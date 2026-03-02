Ez most a legjobb szamurájfilm: az HBO filmes toplistájának élére tört a Tornado

A hazánkban is jól ismert streamingplatformon, az HBO-n nemrég berobbant egy film, amit már is a legjobb szamurájfilmek között emlegetnek. A Tornado című skót szamurájfilm a debütálása után megelőzte a korábbi listavezetőt, a 28 évvel később című alkotást. A Tornado azóta kicsit visszaesett: most a negyedik a filmek között, azonban így is kiemelkedő nézettséget produkál. Mutatjuk, hogy miről szól az HBO legújabb „üdvöskéje”.

A Tornado című film bejelentkezett a legjobb szamurájfilmek közé.

Forrás: Getty Images

A Tornado című skót szamurájfilm az HBO-n robbant be az elmúlt napokban.

A történet a 1790‑es évek Nagy‑Britanniájában játszódik, főszereplője egy fiatal szamurájnő, Tornado.

Tornado apja halála után bosszút esküszik, és katanát ragad, hogy leszámoljon ellenségeivel.

A filmben főszereplője Kóki japán modell és színésznő, de látható benne a BAFTA-díjas Tim Roth is, a rendező pedig John Maclean.

Tornado: a világ egyik legjobb szamurájfilmje?

A Tornado az 1790‑es évek Nagy‑Britanniájában játszódik. A történet középpontjában egy fiatal szamurájnő, Tornado áll, aki az apjával együtt utazó bábszínházi bemutatókat tart. Amikor összetűzésbe kerülnek egy bűnbandával – élükön a Sugarman nevű vezérrel – az életük veszélybe kerül. Tornado apja meghal a banditák támadása során, ezért a lány bosszút esküszik és katanát ragad, hogy valódi szamurájként számoljon le ellenségeivel. A film főszereplője a Kóki művésznéven ismert japán modell-színésznő, a rendező John Maclean, valamint a filmben szerepel még többek között a BAFTA-díjas és Oscar-díjra is jelölt Tim Roth, aki a Ponyvaregény című filmből is ismerős lehet a nézőknek.

A régi japán harcosai, a szamurájok mára legendás alakokká váltak, akik köré a popkultúrában is számtalan történet épült. A Tornado az IMDB-n nem kapott túl magas értékeléseket – jelenleg 5,5 a 10-ből –, de az HBO nézői valamiért mégis felkapták. Egyesek a Redditen olyan klasszikus szamurájfilmek között emlegetik, mint Az utolsó szamuráj vagy a 47 Ronin.

