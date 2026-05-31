7 ember életét mentette meg Hollywood egyik legdögösebb sorozatsztárja - Igazi hősnek tartják

Miközben mostanában a fél internet az Off Campus új szívtipróját, Garrett Grahamet nézi újra és újra TikTok-editekben, kiderült, hogy a karakter mögött álló Belmont Cameli a való életben sem éppen hétköznapi pasi. Sőt, egyenesen hős.

Belmont Cameli az Off Campus sztárja vesedonor volt.

Nem csak dögös: az Off Campus sztárja egy elképesztő titkot rejtegetett éveken át Belmont Cameli még a hírnév előtt vesét adományozott egy transzplantációs lánc részeként.

Egyetlen döntése végül hét ember életét mentette meg.

Az Off Campus sztárja most nemcsak a képernyőn, hanem a való életben is hősnek számít.

A 28 éves színész – aki az Amazon Prime, Off Campus sikersorozatával robbant be igazán – még jóval a reflektorfénybe kerülése előtt hozott egy elképesztő döntést.

2018-ban felajánlotta az egyik veséjét gyerekkori barátjának, Brendan Flahertynek, aki súlyos veseelégtelenséggel küzdött.

A történet viszont váratlan fordulatot vett, mikor a vizsgálatok után kiderült, Belmont nem kompatibilis donor. Itt sokan feladták volna, de ő nem. Csatlakozott egy úgynevezett páros vesecsere-programhoz, ahol idegenek segítenek egymásnak transzplantációs láncokon keresztül.

A műtét után Belmont egy 14 fős donorhálózat részévé vált, amely végül hét ember életét mentette meg. Igen, miközben ma milliók a kocakahasát figyelik a képernyőn, évekkel ezelőtt valaki életének új esélyét adott. Nem mondjuk, hogy ettől még nagyobb crush lett… de hát na.

