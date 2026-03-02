Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
58 éves Daniel Craig: te mennyit tudsz az utolsó James Bondról? – Filmes kvíz

Getty Images Europe - Mike Marsland
születésnap james bond filmes kvízek Daniel Craig
Simon Benedek
2026.03.02.
Sokak kedvenc James Bondja március 2-án ünnepli 58. születésnapját. Daniel Craig nem a legsármosabb James Bondként vonult be a filmtörténelembe, de a rajongók nem is feltétlenül ezért szerették a brit színészt ebben a szerepben. Íme 8 kvízkérdés a máig utolsó James Bondról!

Daniel Craig szinte teljesen ismeretlen volt a James Bond-filmek előtt, azonban a brit színész renoméja azóta egészen megváltozott. Az újabb generációl már egyértelműen vele azonosítják James Bond karakterét. A ma 58 éves Daniel Craig olyan neveket követett a 007-esek sorában, mint Sean Connery, Roger Moore vagy éppen Pierce Brosnan. Mivel leghíresebb szerepe egyértelműen a 007-es ügynök volt, ezért főként erről kérdezünk ebben a filmes kvízben. Lássuk mennyire ismered a születésnapos Daniel Craiget!

Daniel Craig a James Bond: Spectre – A Fantom visszatér című film premierjén szürke öltönyben.
Daniel Craig az egyik James Bond-film bemutatóján.
Forrás:  Getty Images
  • Daniel Craig a James Bond-filmek előtt szinte ismeretlen volt, de a 007-es eljátszása óta világhírű.
  • A ma 58 éves brit színész olyan legendák nyomdokaiba lépett, mint Sean Connery, Roger Moore és Pierce Brosnan.
  • Craig alakítása annyira ikonikus, hogy noha az utolsó James Bond-filmet több mint 5 éve forgatták, azóta sem találtak utódot.
  • Ez a kvíz a színész Bond-karrierjére és más emlékezetes szerepeire fókuszál. Tedd magad próbára!

Filmes kvíz: te mennyire ismered a máig utolsó James Bondot, Daniel Craig-et?

Ha a leghíresebb Daniel Craig filmeket keressük, akkor a lista élén egyértelműen a James Bond-franchise áll. A brit színész szinte ismeretlen volt a szerep elvállalása előtt, azonban azóta világhírnévre tett szert. Olyannyira ikonikus volt az alakítása a 007-es ügynök szerepében, hogy a készítők azóta sem találták meg a megfelelő James Bond-utódot – noha az utolsó részt már több mint 5 éve forgatták. Te tudod, hogy mikor játszotta el először Bondot a színész? Tudod kívülről, mely hölgyek élvezhették a társaságát a kémfilmben? Tudod, hogy melyik a másik ikonikus filmes szerepe? Ha ezekre a kérdésekre igen a válaszod, akkor kisujjból kirázod ezt a Daniel Craig-kvízt!

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/8 Hányadik James Bond a filmtörténelemben Daniel Craig?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/8 Melyik James Bond-film volt Daniel Craig első szereplése?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/8 Hány James Bond-filmben játszott eddig Daniel Craig?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/8 Milyen nemzetiségű Daniel Craig?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/8 Melyik Star Wars-filmben kapott Cameo-szerepet Daniel Craig, amivel teljesült az álma?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/8 Melyik filmsorozatban játssza Daniel Craig a zseniális nyomozó, Benoit Blanc szerepét?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/8 Melyik volt Daniel Craig utolsó szereplése, mint James Bond?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/8 Melyik színésznő volt Daniel Craig első partnere a Casino Royale-ban?

