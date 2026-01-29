Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jan. 29., csütörtök

Mi alapján dönt a pasi az első 10 percben? 5 meglepő, kevésbé ismert tény, ami keresztbe tehet az első benyomásnak

Pópity Balázs
2026.01.29.
A sikerhez vezető út nem csak azon múlik, hogy mit teszel meg, hanem azon is, hogy mit nem. Egy randin egészen meglepő dolgokon is múlhat az első benyomás.

Mi az, ami igazán számít az első randin? A tökéletes szett? A kínos csendek hossza? A frissen mosott haj? Netán a parfüm vagy a szexi smink? Mint kiderült, egyik sem számít annyira az első benyomásnál, mint az alábbi tényezők! A megfejtés ritkán a külsődben, sokkal inkább a viselkedésedben keresendő, ugyanis nem csak ti teszteltek minket...

Ha az első benyomás makulátlan, abból lehet folytatás.
Valaki elfelejtett kaját rendelni. Pedig az első benyomás miatt fontos lett volna.
123rf.com

Az alábbiak vannak hatással az első benyomásra

  • Az ex-akták
  • A hercegnő-teszt
  • Amit megeszel
  • A hangszíned 
  • Az aktív hallgatás hiánya

Íme 5 meglepő, kevésbé ismert dolog, amin elbukhat az első benyomás

Mi pasik sem vagyunk annyira felszínesek, mint a nők általában hiszik. Pontosan tudjuk, hogy a tortában a csillogó cukormáz alatt azért lehet penészes a krém.

1. Az ex-akták

Alig ültetek le, de te máris arról áradozol, hogy, mekkora nárcisztikus barom volt az előző párod? Hát akkor kész, ennyi volt. Az igazság odaát van – mármint az ajtón túl, amerre a srác éppen menekülni készül. Egy randin a könnyedséget és a pozitív energiát keressük, amit ezzel sikerült hazavágni. Senki sem akar Mulder ügynök lenni, aki a traumáid után nyomoz, és főleg nem akar terapeutát játszani az első randin.

2. A hercegnőteszt

Elvárod, hogy a pasi fizesse a számlát, miközben te hercegnőnek képzeled magad, akinek semmit sem kell tennie? Már elástad magad! Bár a férfiak többsége (kb. 76%) bűntudatot érezne, ha nem ő fizetne a randi végén, de azért titkon látni akarják a mozdulatot, ahogy a pénztárcád (vagy a telefonod) felé nyúlsz. Egy kutatás szerint a férfiak 44%-a soha többé nem randizna olyan nővel, akiről azt gondolja, hogy hajlamos lenne visszaélni a bizalmával.

3. Amennyit megeszel

Ha étterembe mentek, az a jó jel, ha a pasi úgy dönt, hogy nem fog finomkodni. Ez az egyértelmű vonzalom jele. A Cornell Egyetemen végzett kísérlet kimutatta, hogy a férfiak 93%-kal többet esznek, ha nővel randiznak, mint amikor férfiakkal vannak. Ez egy tudatalatti erődemonstráció, amivel az egészségüket és fittségüket fitogtatják. Viszont, ha te csak egy madársalátát rendelsz, azzal a gátlásosságodat hangsúlyozod. Ezzel szemben, ha megkóstoltatod vele az ételedet, az a bizalom egyik legerősebb jele, ami drasztikusan növeli a második randi esélyét.

4. A hangszíned 

Nem csak az számít, mit mondasz, hanem az is, milyen frekvencián. A férfiak azért vonzódnak a magasabb hangokhoz, mert azt evolúciós okokból a termékenységgel és fiatalsággal társítják össze. De itt a csavar: a nők hajlamosak ösztönösen mélyíteni a hangjukat, ha dominánsnak vagy szexinek akarnak tűnni, miközben a férfi agya épp a csilingelőbb, energikusabb hangokra (főleg a saját neve hallatán) reagál pozitívan. Kutatások is bizonyítják, hogy a monoton beszéd vagy a túl mély hangszín tudat alatt az érdeklődés hiányát jelzi számukra.

5. Az aktív hallgatás hiánya

A férfiak is különbséget tudnak tenni kétféle csend között: amikor tényleg figyelsz rá és amikor csak levegőt veszel, hogy végre te beszélhess. Épp ezért tragédia, hogy sok nő (és férfi is) elköveti a hibát, hogy már a saját válaszát fogalmazza fejben, miközben a másik még végig sem mondta a mondatát. Az a rossz hírem van, hogy a testbeszéded mindent elárul. A férfiak észreveszik, ha a tekinteted, ha a válaszod csak lazán kapcsolódik a témájukhoz. Az interakció és az aktív hallgatás, vagyis a bólogatás, a visszakérdezés és a szemkontaktus hiánya azonnal megöli a kémiát, mert mi, férfiak – bármilyen meglepő – szintén arra vágyunk, hogy érdekesnek és szórakoztatónak tartsanak minket.

Szóval, ha legközelebb randizni mész, mert boldog párkapcsolatra vágysz, vidd magaddal ezeket a tanácsokat is.

