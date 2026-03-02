Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 2., hétfő Lujza

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
streaming

Ez most a legjobb szamurájfilm: az HBO filmes toplistájának élére tört a Tornado

streaming film szamuráj HBO
Simon Benedek
2026.03.02.
Sosem gondoltuk volna, hogy az HBO filmes toplistájába egy skót szamurájfilm is bekerülhet. A valaha volt egyik legjobb szamurájfilmként emlegetett Tornado című alkotásnak már a története is figyelemreméltó. Mutatjuk, miről szól a film..

A hazánkban is jól ismert streamingplatformon, az HBO-n nemrég berobbant egy film, amit már is a legjobb szamurájfilmek között emlegetnek. A Tornado című skót szamurájfilm a debütálása után megelőzte a korábbi listavezetőt, a 28 évvel később című alkotást. A Tornado azóta kicsit visszaesett: most a negyedik a filmek között, azonban így is kiemelkedő nézettséget produkál. Mutatjuk, hogy miről szól az HBO legújabb „üdvöskéje”. 

Legjobb szamurájfilm: női szamuráj karddal.
A Tornado című film bejelentkezett a legjobb szamurájfilmek közé. 
Forrás:  Getty Images
  • A Tornado című skót szamurájfilm az HBO-n robbant be az elmúlt napokban.
  • A történet a 1790‑es évek Nagy‑Britanniájában játszódik, főszereplője egy fiatal szamurájnő, Tornado.
  • Tornado apja halála után bosszút esküszik, és katanát ragad, hogy leszámoljon ellenségeivel.
  • A filmben főszereplője Kóki japán modell és színésznő, de látható benne a BAFTA-díjas Tim Roth is, a rendező pedig John Maclean.

Tornado: a világ egyik legjobb szamurájfilmje?

A Tornado az 1790‑es évek Nagy‑Britanniájában játszódik. A történet középpontjában egy fiatal szamurájnő, Tornado áll, aki az apjával együtt utazó bábszínházi bemutatókat tart. Amikor összetűzésbe kerülnek egy bűnbandával – élükön a Sugarman nevű vezérrel – az életük veszélybe kerül. Tornado apja meghal a banditák támadása során, ezért a lány bosszút esküszik és katanát ragad, hogy valódi szamurájként számoljon le ellenségeivel. A film főszereplője a Kóki művésznéven ismert japán modell-színésznő, a rendező John Maclean, valamint a filmben szerepel még többek között a BAFTA-díjas és Oscar-díjra is jelölt Tim Roth, aki a Ponyvaregény című filmből is ismerős lehet a nézőknek. 

A régi japán harcosai, a szamurájok mára legendás alakokká váltak, akik köré a popkultúrában is számtalan történet épült. A Tornado az IMDB-n nem kapott túl magas értékeléseket – jelenleg 5,5 a 10-ből –, de az HBO nézői valamiért mégis felkapták. Egyesek a Redditen olyan klasszikus szamurájfilmek között emlegetik, mint Az utolsó szamuráj vagy a 47 Ronin. 

Ezek is érdekelhetnek a szamurájok történetéről:

Onna-bugeisha: bátor szamurájnők, akik az életüket adták a népükért

Az egyikük lefejeztette magát, nehogy az ellenség trófeájává váljon.

A filmvászon leghalálosabb bérgyilkosai

Shieldmaidens − A viking női harcosok legendája és rejtélye

A csatában harcoló normann asszonyok az utóbbi évek popkultúrája nyomán elterjedt történelmi toposzokká váltak. A viking női harcosok létezése azonban mégsem olyan egyértelmű, mint hisszük.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu