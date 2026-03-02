Vladimir a Netflixen – Rachel Weisz botrányos megszállottsága az év legprovokatívabb minisorozatában

Az irodalom tele van megszállottsággal. De általában egy idősebb férfi nézi sóvárogva a fiatal nőt. A 2022-ben megjelent Vladimir azonban csavart egy merészet ezen a jól ismert dinamikán. A regényt jegyző Julia May Jonas nemcsak nemet cserélt a klasszikus felállásban, hanem perspektívát is: ezúttal egy középkorú nő az, aki nem tud szabadulni a vágytól. A történetből most limitált sorozat készül a Netflix gondozásában, méghozzá nem is akárkivel a főszerepben.

A Vladimir március 5-től látható a Netflixen.

Rachel Weisz egy megszállottságba sodródó professzort alakít.

Vágy, öregedés, campuspolitika és cancel culture – női nézőpontból.

A sorozat élén Rachel Weisz, a magyar származású színésznő áll, aki egy irodalomprofesszort alakít, akinek élete finoman szólva nincs éppen a csúcson. Az egyetemi kurzusa már nem annyira „menő”, írói karrierje évek óta stagnál, házassága pedig inkább intellektuális szövetség, mint lángoló románc.

És akkor belép az ajtón Vladimir.

A fiatal, karizmatikus kollégát Leo Woodall formálja meg – akit sokan a Bridget Jones-ból ismerhetnek – , és bár elsőre csak egy ártatlan rajongásnak tűnik a dolog, a főhős fantáziája hamar önálló életre kel. Amikor a professzorasszony világa darabokra esik, jön a fiatal új munkaerő, aki – fogalmazzunk úgy – mindent megjavít benne.

A történet egyik legerősebb része, az öregedés kérdésének boncolgatása

Mit „szabad” kívánnia egy nőnek egy bizonyos kor felett? Mennyire fér bele a társadalmi elvárásokba az, ha valaki nem akar láthatatlanná válni? A sorozat nem kertel: a vágy nem korhoz kötött. Még ha ez esetben a környezetet meglehetősen feszélyezi is. A főszereplő egyszerre küzd azzal, hogy már nem érzi magát kívánatosnak, és azzal, hogy talán mégis jobban ég benne a tűz, mint valaha.

A helyzetet tovább bonyolítja férje, akit John Slattery alakít. A karakter ellen szexuális visszaélési vádak merülnek fel az egyetemen – régi, állítólag konszenzusos kapcsolatok miatt. Az ügy nemcsak a férfi pozícióját veszélyezteti, hanem a főhős szakmai és feminista hitelességét is.

Campuspolitika, cancel culture, hatalmi játszmák – minden adott egy feszült, morálisan „szürke” történethez

A sorozat különlegessége, hogy maga Julia May Jonas az író viszi a sztorit a képernyőre. Így a történet megőrzi azt az ironikus, játékos, mégis provokatív hangvételt, ami az olvasókat is beszippantotta.