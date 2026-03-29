Jázmin, Dominik, Milán – Teszteld, mennyire ismered a keresztnevek jelentését

Egy szülő mindig a legjobbat akarja. Különösen igaz ez a keresztnevekre, amelyet születendő gyermekének választ. A magyar keresztnevek nagy része héber, görög vagy latin eredetű, kisebb részük germán, szláv vagy török. Egyes keresztnevek hallatán a hideg is kiráz minket, hiszen egy tragikus körülmények között elhunyt családtag, vagy egy régi barátnő nevét nem szívesen adnánk egy újszülöttnek. Úgy tartják, hogy az öröklött nevekkel a gyerek továbbviszi az ősök tulajdonságait is.

A keresztnevek akár a sorsunkat is meghatározhatják.

Keresztnevek jelentése és keresztnévadási motiváció A leggyakoribb keresztnévadási motiváció a szülők, nagyszülők vagy más rokonok nevének továbbörökítése.

A keresztnevek elterjedésében jelentős szerepe van a névdivatnak is.

A számmisztika szerint nevünk befolyásolja a szerencsénket, de akár a bajt is vonzhatja. Léteznek meglehetősen bizarr keresztnevek is, de a fiúnevek toplistáját 2025 óta mégis a klasszikus Dominik vezeti. Stabil második helyen áll az Olivér, őt követi a Levente, majd a Marcell és a Milán zárják az első ötöt. A Jázmin keresztnév népszerűsége máig töretlen, jelentése – mily’ meglepő – jázmin. Az asztrológusok szerint a Jázminok felnőtt nőként ellenállhatatlanok, és akkor érzik igazán jól magukat, ha a környezetükben élők mindannyian elfogadják és szeretik őket.