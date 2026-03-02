Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kristen Wiig vallomása: improvizálták a Koszorúslányok leggusztustalanabb jelenetét – Videó

film Kristen Wiig Koszorúslányok
Simon Benedek
2026.03.02.
A Koszorúslányok című film 2011-ben debütált a mozikban. A Paul Feig által rendezett vígjátékban többek között Kristen Wiig is szerepelt, aki nemrég elárulta, hogy a film egyik leggusztustalanabb jelenete valójában improvizáció volt.

A Koszorúslányok című mozi nem tartozik a legemlékezetesebb Kristen Wiig filmek közé, azonban a színésznő több mint 15 év után olyan kulisszatitkot árult el, amitől sokan lehidalnak majd.

Kristen Wiig és Rose Byrne a Koszorúslányok bemutatóján 2011-ben.
Forrás: Getty Images North America
  • A 2011-es Koszorúslányok című filmet Oscar-díjra is jelölték.
  • Kristen Wiig szerint a film egyik legemlékezetesebb jelenete valójában improvizáció volt.
  • A gusztustalan jelenet végül bekerült a végső változatba is. Íme a részletek!

Kristen Wiig szerint improvizálták a Koszorúslányok gusztustalan jelenetét

A 2011-es Koszorúslányok című film egyik legemlékezetesebb jelenete az ikonikus ételmérgezéses snitt. A közelmúltban a Vanity Fairnek adott videóinterjúban Kristen Wiig újra találkozott egykori kolléganőjével, Rose Byrne-nal, és visszatekintettek az Oscar-jelölt filmre, amelyet Paul Feig rendezett. A nosztalgiázás közepette a színésznő elárulta, hogy az ikonikus „hányós jelenet” valójában improvizáció volt és nem szerepelt eredetileg a forgatókönyvben – számolt be a The Hollywood Reporter.

Arról a jelenetről van szó, amikor a menyasszony és a koszorúslányai elmennek ruhát próbálni egy luxusüzletbe, azonban előtte romlott kaját fogyasztottak egy étteremben, ezért gyomorrontást kaptak. A szereplők irgalmatlan rosszulléttől szenvedve – elegendő mosdó hiányában – mindenfelé hánytak. Kristen Wiig, valamint a filmben szintén szereplő Rose Byrne elmesélte a jelenet valódi történetét. 

„Ez a jelenet később született meg, nem volt benne az eredeti forgatókönyvben, ezért úgy döntöttünk, hogy improvizálunk. Egyszerűen magunkat adtuk” – magyarázta Wiig, aki szerint nagyon szürreális volt ez a filmes jelenet

„Nagyon szórakoztató volt eljátszani a jelenetet, és látni mindenki saját verzióját arról, hogyan látható rajta a rosszullét, miközben próbálja titkolni. Jó volt látni, ahogy mindenki a maga módján lett rosszul” – tette hozzá a színésznő. Íme a videó az említett jelenetről:

2017-ben a rendező, Paul Feig elárulta, hogy létezik egy másik verzió is, amit a rajongók nem láthattak, mert túl gusztustalannak ítélték meg ahhoz, hogy a végső vágás után bent hagyják a filmben. 

„Van egy törölt jelenet, ahol miután Becca a fejére hányt Ritának, újra hánynia kell, így kirohan a fürdőből a folyosóra, azt gondolva, hogy a folyosó végén van egy másik fürdő. Kiderül, hogy az ajtó Whitney irodájába nyílik: kitárja az ajtót, és a fehér irodában adja ki magából, ami benne van” – emlékezett vissza a rendező. 

