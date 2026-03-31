Titkolták a diagnózist – Súlyos, műthetetlen daganattal élt közel egy évtizedig halála előtt Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg

Egy új könyv szerint kész csoda, hogy az edinburgh-i herceg csaknem száz évig élt. A halála hivatalos oka, az idős életkora volt, de most egy történész arról írt, hogy Fülöp hercegnek hasnyálmirigyrákja volt.

Hugo Vickers történész a Queen Elizabeth II: A Personal History című új könyvében azt állítja, hogy Fülöp herceg hosszú éveken át hasnyálmirigyrákkal élt, miközben a külvilág szinte semmi nem látott rajta. A kötetben eddig nem ismert részletek olvashatók utolsó éveiről és halálának körülményeiről.

Fülöp hercegnél 2013-ban diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot, 2021. április 9-én hunyt el.
Fülöp herceg nem vonult vissza

Hugo Vickers, aki szoros kapcsolatban áll a királyi családdal, könyvében arról is ír, hogy Fülöp hercegnél 2013-ban mutatták ki a hasnyálmirigyrákot, ami műthetetlennek bizonyult. „Az orvosok egy beszűrődést vettek észre a hasnyálmirigyén, meg akarták műteni, de amikor felnyitották, nem vették ki a daganatot. Az ítélet operálhatatlan hasnyálmirigyrák volt” – írja Vickers. Akik tudtak a betegségéről, úgy vélték, visszavonul a nyilvánosságtól, végül nem így történt. „Azt gondolták, hogy talán többé nem jelenik meg a nyilvánosság előtt. De a herceg, mint mindig, túljárt a pesszimisták eszén”  –  idézi a történészt a People.  Fülöp a kórházi kezelés után rövid időt töltött a sandringhami birtokon található Wood Farmon, ahol jelenleg a kegyvesztett András él, majd 2013 augusztusában ismét megjelent a nyilvánosság előtt. 2017-ben hivatalosan visszavonult királyi feladataitól, ezt követően idejének nagy részét ugyanezen a birtokon töltötte.

Az utolsó órák részleteiről is ír Vickers

Az edinburgh-i herceg 2021. április 9-én hunyt el a windsori kastélyban. Halálának hivatalos okaként akkor az idős kort jelölték meg. A könyv azonban részletesebb képet fest az utolsó időszakról. Vickers szerint Fülöp nem vágyott arra, hogy megérje a 100. születésnapját, mivel nem szerette a felhajtást. „Élete utolsó éjszakáján elküldte az ápolónőit, végigcsoszogott a folyosón, töltött magának egy sört és megitta a Tölgyfa szobában”  – írja a történész. „Másnap reggel felkelt, megfürdött, azt mondta, hogy rosszul érzi magát, és meghalt. Ekkor már közel nyolc éve élt hasnyálmirigyrákkal – jóval hosszabb ideig, mint a diagnózis felállításától számított szokásos túlélési idő” –  idézi a szerzőt a People

Erzsébet nem volt ott, amikor Fülöp meghalt

Erzsébet királynő nem volt férje mellett a halál pillanatában. A történész beszámolója szerint ez mélyen érintette az uralkodót: „kiborult, hogy Fülöp – mint oly sokszor az életben – búcsú nélkül távozott.” 

Erzsébet királynő nem sokkal élte túl férjét, Fülöp herceget.
A herceg halála után Erzsébetnél is rákot diagnosztizáltak

A brit uralkodó nem sokkal élte túl a férjét, II. Erzsébet királynő 2021 decemberében rögzítette utolsó karácsonyi beszédét, ez volt az első karácsony Fülöp herceg halála után, és egyben az utolsó alkalom, hogy ő szólt a nemzethez az ünnepen. A beszéd tartalma, hangvétele és vizuális részletei egyaránt arról árulkodtak, hogy a királynő tudatosan a személyes gyászra helyezte a hangsúlyt. Kilenc hónap múlva Erzsébet királynő meghalt. Az uralkodónál néhány héttel Fülöp herceg halála után diagnosztizáltak myeloma multiplexet, azaz csontvelőrákot. A 96 éves Erzsébet a betegség és a gyász ellenére mindent megtett, hogy megérje platinajubileumát, ezt követően egyre több időt töltött Balmoralban, ott is halt meg.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
