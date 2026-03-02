Vladimir a Netflixen – Rachel Weisz botrányos megszállottsága az év legprovokatívabb minisorozatában

Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Hajdu Viktória
2026.03.02.
Egy középkorú professzor, egy fiatal kolléga és egy fantáziavilág, ami veszélyesen valóságossá válik. A Netflix új sorozata nem fél kimondani azt, amit más inkább elhallgat. Itt a Vladimir!

Az irodalom tele van megszállottsággal. De általában egy idősebb férfi nézi sóvárogva a fiatal nőt. A 2022-ben megjelent Vladimir azonban csavart egy merészet ezen a jól ismert dinamikán. A regényt jegyző Julia May Jonas nemcsak nemet cserélt a klasszikus felállásban, hanem perspektívát is: ezúttal egy középkorú nő az, aki nem tud szabadulni a vágytól. A történetből most limitált sorozat készül a Netflix gondozásában, méghozzá nem is akárkivel a főszerepben.

A Vladimir március 5-től látható a Netflixen.
Forrás: profimedia

Visszatér Rachel Weisz: minden, amit tudni lehet a Netflix új, fülledt sorozatáról, a Vladimirről

  • A Netflix adaptálja Julia May Jonas 2022-es kultregényét, a Vladimirt.
  • Rachel Weisz egy megszállottságba sodródó professzort alakít.
  • Vágy, öregedés, campuspolitika és cancel culture – női nézőpontból.

A sorozat élén Rachel Weisz, a magyar származású színésznő áll, aki egy irodalomprofesszort alakít, akinek élete finoman szólva nincs éppen a csúcson. Az egyetemi kurzusa már nem annyira „menő”, írói karrierje évek óta stagnál, házassága pedig inkább intellektuális szövetség, mint lángoló románc. 

És akkor belép az ajtón Vladimir.

A fiatal, karizmatikus kollégát Leo Woodall formálja meg – akit sokan a Bridget Jones-ból ismerhetnek – , és bár elsőre csak egy ártatlan rajongásnak tűnik a dolog, a főhős fantáziája hamar önálló életre kel. Amikor a professzorasszony világa darabokra esik, jön a fiatal új munkaerő, aki – fogalmazzunk úgy – mindent megjavít benne. 

A történet egyik legerősebb része, az öregedés kérdésének boncolgatása

Mit „szabad” kívánnia egy nőnek egy bizonyos kor felett? Mennyire fér bele a társadalmi elvárásokba az, ha valaki nem akar láthatatlanná válni? A sorozat nem kertel: a vágy nem korhoz kötött. Még ha ez esetben a környezetet meglehetősen feszélyezi is. A főszereplő egyszerre küzd azzal, hogy már nem érzi magát kívánatosnak, és azzal, hogy talán mégis jobban ég benne a tűz, mint valaha.

A helyzetet tovább bonyolítja férje, akit John Slattery alakít. A karakter ellen szexuális visszaélési vádak merülnek fel az egyetemen – régi, állítólag konszenzusos kapcsolatok miatt. Az ügy nemcsak a férfi pozícióját veszélyezteti, hanem a főhős szakmai és feminista hitelességét is. 

Campuspolitika, cancel culture, hatalmi játszmák – minden adott egy feszült, morálisan „szürke” történethez

A sorozat különlegessége, hogy maga Julia May Jonas az író viszi a sztorit a képernyőre. Így a történet megőrzi azt az ironikus, játékos, mégis provokatív hangvételt, ami az olvasókat is beszippantotta. 

A Vladimir nem pusztán egy erotikus thriller

Inkább egy intelligens, csavaros karaktertanulmány a vágyról, a hatalomról és arról a pillanatról, amikor valaki előre érzi, hogy kicsúszik a kezéből az élete – és talán épp ezért keres egy „kapaszkodó” személyt.

A nyolcrészes minisorozat március 5-én debütál a Netflixen, és minden jel arra mutat, hogy ez aztán beszédtéma lesz.

Mert a vágy nem udvarias. Nem kér engedélyt. 

