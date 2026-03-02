Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Liptai Claudia mindenkit lekörözött: mutatjuk A Nagy Duett legújabb műsorának divatpillanatait − Galéria

divat A Nagy Duett 2026 A Nagy Duett Liptai Claudia
Life
2026.03.02.
Retro öltönyök, estélyi ruhák és extravagáns megjelenések a TV2 színpadán. Liptai Claudia szokásosan elbűvölő volt, míg Lékai-Kiss Ramóna új arcát mutatta meg. Mutatjuk A Nagy Duett új adásának legizgalmasabb divatpillanatait!

Felrobbant a stúdió A Nagy Duett legújabb adásában. Az elképesztő produkciók és izgalmas verseny mellett a divat is kiemelt szerepet kapott. A zsűritagok és a műsorvezetők igazán kitettek magukért, így újabb ikonikus pillanatoknak lehettünk tanúi. Nézd meg, milyen kreációt viselt Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna! 

A Nagy Duett 2026
A Nagy Duett legújabb műsorának divatpillanatai.
Forrás: TV2 sajtószoba

A Nagy Duett új adásának elképesztő divatpillanatai

  • A Nagy Duett 2026-ban is bebizonyította, hogy igazi trendteremtő műsor. 
  • A zsűritagok és a műsorvezetők ruhái minden adásban felülmúlják az előzőleg látottakat. 
  • Nézd meg, milyen izgalmas összeállítást viselt Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna!

A Nagy Duett 2026-ban is bebizonyította, hogy az idei show látványosabb, mint valaha. A zseniális színpadi produkciók mellett ezúttal is az öltözködés a műsor egyik legizgalmasabb eleme. Adásról adásra egyre extrémebb és formabontóbb szettekben gyönyörködhetünk, a harmadik élő adásban ráadásul Liptai Claudia és Tilla közös produkciója robbantotta fel a színpadot, tovább emelve az est fényét. 

Claudia egy egészen egyedi, hibrid estélyiben kápráztatta el a nézőket: a kreáció a maszkulin szmoking és a lágy selyemruha tökéletes ötvözete volt. Ez a modern tervezés kihangsúlyozta természetes szépségét és merész szabásvonalával nőies alakját is előtérbe helyezte. Mondanunk sem kell, ő volt az est koronázatlan királynője, és pont ehhez mérten ragyogott a reflektorfényben. 

Lékai-Kiss Ramóna teljesen új arcát mutatta meg A Nagy Duett zsűriszékében. A retró öltöny és a feltűzött haj szinte azonnal visszarepített minket a '80-as évekbe. Bár az összeállítás váratlan és egyedülálló volt, hatalmas sikert aratott. Egyszerre volt nosztalgikus és izgalmas, Ramóna pedig pontosan tudta, hogyan viselje ezt a stílust. 

A Nagy Duett férfi szereplői ismét kifejezték egyéniségüket az öltözködésükön keresztül. Stohl András védjegyévé vált a vastag keretes szemüveg és a vagány kabát, és ez most sem volt másképp. Fekete, váll nélküli bőr felsőjével Horváth Tamás vadóc stílusa is erőteljesnek hatott, amit nem lehetett nem imádni. Ezekkel szemben Kasza Tibi az élénk színek mellett döntött, és egy zseniális, vibráló zöld díszzakóban ülte végig az adást. 

Kattints a galériánkra és nézd meg A Nagy Duett megjelenéseit!

A Nagy Duett 2026
TV2 sajtószoba

 

Tekintsd meg további A Nagy Duettről szóló cikkeinket is:

Őrült izgalmak A Nagy Duettben: erre a párosra már nem kíváncsiak a nézők

Fordulatos, végletekig kiélezett versenyt hozott A Nagy Duett március elsejei élő adása: a stúdióban tombolt a közönség, a zsűri nem fukarkodott a pontokkal, a végén pedig ismét a nézők dönthettek arról, hogy mely páros búcsúzik a show-tól.

Hogy micsoda? Liptai Claudia és Till Attila közös produkciójával indult a Nagy Duett harmadik adása - Videó

Felrobbantották a színpadot az est házigazdái. Liptai Claudia és Till Attila emlékezetes produkcióval teremtették meg a hangulatot a Nagy Duett stúdiójában.

Lékai-Kiss Ramóna ruhájától felrobbant a stúdió – Nézd meg A Nagy Duett 2. adásának divatpillanatait

Liptai Claudia és Lékai-Kiss Ramóna istennőként ragyogtak a reflektorfényben!

 

