Beperelte apját a 10 éves kisfiú: a férfi a gyerek holdújévi pénzéből nősült újra

Példát statuált a kínai bíróság. Vissza kell fizetnie az apának fia holdújévi ajándékpénzét. A döntés megerősítette, hogy a gyámság nem jelent korlátlan rendelkezési jogot a kiskorú vagyonával szemben, és a személyes tulajdon védelme már gyermekkorban is érvényesül.
- A tízéves Xiaohui 82 750 jüant gyűjtött össze holdújévi ajándékpénzként.
- A pénzt a gyermek számára nyitott bankszámlán helyezték el.
- Az apa a teljes összeget a saját esküvőjére költötte.
- A bíróság kimondta: az ajándékpénz a gyermek tulajdona.
- Az apát kötelezték a teljes összeg visszafizetésére.
A fiú a holdújévi pénzét évek óta gyűjtögette
Az eset a Henan tartománybeli Csengcsouban történt, ahol a tízéves Xiaohui a szülei két évvel ezelőtti válása óta édesapjával élt. A fiú az évek során összesen 82 750 jüant (közel négymillió forintot) gyűjtött össze holdújévi ajándékpénzként. A pénzt teljes egészében egy, az apa által kifejezetten a gyermek számára nyitott bankszámlán helyezték el.
Mi az a kínai piros boríték, a hongbao?
A hongbao hagyományos, piros színű boríték, amelyben pénzt ajándékoznak különleges alkalmakkor, mint például a kínai holdújév. Ekkor általában a felnőttek adják a gyermekeknek, de adhatják fiatalabb rokonoknak vagy hajadon családtagoknak is. A piros szín a kínai kultúrában a szerencse, boldogság és jólét szimbóluma. A borítékban elhelyezett pénz nem csupán anyagi ajándék, hanem jókívánság is a megajándékozott számára. Az összeg szimbolikus jelentőségű. Gyakoriak a páros számok, mert azok a harmóniát jelképezik. A 8-as szám különösen szerencsésnek számít a kínai kultúrában, míg a 4-es számot gyakran kerülik, mert kiejtése hasonlít a halál szóra. A hagyomány digitális formában is él: a kínai üzenetküldő alkalmazásokban – például a WeChat – virtuális piros borítékot is lehet küldeni, amelyet a címzett online nyithat meg.
A gyermek tulajdonát verte el az apa
Az apa újraházasodása után Xiaohui az édesanyjához költözött. Ekkor derült ki, hogy az apa titokban felvette a számláról a teljes összeget – a tőkét és a kamatokat is –, és azt az esküvői költségeire fordította, a gyermek beleegyezése nélkül. Amikor Xiaohui visszakérte a pénzét, az apa ezt határozottan elutasította. Érvelése szerint „ezt az ajándékpénzt a saját rokonai és barátai adták, és csak akkor szándékozik visszaadni a gyereknek, ha felnő”.
Xiaohui perre ment
Más lehetőség híján Xiaohui pert indított saját apja ellen. Az eljárás során az apa azt állította, hogy a keresetet valójában a fiú édesanyja kezdeményezte. A bíróság azonban megállapította, hogy az ajándékként kapott pénz jogilag Xiaohui személyes tulajdonát képezi. Bár az apa törvényes gyámként járt el, a pénz jogosulatlan felvétele és felhasználása sértette a gyermek tulajdonjogait. Ennek megfelelően a bíróság elrendelte, hogy az apa teljes mértékben fizesse vissza a 82 750 jüant fiának − ismertette az esetet a South China Morning Post.
Ezek a cikkek is érdekelhetnek: