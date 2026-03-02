Botrány a Schumacher-esküvőn: Keszthelyi Vivien anyósa nem kapott meghívót a nagy napra

A 25 éves magyar autóversenyző, Keszthelyi Vivien és David Schumacher polgári szertartás keretében, Salzburgban házasodtak össze. Az esküvőt titokban tartották, mindössze néhány családtag, illetve közeli barát volt jelen. A pár kapcsolata több mint nyolc éve tart.

Keszthelyi Vivien és David Schumacher esküvőjére nem kapot meghívást az örömanya, Cora Schumacher

Keszthelyi Vivien anyósa nem kapott meghívót az esküvőre

Az ünnepségről azonban hiányzott egy igen fontos személy: David Schumacher édesanyja, a 49 éves Cora Schumacher nem volt ott a nagy napon. Meghívót sem kapott, a házasságról a médiából szerzett tudomást.

Cora Schumacher nem hagyta szó nélkül a dolgot. Hangsúlyozta, hogy nem közszereplőként, hanem anyaként szólal meg.

Anya vagyok, nem vagyok mérges a fiamra, egyszerűen csak hihetetlenül szomorú vagyok, hogy így alakultak a dolgok.

Felidézte azokat az éveket, amikor fia még kisgyermek volt, és az „anya” szó puszta hallatán is boldogság és szeretet töltötte el. Elmondása szerint nem szeretne vitát vagy további feszültséget, inkább a kibékülésben reménykedik. Fiának csak a legjobbat kívánja, és bízik benne, hogy boldog volt ezen a különleges napon. „Mindig ott leszek neki, és mindig mindenek felett szeretni fogom” – fogalmazott.

David Schumacher és Keszthelyi Vivien 2025 novemberében jelentették be eljegyzésüket. A lánykérés a Maldív-szigeteken történt.

David szülei, Ralf Schumacher és Cora Schumacher korábban maguk is Salzburgban házasodtak össze: 2002 szeptemberében mondták ki az igent. Házasságuk 2015-ig tartott. Egyetlen közös gyermekük, David, azóta a motorsport világában építi pályafutását.

