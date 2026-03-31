Titkolták a diagnózist – Súlyos, műthetetlen daganattal élt közel egy évtizedig halála előtt Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg

Hugo Vickers történész a Queen Elizabeth II: A Personal History című új könyvében azt állítja, hogy Fülöp herceg hosszú éveken át hasnyálmirigyrákkal élt, miközben a külvilág szinte semmi nem látott rajta. A kötetben eddig nem ismert részletek olvashatók utolsó éveiről és halálának körülményeiről.

Fülöp hercegnél 2013-ban diagnosztizáltak hasnyálmirigyrákot, 2021. április 9-én hunyt el.

Fülöp herceg nem vonult vissza

Hugo Vickers, aki szoros kapcsolatban áll a királyi családdal, könyvében arról is ír, hogy Fülöp hercegnél 2013-ban mutatták ki a hasnyálmirigyrákot, ami műthetetlennek bizonyult. „Az orvosok egy beszűrődést vettek észre a hasnyálmirigyén, meg akarták műteni, de amikor felnyitották, nem vették ki a daganatot. Az ítélet operálhatatlan hasnyálmirigyrák volt” – írja Vickers. Akik tudtak a betegségéről, úgy vélték, visszavonul a nyilvánosságtól, végül nem így történt. „Azt gondolták, hogy talán többé nem jelenik meg a nyilvánosság előtt. De a herceg, mint mindig, túljárt a pesszimisták eszén” – idézi a történészt a People. Fülöp a kórházi kezelés után rövid időt töltött a sandringhami birtokon található Wood Farmon, ahol jelenleg a kegyvesztett András él, majd 2013 augusztusában ismét megjelent a nyilvánosság előtt. 2017-ben hivatalosan visszavonult királyi feladataitól, ezt követően idejének nagy részét ugyanezen a birtokon töltötte.

Az utolsó órák részleteiről is ír Vickers

Az edinburgh-i herceg 2021. április 9-én hunyt el a windsori kastélyban. Halálának hivatalos okaként akkor az idős kort jelölték meg. A könyv azonban részletesebb képet fest az utolsó időszakról. Vickers szerint Fülöp nem vágyott arra, hogy megérje a 100. születésnapját, mivel nem szerette a felhajtást. „Élete utolsó éjszakáján elküldte az ápolónőit, végigcsoszogott a folyosón, töltött magának egy sört és megitta a Tölgyfa szobában” – írja a történész. „Másnap reggel felkelt, megfürdött, azt mondta, hogy rosszul érzi magát, és meghalt. Ekkor már közel nyolc éve élt hasnyálmirigyrákkal – jóval hosszabb ideig, mint a diagnózis felállításától számított szokásos túlélési idő” – idézi a szerzőt a People.