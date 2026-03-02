Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Ez az igazi hollywoodi glamour: íme a 2026-os SAG-gála leggyönyörűbb ruhái

világsztárok SAG-gála vörös szőnyeg
Időutazás a vörös szőnyegen! Az Idei SAG-gála lélegzetelállító dress code-dal rázta fel Hollywoodot, és ezzel örökre beírta magát a divattörténelembe. Mutatjuk, kik voltak az este abszolút stíluskirálynői

A kevésbé ismert SAG-gála ismét bebizonyította, hogy vörös szőnyege otthont adhat ikonikus divatpillanatoknak, extravagáns megjelenéseknek és A-listás csillagoknak is. A díjátadón természetesen a filmipar kapja a főszerepet, de a divat éppen olyan fontos itt is, mint minden más nívós eseményen. Az idei dress code izgalmas alapot adott a divattervezőknek és a stylistoknak is, így nem is csoda, hogy zseniális kreációkban vonultak a sztárok. Mutatjuk az est leggyönyörűbb megjelenéseit.

SAG-gála 2026
Mutatjuk a 2026-os SAG-gála legizgalmasabb megjelenseit.
Forrás:  Getty Image

SAG-gála 2026: Íme, az est leggyönyörűbb ruhái

  • A SAG-gála idén teljesen megújult: új nevet és dress code-ot is kapott, ez a rebranding pedig nem is sikerülhetett volna jobban. 
  • Idén a díjátadó a ’20-as és ’30-as évek hollywoodi glamourjának újragondolását tűzte ki tematikájául, és egyes sztárok több mint tökéletesen teljesítették ezt. 
  • Nézd meg, milyen kreációkban léptek a vörös szőnyegre a legnagyobb sztárok! 

A korábbi években a SAG-gála vörös szőnyegén nem voltak szigorú szabályok: bár az estélyi és a szmoking alapelvárásnak számított, a sztárok saját elképzelésikben jelenhettek meg. Idén azonban a díjátadó nevet váltott – mostantól Actor Awards –, és ezzel együtt a megjelenést is új alapokra helyezték. A szervezők ugyanis egy konkrét filmtörténeti korszakot jelöltek meg stílusirányzatként. A ’20-as és ’30-as évek világa elevenedett meg, amelyről rögtön a lágy esésű selymek és a drámai bársonyruhák jutnak eszünkbe. A vendégek lenyűgöző módon gondolták újra ezt a klasszikus esztétikát. Bár ez a korszak a maga idejében kifejezetten bátornak és szabadosnak számított, a mai vörös szőnyegekre jellemző, sokszor túlzó „meztelenruha-trend” most háttérbe szorult. A hangsúlyt idén a kifinomult eleganciára és a régi Hollywood varázsára helyezték. 

Kate Hudson 

Kate Hudson tökéletes volt ebben a lélegzetelállító Valentino kreációban. A ruha a klasszikus "Old Hollywood" eleganciát idézte meg: a lágyan omló palást és a hosszú uszály izgalmas vonulást biztosított a színésznőnek. A modern csavarról a szögletes nyakkivágás és a mell alatti merész kivágás gondoskodott, tökéletes egyensúlyt teremtve a vintage és a modern jegyek között. 

LOS ANGELES, CALIFORNIA - MARCH 01: Kate Hudson attends the 32nd Annual Actor Awards at Shrine Auditorium and Expo Hall on March 01, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Jeff Kravitz/FilmMagic)
Kate Hudson a 2026-os SAg-gálán.
Forrás:  Getty Image

Mia Goth 

A színésznő egy káprázatos Dior estélyiben tündökölt a SAG-gálán. A ruha csillogását a finom, csipkés nyakmegoldás tette még nőiesebbé. Mia a 'kevesebb néha több' elvét követte: barna fürtjeit középen elválasztva, szabadon engedte vállára omlani, az összhatást pedig csupán egy elegáns lógós fülbevalóval tette teljessé. 

Mia Goth SAG-gála
Mia Goth a 2026-os SAG-gálán.
Forrás:  Getty Image

Yerin Ha 

A Bridgerton család színésznője, Yerin Ha szakított a hagyományos nagyestélyikkel, és egy játékos Balenciaga szettben érkezett. A fehér, bozontos textúrájú felsőt egy pliszírozott fekete nadrággal és a márka ikonikus, vékony „B” logós bőrövével párosította. Fekete magassarkúval és gyémánt ékszerekkel koronázták meg összeállítását. 

Yerin Ha
Yerin Ha az Actor Awards vörös szőnyegén.
Forrás: Getty Images North America

Mindy Kaling 

A színésznő eddig minden SAG-gálán ikonikus szettben volt, és ez idén sincs másképp. Mindy Kaling szó szerint értelmezte az este tematikáját. Egy Yara Shoemaker tervezésben érkezett, amely a márka 2026-os tavaszi/nyári couture kollekciójából való. A bársony és áttetsző anyagok játéka, a látványos peplum megoldás és a csipkés betétek magukért beszéltek. A drámai hatást fekete bársony operakesztyűvel és gyémánt fülbevalókkal fokozta. 

Mindy Kailing
Mindy Kailing a 2026-os SAg-gálán.
Forrás:  Getty Image

Dove Cameron 

Monique Lhuillier ruhájában Dove Cameron bebizonyította, hogy a gótikusabb smink is lehet elegáns és nőies: a mélyvörös ajkak és a szenes szemkontúr drámai, mégis kifinomult keretet adtak arcának. Sötétbarna, középen elválasztott haját a füle mögé simítva viselte, hagyva, hogy a lágy hullámok a pánt nélküli ruhájára omoljanak. A minimalista, de hatásos fekete manikűr már csak a pont volt az i-re. 

Dove Cameron sag-gála
Dove Cameron a 2026-os SAG-gála vörös szőnyegén.
Forrás:  Getty Image

