Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 31., vasárnap Angéla, Petronella

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Irány a nyár!
Off Campus

7 ember életét mentette meg Hollywood egyik legdögösebb sorozatsztárja - Igazi hősnek tartják

Shutterstock - Billion Photos
Off Campus életmentés Amazon Prime donor
Hollywood új szívtiprójáról kiderült valami, amitől hirtelen még vonzóbb lett, és ez nem a kockahas. Íme az Off Campus sztárjának története.

Miközben mostanában a fél internet az Off Campus új szívtipróját, Garrett Grahamet nézi újra és újra TikTok-editekben, kiderült, hogy a karakter mögött álló Belmont Cameli a való életben sem éppen hétköznapi pasi. Sőt, egyenesen hős.

Belmont Cameli az Off Campus sztárja vesedonor volt.
Belmont Cameli az Off Campus sztárja vesedonor volt. 
Forrás:  Getty Images

Nem csak dögös: az Off Campus sztárja egy elképesztő titkot rejtegetett éveken át

  • Belmont Cameli még a hírnév előtt vesét adományozott egy transzplantációs lánc részeként.
  • Egyetlen döntése végül hét ember életét mentette meg.
  • Az Off Campus sztárja most nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is hősnek számít.

A 28 éves színész – aki az Amazon Prime, Off Campus sikersorozatával robbant be igazán – még jóval a reflektorfénybe kerülése előtt hozott egy elképesztő döntést. 

2018-ban felajánlotta az egyik veséjét gyerekkori barátjának, Brendan Flahertynek, aki súlyos veseelégtelenséggel küzdött.

A történet viszont váratlan fordulatot vett, mikor a vizsgálatok után kiderült, Belmont nem kompatibilis donor. Itt sokan feladták volna, de ő nem. Csatlakozott egy úgynevezett páros vesecsere-programhoz, ahol idegenek segítenek egymásnak transzplantációs láncokon keresztül.

A műtét után Belmont egy 14 fős donorhálózat részévé vált, amely végül hét ember életét mentette meg. Igen, miközben ma milliók a kocakahasát figyelik a képernyőn, évekkel ezelőtt valaki életének új esélyét adott. Nem mondjuk, hogy ettől még nagyobb crush lett… de hát na.

Ezek is érdekelhetnek:

Életveszélyes barnulás: kórház lehet a vége a Barbie-drog injekcióknak

A csodás bronzos bőr sokak álma, főként most, hogy a küszöbön toporog a nyár. A már itthon is egyre népszerűbb melanotan 2 injekció pedig pontosan ezt ígéri. Ennek azonban komoly ára lehet.

A lejárt gyógyszer nemcsak hatástalan, de veszélyes is lehet

A lejárt gyógyszer fogyasztása azonban nemcsak hatástalan kezelést jelent, hanem egyes esetekben komoly egészségügyi kockázatot is hordoz – és ez nem reklámszöveg, hanem tényszerű figyelmeztetés.

Protein shake, csirkemell, tojás – Mikor mondhatjuk, hogy túl sok a fehérje az étrendünkben?

A fehérje az egyik legnépszerűbb tápanyag az egészségtudatosan táplálkozók és sportolók körében – és valóban nélkülözhetetlen az izmok, a szövetek és az immunrendszer számára. A túl magas fehérjebevitel azonban terhelést jelent a szervezet számára, és egyes esetekben valódi egészségügyi kockázatot is hordoz.


 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu