Vissza a közös térbe! 5 dolog, amiért van okod imádni irodai munkavégzést

A home office sokak számára egyet jelent a szabadsággal és nyugalommal. Miért lehet akkor mégis az, hogy egyre többen szeretnének visszatérni az irodai munka világába? Ha azt hiszed, hogy mindenki megőrült, várj, míg megtudod az okokat.

Az elmúlt években alapjaiban változott meg a munkavégzésről alkotott képünk. A nappaliból dolgozni kényelmes, rugalmas és időtakarékos. Ugyanakkor ahogy telik az idő, egyre többen tapasztalják meg, hogy az irodai közegnek is megvannak a maga nehezen pótolható előnyei. Nem véletlen, hogy sokan, még ha csak részben is, de visszavágynak a közös térbe.

Az irodai munka nem annyira ördögtől való, mint azt mostanában gondoljuk. Számos előnye van.
Az irodai munkavégzés öt legmarkánsabb előnye

Az otthoni munkakörnyezet kreatív kialakítása mellett, a home office-nak más előnye is van: elég csupán munkakezdés előtt fél órával felkelnünk, nem fognak felhúzni a tömegközlekedésen, nem kell tartani a dugóktól, tökéletesen elegendő a kedvenc melegítőnk, és még a frizurával, sminkkel sem kell bajlódnunk. Ám ugyanennyi hátránya is ismert. Nem állítjuk, hogy az otthoni munkavégzésnek ne lenne relevanciája az olyan munkakörökben, amelyeket helyszíntől függetlenül egy laptopról is el lehet végezni. Az olyan tényeket azonban nem szabad lesöpörni az asztalról, amelyek az irodai jelenlét mellett szólnak.

1. Valódi emberi kapcsolatok

Hiába az egyedi avatar, se a Teams-hívások, se a csoportos chatek nem tudják teljesen kiváltani a személyes jelenlétet. Egy spontán beszélgetés a kávégépnél, egy közös nevetés vagy egy gyors ötletelés egészen más minőséget ad a munkatársi kapcsolatoknak. Az irodában könnyebben alakul ki összetartás és bizalom, ami nemcsak a hangulatot, de a munka minőségét és lendületét is javítja. Nem beszélve a munkahelyi feleségekről, akikre mindenkinek szüksége lenne.

2. Hatékonyabb együttműködés

Legyünk őszinték, bizonyos feladatok egyszerűen gyorsabban mennek élőben. Egy-egy félreértést percek alatt lehet tisztázni, és a közös gondolkodás is gördülékenyebb. Sokszor egy rövid, személyes egyeztetés többet ér, mint egy hosszú e-mail-lánc.

A home office csoportos beszélgetései helyett sokkal gyorsabb és hatékonyabb a személyes meeting. Még egy ok a tényleges irodai munka mellett.
3. Strukturáltabb napok

A home office-nál könnyen összemosódik a munka és a magánélet, ami gyakran a pihenés kárára megy. Ezzel szemben az iroda keretet ad. Van eleje és vége a munkanapnak, ami segít mentálisan is lezárni a feladatokat. Bár furán hangzik, de mégis ez az, ami hosszú távon csökkentheti a kiégés esélyét.

4. Motiváló környezet

A megfelelő munkahelyi körülmények, mint a jól kialakított irodai tér és a pozitív hangulat, rendkívül  inspiráló tud lenni. A közös célok, a pörgés, a kollégák jelenléte mind hozzájárulnak ahhoz, hogy lendületben maradj. Sokaknak már az is motiváló, hogy benne vannak a flow-ban másokkal együtt. Ráadásul az ismerkedésben is nagy segítségre lehet az iroda, hiszen a munkahelyi szerelmek jól is elsülhetnek.

5. Több lehetőség a fejlődésre

Az irodában könnyebb tanulni egymástól. Egy gyors kérdés, egy ellesett munkafolyamat vagy egy váratlan beszélgetés rengeteget adhat szakmailag. Ezek az apró impulzusok otthon sokkal ritkábban érnek el.

Ha munka, akkor iroda

Az irodai munkavégzés tehát korántsem csak a régi beidegződések miatt létezik még. Bár a home office kényelme vitathatatlan, a személyes jelenlét olyan pluszt ad, amit nehéz digitálisan pótolni. A kapcsolatok, a hatékonyság és a fejlődési lehetőségek mind azt mutatják, hogy érdemes megtalálni az egyensúlyt az otthoni és az irodai munkavégzés között. Nem feltétlenül kell tehát teljesen visszatérni a régi rendszerhez, de lehet, hogy a pozitív munkahelyi körülmények mégis többet adnak, mint elsőre gondolnánk.

Ezek is érdekelhetnek:

Mindenkinek kell egy munkahelyi feleség — Eláruljuk, hogy miért

Megint egy húzós nap? Felidegesített valamelyik munkatársad? Csak tölts el tíz percet a munkahelyi feleségeddel, és megérted, miért is annyira fontos az irodai barátság.

Így őrizd meg a munka és magánélet egyensúlyát home office-ban - Mert a keretek kellenek otthon is

Ha otthonról dolgozol, valószínűleg ismerős az érzés, amikor összefolynak a napjaid, és már nehéz megmondani, mikor kezdődik a munkaidő és mikor van vége. Reggel még pizsamában válaszolsz e-mailekre, délután közben elindítasz egy mosást, este pedig azon kapod magad, hogy még mindig a laptopod fölé görnyedsz. A home office kétségtelenül sok szabadságot ad, de éppen ez a rugalmasság az, ami miatt pár hét alatt is romba dőlhet a munka és magánélet egyensúlya.

Íratlan irodai etikett, avagy így kerüld el, hogy nálatok forgassák az Összeomlás remake-jét

Ezekkel a szokásokkal mérgezik az idegesítő munkatársak a munkahelyi légkört.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu