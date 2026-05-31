2026. máj. 31., vasárnap

Nem tudsz aludni a hőségtől? Ezzel az egyszerű trükkel pillanatok alatt lehűtheted magad

2026.05.31.
Te hogyan viseled a kánikulát? A beköszöntő nyári hőséggel sajnos a kellemetlen, álmatlan és izzadós éjszakák is megérkeznek. Mutatjuk azt az egyetlen praktikát, amellyel pillanatok alatt felfrissülhetsz!

Hiába a napközben behúzott függönyök, a leengedett redőnyök, és hiába jár csúcsjáraton a ventilátor, a nyári éjszakákon ez sokszor édeskevés. Mindannyiunknak megvan a maga bevált módszere a hőség ellen: egyesek a jéghideg zuhanyra, mások a forró teákra esküsznek. De vajon mit javasolnak az alvásszakértők? 

Segítünk, hogy könnyebben elaludj a nyári hőségben!
Egy szokatlan, de zseniális praktika a nyári hőség ellen 

  • Ahogy melegszenek a nappalok, úgy válnak egyre elviselhetetlenebbé az éjszakák is.  
  • Nyáron rengetegen küzdenek az elalvással.  
  • Mutatjuk, mit ajánlott egy angol alvásszakértő a lehűlésre! 

Mindannyian ismerjük azt a pontot, amikor már a harmadik éjjelt virrasztjuk át a fülledt szobában, és bármilyen őrült ötletre vevők lennénk, csak kapjunk egy kis hideg enyhülést. A következő tipp pontosan ilyen, elsőre talán furcsának hangzó, mégis hatásos módszer. Egy angol alvásszakértő azt javasolja, hogy nedvesíts meg egy zoknit, majd tedd a fagyasztóba körülbelül fél órára, épp csak annyira, hogy alaposan áthűljön, de ne fagyjon csontkeménnyé. Elalvás előtt húzd fel a lábadra, és hagyd, hogy átjárjon a hűvösség! 

Miért működik a fagyasztott zokni módszere? 

A válasz az emberi test hőszabályozásában, pontosabban a végtagjainkban rejlik. A lábfejek és a kezek kulcsszerepet játszanak a belső testhőmérséklet szabályozásában, mivel tele vannak olyan speciális erekkel, amelyek felelősek a hő leadásáért. Mivel az elalváshoz a testünknek biológiailag amúgy is le kell hűlnie egy-két fokot, ez a gyors "belső hűtés" becsapja az agyat, beindítja a melatonintermelést, és szinte azonnal álomba ringat. 

