Mi alapján dönt a pasi az első 10 percben? 5 meglepő, kevésbé ismert tény, ami keresztbe tehet az első benyomásnak

Mi az, ami igazán számít az első randin? A tökéletes szett? A kínos csendek hossza? A frissen mosott haj? Netán a parfüm vagy a szexi smink? Mint kiderült, egyik sem számít annyira az első benyomásnál, mint az alábbi tényezők! A megfejtés ritkán a külsődben, sokkal inkább a viselkedésedben keresendő, ugyanis nem csak ti teszteltek minket...

Valaki elfelejtett kaját rendelni. Pedig az első benyomás miatt fontos lett volna.

Íme 5 meglepő, kevésbé ismert dolog, amin elbukhat az első benyomás

Mi pasik sem vagyunk annyira felszínesek, mint a nők általában hiszik. Pontosan tudjuk, hogy a tortában a csillogó cukormáz alatt azért lehet penészes a krém.

1. Az ex-akták

Alig ültetek le, de te máris arról áradozol, hogy, mekkora nárcisztikus barom volt az előző párod? Hát akkor kész, ennyi volt. Az igazság odaát van – mármint az ajtón túl, amerre a srác éppen menekülni készül. Egy randin a könnyedséget és a pozitív energiát keressük, amit ezzel sikerült hazavágni. Senki sem akar Mulder ügynök lenni, aki a traumáid után nyomoz, és főleg nem akar terapeutát játszani az első randin.

2. A hercegnőteszt

Elvárod, hogy a pasi fizesse a számlát, miközben te hercegnőnek képzeled magad, akinek semmit sem kell tennie? Már elástad magad! Bár a férfiak többsége (kb. 76%) bűntudatot érezne, ha nem ő fizetne a randi végén, de azért titkon látni akarják a mozdulatot, ahogy a pénztárcád (vagy a telefonod) felé nyúlsz. Egy kutatás szerint a férfiak 44%-a soha többé nem randizna olyan nővel, akiről azt gondolja, hogy hajlamos lenne visszaélni a bizalmával.

3. Amennyit megeszel

Ha étterembe mentek, az a jó jel, ha a pasi úgy dönt, hogy nem fog finomkodni. Ez az egyértelmű vonzalom jele. A Cornell Egyetemen végzett kísérlet kimutatta, hogy a férfiak 93%-kal többet esznek, ha nővel randiznak, mint amikor férfiakkal vannak. Ez egy tudatalatti erődemonstráció, amivel az egészségüket és fittségüket fitogtatják. Viszont, ha te csak egy madársalátát rendelsz, azzal a gátlásosságodat hangsúlyozod. Ezzel szemben, ha megkóstoltatod vele az ételedet, az a bizalom egyik legerősebb jele, ami drasztikusan növeli a második randi esélyét.