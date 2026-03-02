Liptai Claudia mindenkit lekörözött: mutatjuk A Nagy Duett legújabb műsorának divatpillanatait − Galéria

Felrobbant a stúdió A Nagy Duett legújabb adásában. Az elképesztő produkciók és izgalmas verseny mellett a divat is kiemelt szerepet kapott. A zsűritagok és a műsorvezetők igazán kitettek magukért, így újabb ikonikus pillanatoknak lehettünk tanúi. Nézd meg, milyen kreációt viselt Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna!

A Nagy Duett legújabb műsorának divatpillanatai.

Forrás: TV2 sajtószoba

A Nagy Duett új adásának elképesztő divatpillanatai A Nagy Duett 2026-ban is bebizonyította, hogy igazi trendteremtő műsor.

A zsűritagok és a műsorvezetők ruhái minden adásban felülmúlják az előzőleg látottakat.

Nézd meg, milyen izgalmas összeállítást viselt Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna!

A Nagy Duett 2026-ban is bebizonyította, hogy az idei show látványosabb, mint valaha. A zseniális színpadi produkciók mellett ezúttal is az öltözködés a műsor egyik legizgalmasabb eleme. Adásról adásra egyre extrémebb és formabontóbb szettekben gyönyörködhetünk, a harmadik élő adásban ráadásul Liptai Claudia és Tilla közös produkciója robbantotta fel a színpadot, tovább emelve az est fényét.

Claudia egy egészen egyedi, hibrid estélyiben kápráztatta el a nézőket: a kreáció a maszkulin szmoking és a lágy selyemruha tökéletes ötvözete volt. Ez a modern tervezés kihangsúlyozta természetes szépségét és merész szabásvonalával nőies alakját is előtérbe helyezte. Mondanunk sem kell, ő volt az est koronázatlan királynője, és pont ehhez mérten ragyogott a reflektorfényben.

Lékai-Kiss Ramóna teljesen új arcát mutatta meg A Nagy Duett zsűriszékében. A retró öltöny és a feltűzött haj szinte azonnal visszarepített minket a '80-as évekbe. Bár az összeállítás váratlan és egyedülálló volt, hatalmas sikert aratott. Egyszerre volt nosztalgikus és izgalmas, Ramóna pedig pontosan tudta, hogyan viselje ezt a stílust.

A Nagy Duett férfi szereplői ismét kifejezték egyéniségüket az öltözködésükön keresztül. Stohl András védjegyévé vált a vastag keretes szemüveg és a vagány kabát, és ez most sem volt másképp. Fekete, váll nélküli bőr felsőjével Horváth Tamás vadóc stílusa is erőteljesnek hatott, amit nem lehetett nem imádni. Ezekkel szemben Kasza Tibi az élénk színek mellett döntött, és egy zseniális, vibráló zöld díszzakóban ülte végig az adást.