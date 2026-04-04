Adjak kölcsön a barátomnak? 8 jel, hogy bármilyen jóban vagytok, inkább ne tedd

Sokan jól ismerik azt a szituációt, amikor egy barátnak vagy családtagnak jelentős összeget adtak kölcsön, de kellemetlenséget okozott, amikor az adott fél nem fizetett. Természetesen mindig szeretne segíteni az ember, de vannak olyan baljós jelek, amelyeket jobb, ha nem hagysz figyelmen kívül. Ha te is eltöprengtél már a kérdésen – „Adjak kölcsön a barátomnak?” – , akkor ez a cikk neked is szól!

A magánszemélyek közötti kölcsön behajtása az egyik legnehezebb téma jogi értelemben, hiszen bár a szóban kötött megállapodások is jogszerűek, mégis nehéz bizonyítani az igazságot. Éppen ezért, hogyha bizonytalan vagy, amikor felmerül benned az „adjak-e kölcsön a barátomnak” kérdés, akkor jobb, ha mélyen elemzed a helyzetet, mielőtt döntesz. Ha az alábbi jeleket tapasztalod, akkor eszedbe se jusson pénzt adni – bármilyen jó viszonyt is ápoltok.

Már tartozott másoknak, és nem fizette vissza időben

A múltbeli pénzügyi viselkedés az egyik legjobb szempont. Ha volt már olyan, hogy tartozott – pláne, hogy nem fizetett vissza pénzt – akár neked, akár másnak, akkor félő, hogy ez újra megtörténik.

Nincs konkrét visszafizetési terve

Ha csak annyit mond, hogy „majd valamikor megadom”, az intő jel. A tudatos pénzügyi tervezés alapja az időkeret és az összeg pontos meghatározása. Konkrét dátum és részletek nélkül a kölcsön sokszor sajnos inkább „ajándékká” válik.

Érzelmi nyomást gyakorol rád

Ha bűntudatkeltéssel vagy a barátságra hivatkozva próbál rávenni, akkor nemes egyszerűséggel manipulál téged. Egy egészséges, erős barátságban a „nem” is elfogadható válasz. Az érzelmi zsarolás olyasmi, amitől jobb, ha próbálod magad távol tartani. Az ilyen barátoktól teljesen eltávolodn is indokolt lehet.

Rendszeresen túlköltekezik

Ha a pénzügyi gondjai visszatérőek, miközben nem változtat a szokásain, akkor nem valószínű, hogy pont most lesz felelősségteljesebb a viselkedése a pénzügyek terén. Viselkedéstani szakértők szerint a költekezési minták ritkán változnak külső segítség nélkül.

Titkolózik a pénzügyeiről

Ha nem hajlandó őszintén elárulni, miért van szüksége pénzre vagy hogyan került ilyen helyzetbe, akkor jobb, ha nem adsz pénzt. Könnyen lehet, hogy valami olyasmi áll a háttérben, hogyha további pénzt adsz, azzal többet ártasz, mint használsz – neki és magadnak is.

Neked is anyagi terhet jelentene

Soha ne adj kölcsön olyan összeget, amelynek elvesztése veszélyeztetné a saját pénzügyi helyzeted. A pénzügyi biztonsági elsőbbséget élvez a baráti kölcsönnel szemben. A kutatások kimutatták, hogy az anyagi stressz komoly mentális terhelést okoz. Ha bizonytalan vagy, hogy megteheted-e, hogy segítesz, akkor inkább őszintén mond ezt el.

Már volt köztetek pénzügyi konfliktus

Ha korábban vita alakult ki pénz miatt, nagy az esély rá, hogy ez meg fog ismétlődni. A sérelmek könnyen újra felszínre törhetnek. Megéri?

Nem hajlandó írásos megállapodásra

Az írásos rögzítés nem bizalmatlanság, hanem tudatosság. Ha ezt visszautasítja, az sokatmondó. A pénzügyi szakértők szerint a világos feltételek mindkét felet védik. Aki korrekt szándékkal kér kölcsönt, nem fél a tiszta keretektől.