"Félre kell tenniük a windsoroknak a kárörömöt" − Csak Károly király mentheti meg Harryt és Meghant a teljes összeomlástól

Egyre több jel utal arra, hogy Harry herceg és Meghan Markle helyzete bizonytalanná vált az Egyesült Államokban. Bár továbbra is fényűző életet élnek, a bevételeik alakulása és a médiapiaci pozíciójuk gyengülése miatt a jövőjük kérdésessé vált.

Harry herceg és Meghan Markle csődbe mehetnek.

A sussexi párnak egyre kevesebb a bevétele.

Ellentmondásos hírek kaptak szárnyra a Netflixszel való együttműködésükről.

Felmerült a királyi családba való részleges visszatérés lehetősége.

Károly királyon múlhat a sorsuk.

Harry herceg és Meghan Markle bajban vannak

A Vanity Fair korábbi főszerkesztője és királyi szakértő, Tina Brown szerint a pár pénzügyei egyre siralmasabbak. Úgy véli, a jelenlegi életük hosszú távon nem fenntartható és sürgősen segítségre van szükségük. „A sussexiek bevételi forrásai kezdenek kiapadni. Harry herceg és Meghan Markle teljesen összeomolhatnak, így a királyi családnak most félre kell tennie a kárörömöt, és kezelnie kell a problémát” – idézi a Mirror. A hírek szerint, amit ugyan cáfoltak, a Netflix már kevésbé érdeklődik irántuk, iparági pletykák szerint a platform inkább Vilmos hercegre és Katalin hercegnére koncentrálna új királyi tematikájú tartalmaikban. Ez persze nem valószínű, hogy összejön, a trónörökös ugyanis korábban keményen kritizálta A Koronát is, attól pedig egészen a plafonon volt, amikor megtudta, hogy a streamingóriás nagybátyja, András bukásából készítené el A Korona minisorozatát.

Félig kint, félig bent?

Harry herceg és Meghan Markle számára a már korábban elvetett „félig kint, félig bent” megoldás jöhetne szóba. Ez korlátozott királyi szerepvállalást jelentene, miközben bizonyos fokú függetlenséget is megőriznének. Ez azonban teljes szakítás lenne a néhai Erzsébet királynő elveivel, aki egykor kijelentette, a királyi család dolgozó tagjai nem kereshetnek pénzt más, önálló tevékenységből.

Harryre nagy szükség lenne a királyi családban

Jennie Bond, a BBC egykori tudósítója szerint Harry hiánya érezhető a királyi családban: „Ösztönös tehetséggel bánik az emberekkel, vicces, közvetlen és kedves. Mindenképp nagy veszteség. De a Palota számára a kérdés továbbra is ugyanaz: hogyan lehet valaki a királyi család dolgozó tagja, ha közben az üzleti világban mozog?” Úgy tudni, Harry és Károly király tavaly szeptemberben már tárgyaltak a lehetőségekről, de nem tudni, miben állapodtak meg.