Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. márc. 2., hétfő Lujza

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
családi konfliktus

Botrány a Schumacher-esküvőn: Keszthelyi Vivien anyósa nem kapott meghívót a nagy napra

családi konfliktus Keszthelyi Vivien David Schumacher
Horváth Angéla
2026.03.02.
Titokban, szűk körben mondta ki a boldogító igent Keszthelyi Vivien és David Schumacher – az örömhírt azonban beárnyékolta egy fájdalmas családi konfliktus. A vőlegény édesanyja, Cora Schumacher ugyanis nem kapott meghívót fia esküvőjére, csak a sajtóból értesült a házasságról.

A 25 éves magyar autóversenyző, Keszthelyi Vivien és David Schumacher polgári szertartás keretében, Salzburgban házasodtak össze. Az esküvőt titokban tartották, mindössze néhány családtag, illetve közeli barát volt jelen. A pár kapcsolata több mint nyolc éve tart.

Keszthelyi Vivien és David Schumacher esküvőjére nem kapot meghívást az örömanya, Cora Schumacher
Keszthelyi Vivien és David Schumacher esküvőjére nem kapot meghívást az örömanya, Cora Schumacher
Forrás: Instagram

Keszthelyi Vivien anyósa nem kapott meghívót az esküvőre

Az ünnepségről azonban hiányzott egy igen fontos személy: David Schumacher édesanyja, a 49 éves Cora Schumacher nem volt ott a nagy napon. Meghívót sem kapott, a házasságról a médiából szerzett tudomást.

Cora Schumacher nem hagyta szó nélkül a dolgot. Hangsúlyozta, hogy nem közszereplőként, hanem anyaként szólal meg.

Anya vagyok, nem vagyok mérges a fiamra, egyszerűen csak hihetetlenül szomorú vagyok, hogy így alakultak a dolgok.

Felidézte azokat az éveket, amikor fia még kisgyermek volt, és az „anya” szó puszta hallatán is boldogság és szeretet töltötte el. Elmondása szerint nem szeretne vitát vagy további feszültséget, inkább a kibékülésben reménykedik. Fiának csak a legjobbat kívánja, és bízik benne, hogy boldog volt ezen a különleges napon. „Mindig ott leszek neki, és mindig mindenek felett szeretni fogom” fogalmazott.

 

David Schumacher és Keszthelyi Vivien 2025 novemberében jelentették be eljegyzésüket. A lánykérés a Maldív-szigeteken történt. 

David szülei, Ralf Schumacher és Cora Schumacher korábban maguk is Salzburgban házasodtak össze: 2002 szeptemberében mondták ki az igent. Házasságuk 2015-ig tartott. Egyetlen közös gyermekük, David, azóta a motorsport világában építi pályafutását.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Bakik és merészség a vörös szőnyegen: a 2026-os SAG-gála legnagyobb villantásai

Néha még a legfényesebb csillagok is letérnek a jó ízlés útjáról. Az idei SAG-gála bebizonyította, hogy a vörös szőnyeg egyszerre a kifinomult elegancia és a divatkatasztrófák helyszíne.

Mindenkit átvert a világhírű sminkmester? Azt állítja, ő volt Jim Carrey a Cézar-díjátadón

Napok óta találgatnak a közösségi médiában arról, valóban Jim Carrey jelent-e meg február 26-án a párizsi César-díjátadón. A színész új frizurája sokak szerint annyira szokatlan volt, hogy többen megkérdőjelezték: tényleg ő állt a színpadon. A történetbe most egy világhírű sminkmester, Alexis Stone is beleszólt.

Most már biztos! Zendaya és Tom Holland teljes titokban összeházasodtak: stylistjuk erősítette meg a hírt

Újabb fordulat a Zendaya–Tom Holland-románcban: a pár stylistja, Law Roach azt állítja, a két világsztár már ki is mondta a boldogító igent.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu