Beperelte apját a 10 éves kisfiú: a férfi a gyerek holdújévi pénzéből nősült újra

Példát statuált a kínai bíróság. Vissza kell fizetnie az apának fia holdújévi ajándékpénzét. A döntés megerősítette, hogy a gyámság nem jelent korlátlan rendelkezési jogot a kiskorú vagyonával szemben, és a személyes tulajdon védelme már gyermekkorban is érvényesül.

A 10 éves fiú visszaperelte apjától a holdújévi pénzét. (Illusztráció)

Forrás: 123.rf.com

A tízéves Xiaohui 82 750 jüant gyűjtött össze holdújévi ajándékpénzként.

A pénzt a gyermek számára nyitott bankszámlán helyezték el.

Az apa a teljes összeget a saját esküvőjére költötte.

A bíróság kimondta: az ajándékpénz a gyermek tulajdona.

Az apát kötelezték a teljes összeg visszafizetésére.

A fiú a holdújévi pénzét évek óta gyűjtögette

Az eset a Henan tartománybeli Csengcsouban történt, ahol a tízéves Xiaohui a szülei két évvel ezelőtti válása óta édesapjával élt. A fiú az évek során összesen 82 750 jüant (közel négymillió forintot) gyűjtött össze holdújévi ajándékpénzként. A pénzt teljes egészében egy, az apa által kifejezetten a gyermek számára nyitott bankszámlán helyezték el.

Mi az a kínai piros boríték, a hongbao? A hongbao hagyományos, piros színű boríték, amelyben pénzt ajándékoznak különleges alkalmakkor, mint például a kínai holdújév. Ekkor általában a felnőttek adják a gyermekeknek, de adhatják fiatalabb rokonoknak vagy hajadon családtagoknak is. A piros szín a kínai kultúrában a szerencse, boldogság és jólét szimbóluma. A borítékban elhelyezett pénz nem csupán anyagi ajándék, hanem jókívánság is a megajándékozott számára. Az összeg szimbolikus jelentőségű. Gyakoriak a páros számok, mert azok a harmóniát jelképezik. A 8-as szám különösen szerencsésnek számít a kínai kultúrában, míg a 4-es számot gyakran kerülik, mert kiejtése hasonlít a halál szóra. A hagyomány digitális formában is él: a kínai üzenetküldő alkalmazásokban – például a WeChat – virtuális piros borítékot is lehet küldeni, amelyet a címzett online nyithat meg.

A gyermek tulajdonát verte el az apa

Az apa újraházasodása után Xiaohui az édesanyjához költözött. Ekkor derült ki, hogy az apa titokban felvette a számláról a teljes összeget – a tőkét és a kamatokat is –, és azt az esküvői költségeire fordította, a gyermek beleegyezése nélkül. Amikor Xiaohui visszakérte a pénzét, az apa ezt határozottan elutasította. Érvelése szerint „ezt az ajándékpénzt a saját rokonai és barátai adták, és csak akkor szándékozik visszaadni a gyereknek, ha felnő”.