személyes meeting. Még egy ok a tényleges irodai munka mellett.

3. Strukturáltabb napok

A home office-nál könnyen összemosódik a munka és a magánélet, ami gyakran a pihenés kárára megy. Ezzel szemben az iroda keretet ad. Van eleje és vége a munkanapnak, ami segít mentálisan is lezárni a feladatokat. Bár furán hangzik, de mégis ez az, ami hosszú távon csökkentheti a kiégés esélyét.