25 éves a kedvenc szinglikirálynőnk, Bridget Jones története – Így néznek ki a szereplők most

Northfoto - Alliance Atlantis Comm.
„Olyan hülye voltam! Nem értettem… hogy értettem.” El sem hisszük! A kínosság koronázatlan királynője és a naplója 25 éves lett! Emlékszel még a romantikus vígjátékok aranyszobrára, a Bridget Jones naplójára? Lesd meg, hogy néznek ki a most a szereplők!

Az idő vasfoga bizony Bridget Jonest és a film szereplőit sem kímélte. 25 év távlatából a sármos Mark Darcyból ősz hajú hódító, a kínos Bridgetből pedig elegáns középkorú nő lett.

Bridget Jones naplója – Bridget és Mark
25 évvel ezelőtt jött össze először Bridget Jones és Mark Darcy a képernyőkön.
Bridget Jones, a „dévaj szexistennő”, aki mindig a lehető legrosszabbat mondta minden helyzetben

A könyvrajongók örülhettek, hiszen a 2001-ben bemutatott Bridget Jones naplója főszereplője ugyanolyan kínos és szókimondóra sikerült, mint amilyen a könyvben is volt. 

Bár a történet enyhén ferdített a szerelemről, hiszen  a Bridget Jones-filmek nem éppen a legegészségesebb párkapcsolati mintákat sorakoztatták fel, attól még minden porcikánkkal imádtuk a lehengerlően kínos jelenetekkel megtűzdelt alkotásokat – főleg az első részt.

Elevenítsük csak fel, hogy mi is történt a brit lánnyal, aki a 30-as éveiben is büszkén vállalta az egyedülállóságot!

Bridget Jones naplója – Két tűz között

A kedvenc szinglikirálynőnk, Bridget (akit Renée Zellweger játszott) természetesen olyan toxikus pasasba zúg bele először, akinek ő valójában nem, vagy legalábbis csak egy állomás erejéig kell. Ez a férfi nem más, mint a főnöke, Daniel Cleaver (Hugh Grant), aki aztán egy fiatal, amerikai lánnyal csalja meg főhősnőnket.

De pánikra semmi ok, hiszen Bridget sztereotipikus szingliségét és szerelmi csalódását a sármos és szintén kínos Mark Darcy (Colin Firth) oldja fel, aki úgy szereti Bridgetet „ahogy van”. 

Tulajdonképpen Bridget és Mark szerelme olyan tökéletesen összeállt puzzle, melyet a folyton ott ólálkodó Daniel, egy thaiföldi börtön és sok-sok év külön töltött idő sem tud teljesen elszakítani.

És valóban addig maradnak együtt, míg a halál el nem választja őket, hiszen a legújabb részben kiderült, hogy örök szerelmünk, Mark elhunyt – Bridget pedig a gyász után egy nála sokkal fiatalabb fiúnál keres vigaszt.

Bridget Jones-szereplők ma

A fejünkben természetesen örökké úgy fognak élni ezek a karakterek, ahogy a 2001-es filmben láthattuk őket (hiszen az utolsó film nem is létezik, nem öregedtek meg ennyire, és Mark sem halt meg – legalábbis ezt próbáljuk mondogatni magunknak). De attól még az idő valóban halad tovább, távolról pedig szépen végignézhetjük, hogyan vált a kedvenc szerelmeseinkből idősödő, ősz karakter, aki már csak szülői vagy nagyszülői szerepeket vállal.

Kattints a galériára és nézd meg, hogy festenek ma a Bridget Jones-filmek szereplői, aztán tölts ki egy kvízt, hozzád vajon melyik pasi illett volna a filmekből!

Renée Zellweger – Bridget Jones
Colin Firth – Mark Darcy
Hugh Grant – Daniel Cleaver
James Callis – Tom
Sally Phillips – Shazza
Gemma Jones – Bridget anyja
Jim Broadbent – Bridget apja
Shirley Henderson – Jude
Renée Zellweger csodásan alakította a kicsit duci, kicsit kínos, kicsit szexi, kicsit vicces és persze elképesztően ikonikus Bridget Jones karakterét.
25 éves lett a Bridget Jones

A Bridet Jones naplója negyed évszázados lett! Pedig olyan, mintha tegnap néztük volna először a filmet! Az biztos, hogy minden újranézés alkalmával ugyanolyan jóízűen tudunk nevetni a kellemetlen jeleneteken, és ugyanolyan odaadással tudjuk imádni a kedvenc szerelmes párunkat, Bridgetet és Markot. Ünnepelj együtt a filmmel, és nézd újra a romkomot!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu