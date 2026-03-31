Tudod, mekkora az optimális cipősarok-magasság? – A spanyol divatdiktátor elárulja

Hiába gyönyörű egy cipő, ha nem tudsz benne járni. A cipősarok magassága éppen ezért kulcskérdés, vagyis, ha valahol, akkor itt valóban a méret a lényeg. Egy túl alacsony sarok nem adja meg azt a tartást, amit vársz tőle, egy túl magas viszont könnyen kényelmetlenné és balesetveszélyessé válhat. A testtartást romboló hatásáról nem is beszélve. A lábfejre nehezedő nyomás ilyenkor ugyanis megnő, a testsúly előre esik, a talppárna megfájdulhat, ami aztán egyenes út a derékfájdalomhoz. Gyere és tudd meg, milyen az optimális cipősarok-magasság!

A nők a mennyországot valahogy így képzelik el: szép cipők, elegáns kiegészítők és shopping táskák. Persze nem mindegy, mekkora azoknak a topánoknak a cipősarok-magassága.

A tökéletes cipősarok-magasság Egy elegáns női cipőnek nem csak esztétikusnak kell lennie, hanem komfortosnak is. Éppen ezért rengeteg múlik a megfelelő cipősarok-magasságon.

Mekkora az optimális sarokmagasság a divatdiktátor szerint?

A kényelmes cipők igazi titka

Az esztétika egy dolog, az igazi titok azonban az, hogy a valóban jó cipők komfortot is biztosítanak viselőjüknek. Egy szandál vagy egy tűsarkú esetében ez kifejezetten ritka, de azért ne csüggedj, mert egyáltalán nem lehetetlen megtalálni a személyiségedhez passzoló, kényelmes és elegáns cipellőt. Ha a világhírű spanyol divatdiktátor Manolo Blahnik tanácsát megfogadod, akkor pláne.

A cipőtervezők minden szezonban mutatnak valami újat – más a szín, az árnyalat, a fazon, a díszítés, egy dolog azonban fontos, hogy állandó legyen: a sarok mérete. Manolo Blahnik szerint a tökéletes tűsarkú magassága pontosan 5 centiméter.

Miért éppen ennyi a tökéletes cipősarok-magassága?

„Ebben könnyű járni, és az egész test még természetesen tud mozogni. Minden más csak kirakatcipő. Szépek, jól mutatnak a lábon, de képtelenség bennük megmozdulni, vagy hosszú ideig sérülés nélkül tipegni” – nyilatkozta a tervező.

Ha mégis a platformos vagy az extramagas lábbelik mellett tesszük le a voksunkat, Manolo szerint csak egy dolog segíthet rajtunk: ha megkapaszkodunk a párunkban.

Talpbotox-szal már minden magassarkú kényelmes?

Amikor a spanyol divatdiktátor az optimális sarokmagasságról nyilatkozott, még nem tudhatta, hogy eljön az idő, amikor a hölgyek szinte mindent, még az injekciót is vállalják azért, hogy akár 8 órán át képesek legyenek körömcipőben tipegni.

A talpbotox, azaz a high heel botox egy ilyen módszer, ami manapság már nem csak izzadás megszüntetésére és ránctalanításra, hanem a magassarkú cipő viseléséből eredő fájdalmak enyhítésére is szolgál.

Az új őrület a TikTokon terjedt el, az orvosi esztétikával foglalkozó szakembereknek pedig szinte tele a naptárjuk. A kezelés során a botulinum toxint fecskendeznek a talp párnás részébe, majd hialuronsavas injekció (stiletto lifting) következik, ami extra párnázást biztosít a talpnak. Olyan ez, mint egy jó cipőbetét, csak sokkal drágább.