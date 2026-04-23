Sokkoló tanulmány: bőrrákot okozhat ez az egészségesnek hitt élelmiszer

Bár a bőrrák kialakulását a tudósok elsősorban az UV-sugárzással hozzák összefüggésbe, egy új tanulmány szerint más tényezők is szerepet játszhatnak benne. Egy új felfedezés szerint egy népszerű étel rendszeres fogyasztása összefügghet a bőrrák magasabb kockázatával. Ez az eredmény pedig sokak számára meglepő lehet, különösen azoknak, akik tudatosan igyekeznek egészségesen élni.
Ez az étel nagyban elősegítheti a bőrrák kialakulásának kockázatát
Azt hitted, mindent jól csinálsz? Saláták, könnyű fogások, rengeteg fehérje: közben pedig talán épp egy olyan étel kerül nap mint nap a tányérodra, amiről most egy egészen sokkoló dolog derült ki. Egy friss kutatás ugyanis felboríthatja mindazt, amit eddig az egészséges étkezésről gondoltunk. A bőrrák kialakulása kapcsán eddig leginkább a napozást és az UV-sugárzást okoltuk, most azonban új gyanúsított került képbe. Kutatók szerint egy népszerű, sokak által kifejezetten egészségesnek tartott élelmiszer rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a bőrrák egyik legveszélyesebb típusával.
A Brown University kutatói szerint ugyanis a túl nagy mennyiségű halfogyasztás összefüggésbe hozható a melanóma, azaz a fekete bőrrák kialakulásának kockázatával.
A 2022-ben publikált kutatásban több mint 490 ezer embert vizsgáltak 15 éven keresztül: ez idő alatt több, mint 5000 résztvevőnél diagnosztizáltak melanómát, 3200 embernél pedig korai stádiumú bőrdaganatot. Az adatok alapján azoknál, akik gyakran fogyasztottak tonhalat vagy nem olajban sült halételeket, a megbetegedés esélye akár 18–20 százalékkal is magasabbnak bizonyult.
A szakemberek azonban kiemelték, hogy az eredmények nem igazolják egyértelműen, hogy a halfogyasztás közvetlenül okozná a betegséget: szerintük valószínű, hogy a háttérben a halakban felhalmozódott szennyező anyagok állnak, mint az arzén, a higany, a PCB-k vagy a dioxinok.
A Brown University szakértői ezért nem tartják indokoltnak a hal teljes elhagyását az étrendből, mivel az továbbra is fontos tápanyagforrás. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, mi magyarázza pontosan a megfigyelt összefüggést. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a bőrrák sok esetben szinte észrevétlenül alakul ki, így minden apró kockázati tényező számít, még azok is, amelyek elsőre teljesen ártalmatlannak tűnnek.
Rosszindulatú bőrrák tünetei:
- Meglévő anyajegy formájának, méretének vagy színének módosulása
- Többféle szín megjelenése egy anyajegyen belül
- Asszimetrikus, szabálytalan szél
- Gyors növekedés vagy feltűnő változás
- Új, szokatlan folt vagy kinövés a bőrön
- Viszkető, égő érzés
- Vérzés, váladékozás, hámlás
- Megvastagodott, csomós tapintású bőrfelület
- Fájdalom vagy érzékenység az adott területen
Ha ezek közül bármelyik jelentkezik, érdemes mielőbb szakemberhez fordulni.
Ha szívesen olvasnál még egészség témában, csekkold ezeket a cikkeket is: