Sokkoló tanulmány: bőrrákot okozhat ez az egészségesnek hitt élelmiszer

Nagy Kata
2026.04.23.
Amit eddig az egészséges étrend részének gondoltál, lehet, hogy nem is olyan ártatlan! A bőrrák kockázata egy friss kutatás szerint összefügghet egy sokak által kedvelt étellel, a felfedezés pedig teljesen új megvilágításba helyezi az egészséges táplálkozás fogalmát.

Bár a bőrrák kialakulását a tudósok elsősorban az UV-sugárzással hozzák összefüggésbe, egy új tanulmány szerint más tényezők is szerepet játszhatnak benne. Egy új felfedezés szerint egy népszerű étel rendszeres fogyasztása összefügghet a bőrrák magasabb kockázatával. Ez az eredmény pedig sokak számára meglepő lehet, különösen azoknak, akik tudatosan igyekeznek egészségesen élni.

Fiatal nő nyakán bőrrák gyanús anyajegy
Egy új tanulmány szerint a bőrrák kialakulása összefügghet a táplálkozással is. 
Forrás: Shutterstock

Ez az étel nagyban elősegítheti a bőrrák kialakulásának kockázatát 

Azt hitted, mindent jól csinálsz? Saláták, könnyű fogások, rengeteg fehérje: közben pedig talán épp egy olyan étel kerül nap mint nap a tányérodra, amiről most egy egészen sokkoló dolog derült ki. Egy friss kutatás ugyanis felboríthatja mindazt, amit eddig az egészséges étkezésről gondoltunk. A bőrrák kialakulása kapcsán eddig leginkább a napozást és az UV-sugárzást okoltuk, most azonban új gyanúsított került képbe. Kutatók szerint egy népszerű, sokak által kifejezetten egészségesnek tartott élelmiszer rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a bőrrák egyik legveszélyesebb típusával. 

A Brown University kutatói szerint ugyanis a túl nagy mennyiségű halfogyasztás összefüggésbe hozható a melanóma, azaz a fekete bőrrák kialakulásának kockázatával. 

A 2022-ben publikált kutatásban több mint 490 ezer embert vizsgáltak 15 éven keresztül: ez idő alatt több, mint 5000 résztvevőnél diagnosztizáltak melanómát, 3200 embernél pedig korai stádiumú bőrdaganatot. Az adatok alapján azoknál, akik gyakran fogyasztottak tonhalat vagy nem olajban sült halételeket, a megbetegedés esélye akár 18–20 százalékkal is magasabbnak bizonyult. 

A szakemberek azonban kiemelték, hogy az eredmények nem igazolják egyértelműen, hogy a halfogyasztás közvetlenül okozná a betegséget: szerintük valószínű, hogy a háttérben a halakban felhalmozódott szennyező anyagok állnak, mint az arzén, a higany, a PCB-k vagy a dioxinok. 

A Brown University szakértői ezért nem tartják indokoltnak a hal teljes elhagyását az étrendből, mivel az továbbra is fontos tápanyagforrás. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, mi magyarázza pontosan a megfigyelt összefüggést. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a bőrrák sok esetben szinte észrevétlenül alakul ki, így minden apró kockázati tényező számít, még azok is, amelyek elsőre teljesen ártalmatlannak tűnnek. 

Rosszindulatú bőrrák tünetei: 

  • Meglévő anyajegy formájának, méretének vagy színének módosulása
  • Többféle szín megjelenése egy anyajegyen belül
  • Asszimetrikus, szabálytalan szél
  • Gyors növekedés vagy feltűnő változás
  • Új, szokatlan folt vagy kinövés a bőrön
  • Viszkető, égő érzés
  • Vérzés, váladékozás, hámlás
  • Megvastagodott, csomós tapintású bőrfelület
  • Fájdalom vagy érzékenység az adott területen

Ha ezek közül bármelyik jelentkezik, érdemes mielőbb szakemberhez fordulni.

