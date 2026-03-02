Ez az igazi hollywoodi glamour: íme a 2026-os SAG-gála leggyönyörűbb ruhái

A kevésbé ismert SAG-gála ismét bebizonyította, hogy vörös szőnyege otthont adhat ikonikus divatpillanatoknak, extravagáns megjelenéseknek és A-listás csillagoknak is. A díjátadón természetesen a filmipar kapja a főszerepet, de a divat éppen olyan fontos itt is, mint minden más nívós eseményen. Az idei dress code izgalmas alapot adott a divattervezőknek és a stylistoknak is, így nem is csoda, hogy zseniális kreációkban vonultak a sztárok. Mutatjuk az est leggyönyörűbb megjelenéseit.

SAG-gála 2026: Íme, az est leggyönyörűbb ruhái A SAG-gála idén teljesen megújult: új nevet és dress code-ot is kapott, ez a rebranding pedig nem is sikerülhetett volna jobban.

Idén a díjátadó a ’20-as és ’30-as évek hollywoodi glamourjának újragondolását tűzte ki tematikájául, és egyes sztárok több mint tökéletesen teljesítették ezt.

Nézd meg, milyen kreációkban léptek a vörös szőnyegre a legnagyobb sztárok!

A korábbi években a SAG-gála vörös szőnyegén nem voltak szigorú szabályok: bár az estélyi és a szmoking alapelvárásnak számított, a sztárok saját elképzelésikben jelenhettek meg. Idén azonban a díjátadó nevet váltott – mostantól Actor Awards –, és ezzel együtt a megjelenést is új alapokra helyezték. A szervezők ugyanis egy konkrét filmtörténeti korszakot jelöltek meg stílusirányzatként. A ’20-as és ’30-as évek világa elevenedett meg, amelyről rögtön a lágy esésű selymek és a drámai bársonyruhák jutnak eszünkbe. A vendégek lenyűgöző módon gondolták újra ezt a klasszikus esztétikát. Bár ez a korszak a maga idejében kifejezetten bátornak és szabadosnak számított, a mai vörös szőnyegekre jellemző, sokszor túlzó „meztelenruha-trend” most háttérbe szorult. A hangsúlyt idén a kifinomult eleganciára és a régi Hollywood varázsára helyezték.

Kate Hudson

Kate Hudson tökéletes volt ebben a lélegzetelállító Valentino kreációban. A ruha a klasszikus "Old Hollywood" eleganciát idézte meg: a lágyan omló palást és a hosszú uszály izgalmas vonulást biztosított a színésznőnek. A modern csavarról a szögletes nyakkivágás és a mell alatti merész kivágás gondoskodott, tökéletes egyensúlyt teremtve a vintage és a modern jegyek között.