Nem tudsz aludni a hőségtől? Ezzel az egyszerű trükkel pillanatok alatt lehűtheted magad

Hiába a napközben behúzott függönyök, a leengedett redőnyök, és hiába jár csúcsjáraton a ventilátor, a nyári éjszakákon ez sokszor édeskevés. Mindannyiunknak megvan a maga bevált módszere a hőség ellen: egyesek a jéghideg zuhanyra, mások a forró teákra esküsznek. De vajon mit javasolnak az alvásszakértők?

Mindannyian ismerjük azt a pontot, amikor már a harmadik éjjelt virrasztjuk át a fülledt szobában, és bármilyen őrült ötletre vevők lennénk, csak kapjunk egy kis hideg enyhülést. A következő tipp pontosan ilyen, elsőre talán furcsának hangzó, mégis hatásos módszer. Egy angol alvásszakértő azt javasolja, hogy nedvesíts meg egy zoknit, majd tedd a fagyasztóba körülbelül fél órára, épp csak annyira, hogy alaposan áthűljön, de ne fagyjon csontkeménnyé. Elalvás előtt húzd fel a lábadra, és hagyd, hogy átjárjon a hűvösség!

Miért működik a fagyasztott zokni módszere?

A válasz az emberi test hőszabályozásában, pontosabban a végtagjainkban rejlik. A lábfejek és a kezek kulcsszerepet játszanak a belső testhőmérséklet szabályozásában, mivel tele vannak olyan speciális erekkel, amelyek felelősek a hő leadásáért. Mivel az elalváshoz a testünknek biológiailag amúgy is le kell hűlnie egy-két fokot, ez a gyors "belső hűtés" becsapja az agyat, beindítja a melatonintermelést, és szinte azonnal álomba ringat.

