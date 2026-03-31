"Félre kell tenniük a windsoroknak a kárörömöt" − Csak Károly király mentheti meg Harryt és Meghant a teljes összeomlástól

Királyi szarkértők szerint komoly veszélyben van a sussexi hercegi pár amerikai élete. Többen úgy vélik, hogy Harry herceg és Meghan Markle anyagi csődben vannak és csak Károly király segíthet rajtuk.

Egyre több jel utal arra, hogy Harry herceg és Meghan Markle helyzete bizonytalanná vált az Egyesült Államokban. Bár továbbra is fényűző életet élnek, a bevételeik alakulása és a médiapiaci pozíciójuk gyengülése miatt a jövőjük kérdésessé vált. 

  • A sussexi párnak egyre kevesebb a bevétele.
  • Ellentmondásos hírek kaptak szárnyra a Netflixszel való együttműködésükről.
  • Felmerült a királyi családba való részleges visszatérés lehetősége.
  • Károly királyon múlhat a sorsuk.

Harry herceg és Meghan Markle bajban vannak

A Vanity Fair korábbi főszerkesztője és királyi szakértő, Tina Brown szerint a pár pénzügyei egyre siralmasabbak. Úgy véli, a jelenlegi életük hosszú távon nem fenntartható és sürgősen segítségre van szükségük. „A sussexiek bevételi forrásai kezdenek kiapadni. Harry herceg és Meghan Markle teljesen összeomolhatnak, így a királyi családnak most félre kell tennie a kárörömöt, és kezelnie kell a problémát” – idézi a Mirror. A hírek szerint, amit ugyan cáfoltak, a Netflix már kevésbé érdeklődik irántuk, iparági pletykák szerint a platform inkább Vilmos hercegre és Katalin hercegnére koncentrálna új királyi tematikájú tartalmaikban. Ez persze nem valószínű, hogy összejön, a trónörökös ugyanis korábban keményen kritizálta A Koronát is, attól pedig egészen a plafonon volt, amikor megtudta, hogy a streamingóriás nagybátyja, András bukásából készítené el A Korona minisorozatát.

Félig kint, félig bent? 

Harry herceg és Meghan Markle számára a már korábban elvetett „félig kint, félig bent” megoldás jöhetne szóba. Ez korlátozott királyi szerepvállalást jelentene, miközben bizonyos fokú függetlenséget is megőriznének. Ez azonban teljes szakítás lenne a néhai Erzsébet királynő elveivel, aki egykor kijelentette, a királyi család dolgozó tagjai nem kereshetnek pénzt más, önálló tevékenységből. 

Harryre nagy szükség lenne a királyi családban 

Jennie Bond, a BBC egykori tudósítója szerint Harry hiánya érezhető a királyi családban: „Ösztönös tehetséggel bánik az emberekkel, vicces, közvetlen és kedves. Mindenképp nagy veszteség. De a Palota számára a kérdés továbbra is ugyanaz: hogyan lehet valaki a királyi család dolgozó tagja, ha közben az üzleti világban mozog?” Úgy tudni, Harry és Károly király tavaly szeptemberben már tárgyaltak a lehetőségekről, de nem tudni, miben állapodtak meg. 

Ausztrália a visszatérés első lépése? 

A pár a közeljövőben Ausztráliába utazik jótékonysági eseményekre, ami olyan szerepkör, amely erősen emlékeztet a korábbi királyi feladataikra. Egyelőre nem világos, hogy ez egy új irány kezdete, vagy csupán egy újabb kísérlet a nyilvánosság figyelmének fenntartására. Az azonban egyre valószínűbbnek tűnik, hogy a sussexi hercegi pár jövője nem csupán saját döntéseiken múlik, hanem azon is, hajlandó-e a brit uralkodóház visszafogadni őket. 

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Titkolták a diagnózist – Súlyos, műthetetlen daganattal élt közel egy évtizedig halála előtt Erzsébet királynő férje, Fülöp herceg

Egy új könyv szerint kész csoda, hogy az edinburgh-i herceg csaknem száz évig élt. A halála hivatalos oka, az idős életkora volt, de most egy történész arról írt, hogy Fülöp hercegnek hasnyálmirigyrákja volt.

A királyi birtok után egy lepukkant konténerházban találta magát Andrew Mountbatten-Windsor − Videó

Kevés olyan mélyrepülést láthattunk eddig a brit királyi család történetében, mint amilyet II. Erzsébet kedvenc fia, András él át jelenleg. Úgy tűnik azonban, hogy Andrew Mountbatten-Windsor kezdi elfogadni az új életkörülményeit.

Kegyetlen beavatás a királyi családban: így zajlik a titokzatos és rettegett Balmoral-teszt

Egészen a közelmúltig véresen komoly volt, és egyetlen hiba is örökre bevésődött a család kollektív emlékezetébe.

 

