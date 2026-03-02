58 éves Daniel Craig: te mennyit tudsz az utolsó James Bondról? – Filmes kvíz

Daniel Craig szinte teljesen ismeretlen volt a James Bond-filmek előtt, azonban a brit színész renoméja azóta egészen megváltozott. Az újabb generációl már egyértelműen vele azonosítják James Bond karakterét. A ma 58 éves Daniel Craig olyan neveket követett a 007-esek sorában, mint Sean Connery, Roger Moore vagy éppen Pierce Brosnan. Mivel leghíresebb szerepe egyértelműen a 007-es ügynök volt, ezért főként erről kérdezünk ebben a filmes kvízben. Lássuk mennyire ismered a születésnapos Daniel Craiget!

Daniel Craig az egyik James Bond-film bemutatóján.

Forrás: Getty Images

Daniel Craig a James Bond-filmek előtt szinte ismeretlen volt, de a 007-es eljátszása óta világhírű.

A ma 58 éves brit színész olyan legendák nyomdokaiba lépett, mint Sean Connery, Roger Moore és Pierce Brosnan.

Craig alakítása annyira ikonikus, hogy noha az utolsó James Bond-filmet több mint 5 éve forgatták, azóta sem találtak utódot.

Ez a kvíz a színész Bond-karrierjére és más emlékezetes szerepeire fókuszál. Tedd magad próbára!

Filmes kvíz: te mennyire ismered a máig utolsó James Bondot, Daniel Craig-et?

Ha a leghíresebb Daniel Craig filmeket keressük, akkor a lista élén egyértelműen a James Bond-franchise áll. A brit színész szinte ismeretlen volt a szerep elvállalása előtt, azonban azóta világhírnévre tett szert. Olyannyira ikonikus volt az alakítása a 007-es ügynök szerepében, hogy a készítők azóta sem találták meg a megfelelő James Bond-utódot – noha az utolsó részt már több mint 5 éve forgatták. Te tudod, hogy mikor játszotta el először Bondot a színész? Tudod kívülről, mely hölgyek élvezhették a társaságát a kémfilmben? Tudod, hogy melyik a másik ikonikus filmes szerepe? Ha ezekre a kérdésekre igen a válaszod, akkor kisujjból kirázod ezt a Daniel Craig-kvízt!