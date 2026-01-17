Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
25 éves A Gyűrűk Ura: hardcore Megye-kvíz csak igazi rajongóknak

tolkien Gyűrűk ura kvíz
Hajdu Viktória
2026.01.17.
25 év telt el azóta, hogy Frodó kilépett a Megyéből. De vajon te tényleg tudod, honnan indult? Íme a nagy Gyűrűk ura-teszt.

Pontosan 25 éve jelent meg A Gyűrűk Ura: A Gyűrű Szövetsége, amely nemcsak Tolkien világát hozta közelebb a nagyközönséghez, hanem gyökeresen átírta a fantasyfilmekről alkotott elképzeléseinket. 2001-ben még kevesen hitték, hogy egy háromórás, hobbitokkal, tündékkel és egy ékszerrel operáló történet ekkora kulturális lavinát indít el. 

Negyed évszázada Középföldén: teszteld, mennyire vagy otthon a Gyűrűk ura-filmekben

  • 25 éve indult el A Gyűrűk Ura-filmek legendája.
  • Hardcore teszt a Megyéről - nem kezdőknek
  • Kétféle értékelés a végén

Az első A Gyűrűk Ura-film különösen erős alapot rakott le, hiszen a Megyében kezdődött minden. Zöld dombok, füstölgő kémények, reggelik reggeli után, és az a fajta béke, amit az ember azonnal elveszítene, ha egy gyűrű a kezébe kerülne. A Megye nemcsak helyszín, hanem kontraszt: innen indul el a legsötétebb utazás, és talán ezért is maradt meg ennyire a kollektív emlékezetbe. Ráadásul a legfrissebb hírek szerint folytatások is következhetnek, amikre remekül felkészülhetünk ezzel a kvízzel.

És most jön a kérdés: te mennyire ismered igazán a Megyét?

Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1/10 Mi a Megye hivatalos angol neve Tolkiennél?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2/10 Melyik folyó határolja a Megyét keletről?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3/10 Hány „kerületre” oszlik a Megye?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4/10 Melyik hobbitcsalád számít a leggazdagabbnak a Megyében?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5/10 Hol található Zsákos Bilbó otthona?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6/10 Ki NEM hobbit származású a Gyűrű Szövetségében?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7/10 Miért számít Bakföld „különlegesnek” a Megyén belül?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8/10 Ki volt a Megye „polgármestere” a történet idején?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9/10 Melyik hobbitcsalád híres arról, hogy NEM szereti a kalandokat?
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10/10 Mi volt Saruman célja a Megyével kapcsolatban?

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
