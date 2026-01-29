Mi alapján dönt a pasi az első 10 percben? 5 meglepő, kevésbé ismert tény, ami keresztbe tehet az első benyomásnak

Mi az, ami igazán számít az első randin? A tökéletes szett? A kínos csendek hossza? A frissen mosott haj? Netán a parfüm vagy a szexi smink? Mint kiderült, egyik sem számít annyira az első benyomásnál, mint az alábbi tényezők! A megfejtés ritkán a külsődben, sokkal inkább a viselkedésedben keresendő, ugyanis nem csak ti teszteltek minket...
Az alábbiak vannak hatással az első benyomásra
- Az ex-akták
- A hercegnő-teszt
- Amit megeszel
- A hangszíned
- Az aktív hallgatás hiánya
Mi pasik sem vagyunk annyira felszínesek, mint a nők általában hiszik. Pontosan tudjuk, hogy a tortában a csillogó cukormáz alatt azért lehet penészes a krém.
1. Az ex-akták
Alig ültetek le, de te máris arról áradozol, hogy, mekkora nárcisztikus barom volt az előző párod? Hát akkor kész, ennyi volt. Az igazság odaát van – mármint az ajtón túl, amerre a srác éppen menekülni készül. Egy randin a könnyedséget és a pozitív energiát keressük, amit ezzel sikerült hazavágni. Senki sem akar Mulder ügynök lenni, aki a traumáid után nyomoz, és főleg nem akar terapeutát játszani az első randin.
2. A hercegnőteszt
Elvárod, hogy a pasi fizesse a számlát, miközben te hercegnőnek képzeled magad, akinek semmit sem kell tennie? Már elástad magad! Bár a férfiak többsége (kb. 76%) bűntudatot érezne, ha nem ő fizetne a randi végén, de azért titkon látni akarják a mozdulatot, ahogy a pénztárcád (vagy a telefonod) felé nyúlsz. Egy kutatás szerint a férfiak 44%-a soha többé nem randizna olyan nővel, akiről azt gondolja, hogy hajlamos lenne visszaélni a bizalmával.
3. Amennyit megeszel
Ha étterembe mentek, az a jó jel, ha a pasi úgy dönt, hogy nem fog finomkodni. Ez az egyértelmű vonzalom jele. A Cornell Egyetemen végzett kísérlet kimutatta, hogy a férfiak 93%-kal többet esznek, ha nővel randiznak, mint amikor férfiakkal vannak. Ez egy tudatalatti erődemonstráció, amivel az egészségüket és fittségüket fitogtatják. Viszont, ha te csak egy madársalátát rendelsz, azzal a gátlásosságodat hangsúlyozod. Ezzel szemben, ha megkóstoltatod vele az ételedet, az a bizalom egyik legerősebb jele, ami drasztikusan növeli a második randi esélyét.
4. A hangszíned
Nem csak az számít, mit mondasz, hanem az is, milyen frekvencián. A férfiak azért vonzódnak a magasabb hangokhoz, mert azt evolúciós okokból a termékenységgel és fiatalsággal társítják össze. De itt a csavar: a nők hajlamosak ösztönösen mélyíteni a hangjukat, ha dominánsnak vagy szexinek akarnak tűnni, miközben a férfi agya épp a csilingelőbb, energikusabb hangokra (főleg a saját neve hallatán) reagál pozitívan. Kutatások is bizonyítják, hogy a monoton beszéd vagy a túl mély hangszín tudat alatt az érdeklődés hiányát jelzi számukra.
5. Az aktív hallgatás hiánya
A férfiak is különbséget tudnak tenni kétféle csend között: amikor tényleg figyelsz rá és amikor csak levegőt veszel, hogy végre te beszélhess. Épp ezért tragédia, hogy sok nő (és férfi is) elköveti a hibát, hogy már a saját válaszát fogalmazza fejben, miközben a másik még végig sem mondta a mondatát. Az a rossz hírem van, hogy a testbeszéded mindent elárul. A férfiak észreveszik, ha a tekinteted, ha a válaszod csak lazán kapcsolódik a témájukhoz. Az interakció és az aktív hallgatás, vagyis a bólogatás, a visszakérdezés és a szemkontaktus hiánya azonnal megöli a kémiát, mert mi, férfiak – bármilyen meglepő – szintén arra vágyunk, hogy érdekesnek és szórakoztatónak tartsanak minket.
Szóval, ha legközelebb randizni mész, mert boldog párkapcsolatra vágysz, vidd magaddal ezeket a tanácsokat is.
