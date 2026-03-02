Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
A katolikus egyházfő arra kérte a papokat, hogy ne mesterséges intelligenciával írják prédikációikat, és ne a közösségi médiában – például a TikTokon – gyűjtsenek lájkokat. XIV. Leó pápa kijelentette, a hit személyes megosztása nem automatizálható, ráadásul az elmélkedés hiánya hosszú távon elsorvasztja a lelkipásztori szolgálat lényegét.

Leó pápa a Római Egyházmegye papjaival tartott kérdezz-felelek során fogalmazta meg álláspontját. Az egyházfő világossá tette: a lelkipásztoroknak ellen kell állniuk a kísértésnek, hogy mesterséges intelligenciával készítsék a prédikációikat.

XIV. Leó pápa a prédikációk AI-jal történő megírása ellen foglalt állást.
  • XIV. Leó pápa a prédikációk AI-jal történő megírása ellen foglalt állást.
  • Szerinte a hit megosztása személyes tapasztalat, amely nem automatizálható.
  • A papokat arra kérte, ne a közösségi médiás lájkok gyűjtésére törekedjenek.
  • Az állásfoglalás a Római Egyházmegye papjaival tartott zárt ülésen hangzott el.

XIV. Leó pápa: „A prédikáció nem pusztán retorikai feladat, hanem spirituális cselekedet”

„Mint a test összes többi izma, ha nem használjuk, ha nem mozgatjuk őket, elhalnak. Az agyat használni kell, ezért az intelligenciánkat is egy kicsit edzeni kell, hogy ne veszítsük el ezt a képességünket” – idézi Leó pápát a Vatican News. Az egyházfő szerint a prédikáció nem pusztán retorikai feladat, hanem spirituális cselekedet. „Az igazi prédikációt mondani annyit tesz, mint megosztani a hitet, és a mesterséges intelligencia soha nem lesz képes megosztani a hitet” − jelentette ki.  A pápa figyelmeztetése nemcsak az AI-eszközökre, hanem a közösségi médiás jelenlétre is kiterjedt: arra kérte a papokat, ne hajszolják a lájkokat olyan platformokon, mint a TikTok.

A technológia eszköz lehet, de nem válthatja ki a személyes tanúságtételt

XIV. Leó pápaságának első hete óta hangsúlyozza érdeklődését a mesterséges intelligencia és a munka méltóságának kérdése iránt. Tavaly májusi megválasztását követően a Bíborosi Kollégium előtt elmondta: nevét XIII. Leó pápa tiszteletére választotta, aki az első ipari forradalom idején írta a Rerum Novarum kezdetű társadalmi enciklikát. A történelmi párhuzam világos: miként az ipari forradalom idején az egyház társadalmi tanítása reagált a munka világát átalakító technológiai változásokra, úgy ma a mesterséges intelligencia jelent új kihívást. Az egyházfő üzenete egyértelmű: a technológia eszköz lehet, de nem válthatja ki a személyes tanúságtételt. A prédikáció nem algoritmus kérdése, hanem hitből fakadó, emberi megszólalás.

