Bocsi, Oroszlánok! Ez a brit királyi családtag lennél csillagjegyed alapján

Ki ne álmodozott volna arról, hogy bekerüljön a brit királyi családba. Noha erre földi halandónak csekély az esélye, az megnézhetjük, kire hasonlít közülük a legjobban a személyiségünk. Lássuk, ki lenne a te kozmikus királyi ikertesód!

Csillagjegyed megmutatja, kire hasonlítasz a brit királyi családban.

Csillagjegyed megmutatja, kire hasonlítasz a brit királyi család tagjai közül

Fontos leszögezni, hogy nem feltétlenül a királyi családtag tényleges csillagjegye adja a hasonlóságot, hanem a legmeghatározóbb jellemvonásaik.

Kos – György herceg

A Kos energiája határozottságot és életerőt sugároz, ami György herceget jellemzi. A brit trón várományosa jóformán pelenkás korától irányítja környezetét, magabiztosan mozog a kamera előtt, amivel mindenkit levesz a lábáról. Merészsége pedig nem ismer határokat.

Bika – Erzsébet királynő

Melyik másik csillagjegy passzolna jobban a stabilitást és kiszámíthatóságot kereső Bikákkal, mint a 71 évig regnáló II. Erzsébet brit királynő? A legendás uralkodónő képes volt állandóságot teremteni egy olyan világban, ami folyamatosan változott. Emlékeztette népét a hagyományos értékek tiszteletben tartására.

Ikrek – Vilmos herceg

A kíváncsi, jól kommunikáló, sokoldalú Ikrekkel Vilmos herceg mutat rokonságot, aki maga is több területen kipróbálta magát. Mindig eléri, hogy megkedveljék az emberek, mivel alkalmazkodóképes, viselkedése, beszéde kifogástalan. Az Egyesült Királyság jövőbeli királyától mondjuk el is várhatók ezek a tulajdonságok.

Rák– Diana hercegné

A gondoskodó, családközpontú jegy energiáját sugározta Diana hercegné, aki nem véletlenül hívtak a szívek hercegnőjének. Nem csak fiait nevelte szeretettel, de jótékonykodása, filantróp tevékenysége révén másoknak is példát mutatott empátiából. Ugyanakkor a Rákok bosszúállása és érzelgőssége is jellemző volt a néhai walesi hercegnére.

Oroszlán – Meghan Markle

Ne haragudjatok, Oroszlánok, de ez a labda túl magas volt. Az augusztus 4-én született Meghan Markle a csillagjegy jó és rossz tulajdonságait egyesíti: szereti a reflektorfényt, öntörvényű és mindig tesz a céljai eléréséért. Ugyanakkor képtelen alkalmazkodni, a sikert hajszolva pedig másokat is eltipor, ami nem tette népszerűvé a brit királyi családban.

Szűz – Fülöp herceg

Edinburgh hercegének megjegyzései olyan csípősre sikeredtek, hogy tiszteletbeli Szűzzé vált. Te is mindig kimondod a véleményed, semmilyen apró részlet nem kerüli el a figyelmed, de mindezt a jó érdekében teszed. Odaadó, megbízható személyiség vagy, szeretteid támasza – Pont úgy, ahogy Fülöp herceg támogatta II. Erzsébetet.

Mérleg – Katalin hercegné

A mindig bájos Katalin hercegné képes harmóniát teremteni és stabilitást árasztani a brit királyi családot övező botrányok idején, ám ezzel együtt jó partnere Vilmosnak a monarchia modernizálásában. A Mérleg jegyűek is ilyen páratlan módon teremtenek harmóniát maguk körül, így az ő kozmikus ikertestvérük a walesi hercegné.

Skorpió – III. Károly brit király

A szenvedélyes, titokzatos, rémisztő hangulatingadozásokat produkáló Víz jegy szülötte III. Károly. Maga is kedveli a művészi tevékenységeket, gyakran szélsőséges, szerelemben nem ismer kompromisszumokat, ugyanakkor visszahúzódó is. Kell ezt még tovább ragozni?

Nyilas – Harry herceg

Harry, úgy tűnik, nehezen leli helyét a világban, nem kedveli a kötöttségeket, ugyanakkor igen makacs, pont mint a Nyilasok. Ugyanakkor kíváncsisága révén megismeri a világ megannyi csodáját, állandóan keresi az igazságot, szerettei mellett pedig minden esetben kiáll.

Bak – Eduárd edinburgh-i herceg

Noha hátul van a trónöröklési sorrendben, III. Károly legfiatalabb testvére rendíthetetlenül szolgálja a koronát. Feleségével együtt rengeteg hivatalos szereplést vállalnak, megfontoltan, lassan halad előre. Kötelességtudata miatt pedig nem csak a brit királyi család, de a nép elismerését is sikerült kivívnia.

Vízöntő – Kamilla királyné

A brit király megosztó házastársáról sok mindent el lehet mondani, de azzal nem vádolható, hogy a könnyebbik végén fogja meg a dolgokat. Szerelme és céljai mellett a végsőkig kitartott, így végül elérte, amit akart. Sikerült a maga formabontó képére alakítania a királynéi szerepet.

Halak – Zsófia edinburgh-i hercegné

Eduárd herceg felesége sziporkázó, kreatív mély érzelmű. Empátiájával és kedvességével bárkihez könnyen kapcsolódik, a emberek szívesen töltenek időt a társaságában. Élete valóságos tündérmese, hisz polgári származású, mégis a királyi család megbecsült tagja lett – Mintha csak egy Halak álmodta volna.