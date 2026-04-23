Sokkoló tanulmány: bőrrákot okozhat ez az egészségesnek hitt élelmiszer

Bár a bőrrák kialakulását a tudósok elsősorban az UV-sugárzással hozzák összefüggésbe, egy új tanulmány szerint más tényezők is szerepet játszhatnak benne. Egy új felfedezés szerint egy népszerű étel rendszeres fogyasztása összefügghet a bőrrák magasabb kockázatával. Ez az eredmény pedig sokak számára meglepő lehet, különösen azoknak, akik tudatosan igyekeznek egészségesen élni.

Forrás: Shutterstock

Azt hitted, mindent jól csinálsz? Saláták, könnyű fogások, rengeteg fehérje: közben pedig talán épp egy olyan étel kerül nap mint nap a tányérodra, amiről most egy egészen sokkoló dolog derült ki. Egy friss kutatás ugyanis felboríthatja mindazt, amit eddig az egészséges étkezésről gondoltunk. A bőrrák kialakulása kapcsán eddig leginkább a napozást és az UV-sugárzást okoltuk, most azonban új gyanúsított került képbe. Kutatók szerint egy népszerű, sokak által kifejezetten egészségesnek tartott élelmiszer rendszeres fogyasztása összefüggésbe hozható a bőrrák egyik legveszélyesebb típusával.

A Brown University kutatói szerint ugyanis a túl nagy mennyiségű halfogyasztás összefüggésbe hozható a melanóma, azaz a fekete bőrrák kialakulásának kockázatával.

A 2022-ben publikált kutatásban több mint 490 ezer embert vizsgáltak 15 éven keresztül: ez idő alatt több, mint 5000 résztvevőnél diagnosztizáltak melanómát, 3200 embernél pedig korai stádiumú bőrdaganatot. Az adatok alapján azoknál, akik gyakran fogyasztottak tonhalat vagy nem olajban sült halételeket, a megbetegedés esélye akár 18–20 százalékkal is magasabbnak bizonyult.

A szakemberek azonban kiemelték, hogy az eredmények nem igazolják egyértelműen, hogy a halfogyasztás közvetlenül okozná a betegséget: szerintük valószínű, hogy a háttérben a halakban felhalmozódott szennyező anyagok állnak, mint az arzén, a higany, a PCB-k vagy a dioxinok.

A Brown University szakértői ezért nem tartják indokoltnak a hal teljes elhagyását az étrendből, mivel az továbbra is fontos tápanyagforrás. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy további vizsgálatok szükségesek annak tisztázására, mi magyarázza pontosan a megfigyelt összefüggést. A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy a bőrrák sok esetben szinte észrevétlenül alakul ki, így minden apró kockázati tényező számít, még azok is, amelyek elsőre teljesen ártalmatlannak tűnnek.

Rosszindulatú bőrrák tünetei: Meglévő anyajegy formájának, méretének vagy színének módosulása

Többféle szín megjelenése egy anyajegyen belül

Asszimetrikus, szabálytalan szél

Gyors növekedés vagy feltűnő változás

Új, szokatlan folt vagy kinövés a bőrön

Viszkető, égő érzés

Vérzés, váladékozás, hámlás

Megvastagodott, csomós tapintású bőrfelület

Fájdalom vagy érzékenység az adott területen Ha ezek közül bármelyik jelentkezik, érdemes mielőbb szakemberhez fordulni.

Ha szívesen olvasnál még egészség témában, csekkold ezeket a cikkeket is: