Kristen Wiig vallomása: improvizálták a Koszorúslányok leggusztustalanabb jelenetét – Videó

A Koszorúslányok című mozi nem tartozik a legemlékezetesebb Kristen Wiig filmek közé, azonban a színésznő több mint 15 év után olyan kulisszatitkot árult el, amitől sokan lehidalnak majd.

Kristen Wiig és Rose Byrne a Koszorúslányok bemutatóján 2011-ben.

Forrás: Getty Images North America

A 2011-es Koszorúslányok című filmet Oscar-díjra is jelölték.

című filmet Oscar-díjra is jelölték. Kristen Wiig szerint a film egyik legemlékezetesebb jelenete valójában improvizáció volt.

A gusztustalan jelenet végül bekerült a végső változatba is. Íme a részletek!

Kristen Wiig szerint improvizálták a Koszorúslányok gusztustalan jelenetét

A 2011-es Koszorúslányok című film egyik legemlékezetesebb jelenete az ikonikus ételmérgezéses snitt. A közelmúltban a Vanity Fairnek adott videóinterjúban Kristen Wiig újra találkozott egykori kolléganőjével, Rose Byrne-nal, és visszatekintettek az Oscar-jelölt filmre, amelyet Paul Feig rendezett. A nosztalgiázás közepette a színésznő elárulta, hogy az ikonikus „hányós jelenet” valójában improvizáció volt és nem szerepelt eredetileg a forgatókönyvben – számolt be a The Hollywood Reporter.

Arról a jelenetről van szó, amikor a menyasszony és a koszorúslányai elmennek ruhát próbálni egy luxusüzletbe, azonban előtte romlott kaját fogyasztottak egy étteremben, ezért gyomorrontást kaptak. A szereplők irgalmatlan rosszulléttől szenvedve – elegendő mosdó hiányában – mindenfelé hánytak. Kristen Wiig, valamint a filmben szintén szereplő Rose Byrne elmesélte a jelenet valódi történetét.

„Ez a jelenet később született meg, nem volt benne az eredeti forgatókönyvben, ezért úgy döntöttünk, hogy improvizálunk. Egyszerűen magunkat adtuk” – magyarázta Wiig, aki szerint nagyon szürreális volt ez a filmes jelenet.

„Nagyon szórakoztató volt eljátszani a jelenetet, és látni mindenki saját verzióját arról, hogyan látható rajta a rosszullét, miközben próbálja titkolni. Jó volt látni, ahogy mindenki a maga módján lett rosszul” – tette hozzá a színésznő. Íme a videó az említett jelenetről:

2017-ben a rendező, Paul Feig elárulta, hogy létezik egy másik verzió is, amit a rajongók nem láthattak, mert túl gusztustalannak ítélték meg ahhoz, hogy a végső vágás után bent hagyják a filmben.