25 éves a kedvenc szinglikirálynőnk, Bridget Jones története – Így néznek ki a szereplők most

Az idő vasfoga bizony Bridget Jonest és a film szereplőit sem kímélte. 25 év távlatából a sármos Mark Darcyból ősz hajú hódító, a kínos Bridgetből pedig elegáns középkorú nő lett.

Bridget Jones, a „dévaj szexistennő”, aki mindig a lehető legrosszabbat mondta minden helyzetben

A könyvrajongók örülhettek, hiszen a 2001-ben bemutatott Bridget Jones naplója főszereplője ugyanolyan kínos és szókimondóra sikerült, mint amilyen a könyvben is volt.

Bár a történet enyhén ferdített a szerelemről, hiszen a Bridget Jones-filmek nem éppen a legegészségesebb párkapcsolati mintákat sorakoztatták fel, attól még minden porcikánkkal imádtuk a lehengerlően kínos jelenetekkel megtűzdelt alkotásokat – főleg az első részt.

Elevenítsük csak fel, hogy mi is történt a brit lánnyal, aki a 30-as éveiben is büszkén vállalta az egyedülállóságot!

Bridget Jones naplója – Két tűz között

A kedvenc szinglikirálynőnk, Bridget (akit Renée Zellweger játszott) természetesen olyan toxikus pasasba zúg bele először, akinek ő valójában nem, vagy legalábbis csak egy állomás erejéig kell. Ez a férfi nem más, mint a főnöke, Daniel Cleaver (Hugh Grant), aki aztán egy fiatal, amerikai lánnyal csalja meg főhősnőnket.

De pánikra semmi ok, hiszen Bridget sztereotipikus szingliségét és szerelmi csalódását a sármos és szintén kínos Mark Darcy (Colin Firth) oldja fel, aki úgy szereti Bridgetet „ahogy van”.

Tulajdonképpen Bridget és Mark szerelme olyan tökéletesen összeállt puzzle, melyet a folyton ott ólálkodó Daniel, egy thaiföldi börtön és sok-sok év külön töltött idő sem tud teljesen elszakítani.

És valóban addig maradnak együtt, míg a halál el nem választja őket, hiszen a legújabb részben kiderült, hogy örök szerelmünk, Mark elhunyt – Bridget pedig a gyász után egy nála sokkal fiatalabb fiúnál keres vigaszt.

Bridget Jones-szereplők ma

A fejünkben természetesen örökké úgy fognak élni ezek a karakterek, ahogy a 2001-es filmben láthattuk őket (hiszen az utolsó film nem is létezik, nem öregedtek meg ennyire, és Mark sem halt meg – legalábbis ezt próbáljuk mondogatni magunknak). De attól még az idő valóban halad tovább, távolról pedig szépen végignézhetjük, hogyan vált a kedvenc szerelmeseinkből idősödő, ősz karakter, aki már csak szülői vagy nagyszülői szerepeket vállal.