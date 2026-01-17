25 éves A Gyűrűk Ura: hardcore Megye-kvíz csak igazi rajongóknak

Pontosan 25 éve jelent meg A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége, amely nemcsak Tolkien világát hozta közelebb a nagyközönséghez, hanem gyökeresen átírta a fantasyfilmekről alkotott elképzeléseinket. 2001-ben még kevesen hitték, hogy egy háromórás, hobbitokkal, tündékkel és egy ékszerrel operáló történet ekkora kulturális lavinát indít el.

A nagy Gyűrűk ura teszt

Negyed évszázada Középföldén: teszteld, mennyire vagy otthon a Gyűrűk ura-filmekben 25 éve indult el A Gyűrűk Ura-filmek legendája.

Hardcore teszt a Megyéről - nem kezdőknek

Kétféle értékelés a végén

Az első A Gyűrűk Ura-film különösen erős alapot rakott le, hiszen a Megyében kezdődött minden. Zöld dombok, füstölgő kémények, reggelik reggeli után, és az a fajta béke, amit az ember azonnal elveszítene, ha egy gyűrű a kezébe kerülne. A Megye nemcsak helyszín, hanem kontraszt: innen indul el a legsötétebb utazás, és talán ezért is maradt meg ennyire a kollektív emlékezetbe. Ráadásul a legfrissebb hírek szerint folytatások is következhetnek, amikre remekül felkészülhetünk ezzel a kvízzel.

És most jön a kérdés: te mennyire ismered igazán a Megyét?